Πιερρακάκης στο ΙΕ Competitiveness Hub: Πυξίδα μας οι εκθέσεις Ενρίκο Λέτα και Μάριο Ντράγκι – Εστίαση σε άμυνα και τεχνολογία

Η σωστή επικοινωνία των πρωτοβουλιών με την κοινωνία των Ευρωπαίων πολιτών και οι κατάλληλοι μηχανισμοί εντός της ΕΕ των 27 θα συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα και στην επίτευξη προόδου σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος απάντησε σχετικά σε ερώτημα για την δυναμική που αναπτύσσεται εντός της Ευρώπης από μια ομάδα πρωτοπόρων χωρών.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης συμμετείχε σε πάνελ συζήτησης στο πλαίσιο του IE Competitiveness Hub, με αντικείμενο τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας με συντονίστρια τη δημοσιογράφο των Financial Times, Paola Tamma και με τη συμμετοχή του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας και πρώην Επιτρόπου Οικονομίας Paolo Gentiloni και του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομίας της Ισπανίας Carlos Cuerpo.

«Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Η έκθεση του Enrico και η έκθεση του Mario είναι ο βορράς της πυξίδας. Ναι, και οι δύο είναι από την Ιταλία, και θα έλεγα ότι είναι ο Πάπας και ο Πατριάρχης, αλλά τώρα έχουμε δύο Πάπες. Άρα γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Η πρόκληση της υλοποίησης βρίσκεται στους υπουργούς Οικονομικών. Και ειλικρινά, τα άστρα έχουν ευθυγραμμιστεί», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Πιερρακάκης αναφερόμενος ειδικότερα στην εν εξελίξει συζήτηση για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Πρόσθεσε ότι η πρόκληση της υλοποίησης απαιτεί τους κατάλληλους μηχανισμούς εντός της ομάδας και την ικανότητα να «ξεδιπλωθεί» επικοινωνιακά προς τους πολίτες, του τι είναι η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και τι σημαίνει για τους πολίτες. Στη συνέχεια πρέπει να βρεθεί συναίνεση, πρόσθεσε αναφερόμενος στη δουλειά του Προέδρου του Eurogroup, να μπορεί, σε αυτό το άτυπο θεσμικό πλαίσιο, να διαμορφώνει συναίνεση.

«Κατανοούμε ότι πρέπει να γίνουμε όχι μόνο μια ενιαία αγορά, αλλά πιθανώς κάτι παραπάνω από αυτό. Και για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να ενισχύσουμε την άμυνα και επίσης να έχουμε ένα δόγμα στην τεχνολογία, στη στρατηγική της τεχνολογίας. Το Anthropic-Μythos ήταν το θέμα της ημέρας, μαζί με ό,τι συμβαίνει στην Ουάσινγκτον. Το Anthropic-Μythos είναι ένα ζήτημα. Το πώς διαχειρίζεσαι ένα συγκεκριμένο LLM και την πρόσβαση σε αυτό είναι ένα άλλο. Αλλά υπάρχουν πολλά ακόμη που πρέπει να συζητηθούν. Υπερδραματοποιούμε αυτό που έχουμε μπροστά μας, υπερδραματοποιούμε το παρόν και υποτιμούμε το μέλλον. Και όταν πρόκειται για τεχνολογική καινοτομία, ειλικρινά, το μέλλον δεν απέχει χρόνια – απέχει εβδομάδες», πρόσθεσε ο κ. Πιερρακάκης.

«Η δουλειά μας είναι να έχουμε την αισιοδοξία της βούλησης», σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης εξηγώντας ότι ανεξαρτήτως των διαφορών που εξακολουθούν να υπάρχουν, οι παλιές διαχωριστικές γραμμές δεν υφίστανται πλέον. Και αν υπήρχαν, δεν θα ήταν ένας Έλληνας πρόεδρος του Eurogroup.

Εξήγησε επίσης ότι η προκατάληψή για τον «λιτό Βορρά» και τον «σπάταλο Νότο» έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία 10–11 χρόνια. Τα εξωτερικά γεγονότα και οι κρίσεις έχουν οδηγήσει προς αυτή την κατεύθυνση. «Είμαι αισιόδοξος, πιστεύω ότι δεν πρόκειται για ένα ναι ή όχι, δεν είναι δηλαδή άσπρο ή μαύρο. Είναι ζήτημα του πόση απόσταση μπορούμε να καλύψουμε. Και πιστεύω ότι μπορούμε να καλύψουμε ένα σημαντικό μέρος αυτής της απόστασης, με τη βοήθεια που θα λάβουμε από την Επιτροπή», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Σχετικά με την Ψηφιακή Χρηματοδότηση εξέφρασε την ελπίδα να υπάρχει μια κοινή δήλωση στο Eurogroup τον Ιούλιο. Πρόσθεσε ότι «σε γενικές γραμμές, πρόκειται για μια τεράστια ευκαιρία για την Ευρώπη. Τι κάνουν οι Αμερικανοί; Έχουν το θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά δεν έχουν ψηφιακό δολάριο. Επιτρέπουν τα stablecoins που βασίζονται στο δολάριο και αυτή θα είναι η βασική τους στρατηγική: ιδιωτική καινοτομία γύρω από το νόμισμά τους, σε ψηφιακή μορφή. Η Κίνα κάνει το ακριβώς αντίθετο: θέλει ένα πλήρως ψηφιακό νόμισμα, χωρίς να επιτρέπει stablecoins. Στη δική μας περίπτωση, έχουμε το MiCA. Όμως, αν δούμε τον κόσμο σήμερα, το 95% των stablecoins είναι συνδεδεμένα με το δολάριο και λιγότερο από 1% με το ευρώ. Άρα η βασική στρατηγική είναι η υλοποίηση του ψηφιακού ευρώ. Ελπίζουμε ότι, από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτό θα ψηφιστεί φέτος, αρκετά σύντομα. Γιατί, ειλικρινά, χάνουμε ευκαιρίες».