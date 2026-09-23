Θεοδωρικάκος: Έργα άνω των 300 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση των υποδομών έρευνας

Στη σημασία που έχει για μια χώρα ο τομέας της έρευνας στάθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος τόνισε ότι η κυβέρνηση αναβαθμίζει τις ερευνητικές υποδομές σε όλη τη χώρα, με ποσό που ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ.

Εγκαινιάζοντας το νέο κτίριο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), ο Τάκης Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στον κρίσιμο ρόλο της κοινωνικής έρευνας, αλλά και στα όσα έχει δώσει η κυβέρνηση μέχρι τώρα στον τομέα της έρευνας, τονίζοντας πως «ολοκληρώνουμε έργα άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση των ερευνητικών υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα».

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Επισήμανε την ανάγκη για αλλαγή του παραγωγικού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, για να είναι πιο παραγωγική και πιο ανταγωνιστική σε ένα πολύ δύσκολο διεθνές περιβάλλον, λέγοντας ότι «εργάζομαι για την ενίσχυση της βιομηχανίας, ως του κλάδου της οικονομίας που δίνει μεγαλύτερη παραγωγικότητα και καλύτερους μισθούς στους νέους ανθρώπους. Και έχω μιλήσει για την ανάγκη η εφαρμοσμένη έρευνα και η καινοτομία να βάλουν την σφραγίδα τους σε όλη την οικονομική δραστηριότητα».

Αναφερόμενος στον κρίσιμο ρόλο της κοινωνικής έρευνας, ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι βοηθά να κατανοούμε καλύτερα την ίδια την κοινωνία, τους ανθρώπους, τις ανάγκες τους, τις πολύ μεγάλες μεταβολές που συμβαίνουν παγκοσμίως στην ανθρωπότητα, τις μεγάλες επιπτώσεις που έχουν οι οικονομικές μεταβολές, αλλά και οι γεωστρατηγικές μεταβολές, καθώς αλλάζουν κάθε σύστημα ασφαλείας που υπήρχε στην ανθρωπότητα μετά τον Β’ΠΠ και μετά την πτώση του Κομμουνισμού το ‘89-’90.

Η σημασία των επενδύσεων

Στάθηκε στην σημασία μιας επένδυσης σαν αυτή που έγινε στο ΕΚΚΕ, τονίζοντας πως η επένδυση δεν βρίσκεται μόνο στα νέα κτίρια και τον σύγχρονο εξοπλισμό «αλλά στις νέες έρευνες που θα γίνουν, στα δεδομένα που θα συλλέξουν και θα αξιοποιήσουν οι ερευνητές σας, στις νέες συνεργασίες με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, δημόσιους φορείς, πανευρωπαϊκούς και παγκόσμιους φορείς. Στις καινούργιες δυνατότητες που θα δοθούν στους νέους ερευνητές, για να εξελιχθούν και να δημιουργήσουν εδώ στην πατρίδα μας».

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Όπως επισήμανε, ολοκληρώνονται έργα άνω των 300 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των ερευνητικών υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ έκανε ειδική αναφορά στο συνολικό οικονομικό προϋπολογισμό του ΕΛΙΔΕΚ, που αποτελούσε προσωπική του δέσμευση.

«Δοκιμασία» το ενοίκιο

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που γίνονται στην αγορά προκειμένου να είναι πιο δίκαιη για τον καταναλωτή, τονίζοντας πως οι αλλαγές στις αγορές επηρεάζουν και το είδος των ανισοτήτων και επισήμανε το μεγάλο πρόβλημα με τις τιμές των ενοικίων και την ιδιοκατοίκηση που έχει μειωθεί πολύ στην πατρίδα μας.

«Το 35-40% ζουν στο νοίκι και είναι εκείνοι που δοκιμάζονται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον από την αύξηση του κόστους ζωής. Αυτό που έχει διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια είναι το κόστος της στέγασης, το οποίο δεν καταγράφεται σωστά από τις στατιστικές, διότι υπάρχει τεράστια απόκλιση από τα πραγματικά νοίκια. Δεν είναι το μέσο ενοίκιο 250 με 300 ευρώ, όπως καταγράφεται επισήμως», δήλωσε χαρακτηριστικά.