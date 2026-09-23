ΕΕ: Πρόταση Πιερρακάκη για χρηματοδότηση του προϋπολογισμού με 12–15 δισ. ευρώ από τις άδειες 6G

Μέρος των εσόδων από τις μελλοντικές δημοπρασίες συχνοτήτων προτείνεται να χρηματοδοτεί τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και μέρος να στηρίζει επενδύσεις στην τεχνολογία.

Πρόταση να κατευθύνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέρος των εσόδων από τις μελλοντικές άδειες τηλεπικοινωνιακών συχνοτήτων κατέθεσε η Ελλάδα, δια χειρός Κυριάκου Πιερακκάκη, ανοίγοντας μια νέα πηγή χρηματοδότησης για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και για επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας, σύμφωνα με το Euractiv.

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Η πρόταση συντάχθηκε από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη, και κατατέθηκε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου σε συνάντηση Ευρωπαίων υπουργών υπό την ιρλανδική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Το ποσό που εξετάζει η Αθήνα κυμαίνεται μεταξύ 12 και 15 δισ. ευρώ. Το ελληνικό έγγραφο το χαρακτηρίζει υπόθεση εργασίας για την αρχική χρηματοδοτική κλίμακα του προϋπολογισμού της ΕΕ, χωρίς να συνυπολογίζει πιθανά μελλοντικά έσοδα από ορισμένες άδειες 5G.

Πώς θα μοιράζονται τα χρήματα

Σήμερα, όταν μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών πληρώνει για να αποκτήσει δικαίωμα χρήσης συχνοτήτων, τα έσοδα της δημοπρασίας καταλήγουν στο ταμείο του αντίστοιχου κράτους. Η ελληνική εισήγηση ζητά κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επόμενες άδειες 6G και τις ανανεώσεις των αδειών 5G, ώστε ένα συμφωνημένο μέρος των εισπράξεων να αποτελεί έσοδο του κοινού προϋπολογισμού.

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Ένα δεύτερο μέρος θα μπορούσε να αποτελέσει αρχικό κεφάλαιο για ευρωπαϊκό επενδυτικό μηχανισμό. Με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τα κεφάλαια αυτά θα μπορούσαν να στηρίξουν έργα σε δίκτυα 6G, τεχνητή νοημοσύνη, υπολογιστικές υποδομές και ασφαλείς επικοινωνίες, προσελκύοντας επιπλέον ιδιωτικές επενδύσεις.

Σύμφωνα με το Euractiv, η Αθήνα εισηγείται συντονισμό των εθνικών διαδικασιών, με κοινές αρχές για το χρονοδιάγραμμα και τους όρους των αδειών. Ανοιχτό παραμένει και το ποσοστό των εσόδων που θα παίρνει ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Ο κ. Πιερρακάκης είχε παρουσιάσει τον Ιούλιο ως δυνατότητα τη διάθεση έως 75% στον προϋπολογισμό και του υπόλοιπου 25% σε επενδυτικό μηχανισμό, όμως η κατανομή θα κριθεί στις διαπραγματεύσεις.

Το εμπόδιο για τα εθνικά ταμεία

Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμφωνήσουν να διαθέσουν στην ΕΕ μέρος από έσοδα που σήμερα κρατούν τα ίδια. Για να θεσπιστεί νέος «ίδιος πόρος» του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού απαιτείται ομοφωνία στο Συμβούλιο και έγκριση από όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις εθνικές τους διαδικασίες.

Παράλληλα, η υπό συζήτηση ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα ψηφιακά δίκτυα ευνοεί μεγαλύτερη διάρκεια και ανανέωση των αδειών χρήσης συχνοτήτων. Ο τρόπος με τον οποίο θα διαμορφωθούν τελικά αυτές οι άδειες θα επηρεάσει και τις ευκαιρίες για νέες δημοπρασίες, από τις οποίες προσδοκά έσοδα το ελληνικό σχέδιο.

Ο Ιρλανδός υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Τόμας Μπερν δήλωσε στο Euractiv ότι η πρόταση χρειάζεται εξέταση τόσο σε τεχνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.