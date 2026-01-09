Εξαγωγές: Αύξηση κατά 0,4% τον Νοέμβριο, αλλά πτώση 3,1% στο 10μηνο

Οριακή αύξηση κατέγραψαν οι εξαγωγές τον Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα (9.1.2026) η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ.

Συγκεκριμένα, η συνολική αξία των εξαγωγών αγαθών ανήλθε σε 4,07 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2025, έναντι 4,05 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 16,3 εκατ. ευρώ ή 0,4%.

Αντίθετα, σημαντική πτώση καταγράφηκε στις εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε 6,87 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2025, από 7,35 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση κατά 482,4 εκατ. ευρώ ή 6,6%.

Ως αποτέλεσμα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε αισθητά, διαμορφούμενο σε 2,80 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2025, έναντι 3,29 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2024, σημειώνοντας βελτίωση κατά 498,7 εκατ. ευρώ ή 15,1%.

Όταν εξαιρούνται τα πετρελαιοειδή, παρατηρείται μείωση τόσο στις εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές. Οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή ανήλθαν σε 3,016 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2025, έναντι 3,19 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σημειώνοντας μείωση κατά 170,7 εκατ. ευρώ ή 5,4%. Παράλληλα, οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή διαμορφώθηκαν σε 5,37 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2025, από 5,62 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2024, καταγράφοντας μείωση κατά 244 εκατ. ευρώ ή 4,3%. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς πετρελαιοειδή περιορίστηκε, διαμορφούμενο σε 2,36 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2025, έναντι 2,43 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 73,3 εκατ. ευρώ ή 3,0%.

Σε επίπεδο εντεκαμήνου, για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, οι εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε 44,47 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 1,44 δισ. ευρώ ή 3,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όταν είχαν διαμορφωθεί σε 45,93 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, πτωτική πορεία σημειώθηκε και στις εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε 74.396,1 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, έναντι 78,05 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,66 δισ. ευρώ ή 4,7%. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου παρουσίασε αισθητή βελτίωση, καθώς περιορίστηκε σε 29.918,4 εκατ. ευρώ από 32.129,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, με τη διαφορά να ανέρχεται σε 2.211,2 εκατ. ευρώ ή 6,9%.

Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αγαθών κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025 ανήλθαν σε 33,83 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 700,3 εκατ. ευρώ ή 2,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όταν είχαν διαμορφωθεί σε 33,13 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή αυξήθηκαν κατά 968,9 εκατ. ευρώ ή 1,6%, φτάνοντας τα 60,02 δισ. ευρώ, έναντι 59,05 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2024. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς πετρελαιοειδή παρουσίασε επιδείνωση, καθώς διαμορφώθηκε σε 26,18 δισ. ευρώ από 25,92 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, αυξημένο κατά 268,6 εκατ. ευρώ ή 1%.

Σε κλαδικό επίπεδο, ο κλάδος των τροφίμων κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, σημειώνοντας άνοδο 679,2 εκατ. ευρώ ή 9,0% και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική του στις διεθνείς αγορές. Αξιοσημείωτη αύξηση παρουσίασε και ο κλάδος των χημικών προϊόντων, με ενίσχυση 136,5 εκατ. ευρώ ή 2,4%, καθώς και τα διάφορα βιομηχανικά είδη, τα οποία αυξήθηκαν κατά 130,2 εκατ. ευρώ ή 3,9%. Θετική ήταν επίσης η συμβολή του κλάδου των ποτών – καπνών, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 92,2 εκατ. ευρώ ή 7,1%, ενώ αύξηση κατέγραψαν και τα μη ταξινομημένα προϊόντα, με άνοδο 16,4 εκατ. ευρώ ή 13,6%.

Αντιθέτως, ο κλάδος των πετρελαιοειδών παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση, τόσο σε απόλυτους όσο και σε ποσοστιαίους όρους, σημειώνοντας πτώση 2,21 δισ. ευρώ ή 16,1%, επηρεάζοντας καθοριστικά τη συνολική πορεία των εξαγωγών. Πτωτικά κινήθηκαν, επίσης, τα μηχανήματα – οχήματα, με μείωση 187,5 εκατ. ευρώ ή 4,1%, καθώς και οι πρώτες ύλες (51,8 εκατ. ευρώ, -3,2%). Μικρότερη υποχώρηση καταγράφηκε στα βιομηχανικά προϊόντα (33,1 εκατ. ευρώ, -0,5%) και στα λίπη–έλαια (21,4 εκατ. ευρώ, -2,2%).

Όσον αφορά τους εξαγωγικούς προορισμούς κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, σημειώθηκε οριακή μείωση κατά 0,1% στις εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 25,36 δισ. ευρώ, έναντι 25.38 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Πιο έντονη ήταν η μείωση προς τις Τρίτες Χώρες, όπου οι εξαγωγές υποχώρησαν κατά 6,9%, φτάνοντας τα 19,12 δισ. ευρώ από 20,54 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του συνόλου των εξαγωγών ενισχύθηκε στο 57% από 55,3% την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2024, ενώ το μερίδιο των Τρίτων Χωρών περιορίστηκε στο 43% από 44,7%.

Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψαν αύξηση κατά 3,2%, ανερχόμενες σε 22,34 δισ. ευρώ, έναντι 21,64 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αντίθετα, οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή προς τις Τρίτες Χώρες παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες, διαμορφούμενες σε 11,49 δισ. ευρώ, από 11,49 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Ως εκ τούτου, το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή ενισχύθηκε στο 66,0%, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο των Τρίτων Χωρών διαμορφώθηκε στο 34%.