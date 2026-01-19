Έκλεισε στο 2,9% ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο με «πρωταθλήτριες» τις υπηρεσίες

Η αυλαία του 2025 έφερε τον πληθωρισμό στην Ελλάδα στο 2,9% με τις υπηρεσίες να είναι αυτές οι οποίες ξεχωρίζουν, όπως επιβεβαίωσαν τα οριστικά στοιχεία της Eurostat.

Για άλλη μια φορά, οι υπηρεσίες αναδεικνύονται στο μεγαλύτερο «αγκάθι» καθώς είναι η βασική κινητήριος δύναμη του εν Ελλάδι πληθωρισμού, καθώς τον Δεκέμβριο κινήθηκαν στο 4,5% από 4,7% τον προηγούμενο μήνα.

Οι υψηλές «πτήσεις» των υπηρεσιών κράτησαν ψηλά τον γενικό δείκτη παρά το γεγονός πως οι πιέσεις στην ενέργεια υποχωρούν.

Στις υπόλοιπες βασικές κατηγορίες, τα τρόφιμα μαζί με αλκοόλ και καπνό επιτάχυναν τον Δεκέμβριο στο 3,4% από 2,7% τον Νοέμβριο, τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά παρέμειναν οριακά αρνητικά στο -0,1% από -0,4%, ενώ η ενέργεια γύρισε ξανά σε μείωση τιμών στο -1,2% από 0,3% τον Νοέμβριο. Με άλλα λόγια, ο συνολικός πληθωρισμός ανέβηκε μόλις ήπια στο τέλος της χρονιάς, αλλά το αποτύπωμα στις υπηρεσίες παρέμεινε υψηλό.

Η επιμονή του πληθωρισμού των υπηρεσιών φαίνεται καθαρά και στον μέσο ετήσιο ρυθμό του 2025. Με βάση τα μηνιαία στοιχεία της Eurostat, ο μέσος πληθωρισμός στις υπηρεσίες διαμορφώθηκε στο 4,8% το 2025, κινούμενες σημαντικά υψηλότερα από τον γενικό δείκτη ο οποίος κατά μέσο όρο διαμορφώθηκε σε 2,9%, και δυσκολεύοντας τη συνολική αποκλιμάκωση.