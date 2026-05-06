Απάτες με κάρτες, POS και ΑΤΜ: Μείωση στον αριθμό των περιστατικών δείχνουν στοιχεία της ΤτΕ – Ποια είναι η ζημιά σε αξία

Σημαντική μείωση των περιστατικών απάτης με κάρτες πληρωμών κατά 9% σημειώθηκε το 2025 έναντι του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος τα οποία αποτυπώνονται στην έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Επίσης, τα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν δραστική μείωση 20% σε ετήσια βάση της αναλογίας του αριθμού των συναλλαγών απάτης προς τον συνολικό αριθμό συναλλαγών (Fraud-to-Transaction ratio in volume terms). Αντιστοιχεί 1 συναλλαγή απάτης ανά 7,6 χιλ. συναλλαγές το 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά την αξία των συναλλαγών απάτης σε απόλυτες τιμές παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο με το 2024 και ανήλθε σε 22,6 εκατ. ευρώ σε συνολικές συναλλαγές ύψους 120 δισ. ευρώ. Δεδομένης της αύξησης της αξίας των συναλλαγών σε 120 δισ. ευρώ από 112 δισ. ευρώ το 2024, ο δείκτης της αναλογίας της αξίας των συναλλαγών απάτης προς την συνολική αξία συναλλαγών (Fraud-to-Transaction ratio in value terms) ανήλθε σε 0,019%, αντιστοιχώντας σε 1 ευρώ αξία συναλλαγής απάτης ανά 5,3 χιλ. αξία συναλλαγών το 2025, έναντι 1 ευρώ αξίας συναλλαγής απάτης ανά 4,9 χιλ. αξία συναλλαγών το 2024.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, σημαντικοί παράγοντες που συνέβαλαν στη μείωση των συναλλαγών απάτης αφορούν στη συνεχή υιοθέτηση εξελιγμένων πρακτικών πρόληψης της απάτης από τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα και ευρύτερα από τους παρόχους εθνικούς υπηρεσιών πληρωμών, στη συνεργασία αυτών με εθνικούς και ξένους φορείς με σκοπό την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων, μέλη των οποίων διαπράττουν διάφορες μορφές απάτης, καθώς και στη συνεχή ενημέρωση των χρηστών των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής αναφορικά με τους τρόπους της ορθής και ασφαλούς χρήσης αυτών και τις νέες μορφές απάτης στις οποίες δύνανται να εκτεθούν.

Όσον αφορά τον αριθμό των συναλλαγών απάτης ανά τύπο συναλλαγής παρατηρούνται μειώσεις της απάτης σε όλους τους τύπους συναλλαγών. O αριθμός των περιστατικών απάτης μειώθηκε:

κατά 21% στις συναλλαγές σε POS,

κατά 7% στις εξ΄ αποστάσεως συναλλαγές χωρίς φυσική παρουσία κάρτας (Card not present – CNP) και

κατά 6% στις συναλλαγές σε ATM σε σχέση με το 2024.

Σημαντική μείωση παρατηρήθηκε και στην αξία των συναλλαγών απάτης, για τις συναλλαγές σε POS κατά 28%, οριακή μείωση κατά 2% στις συναλλαγές σε ATM, ενώ αύξηση παρατηρήθηκε στην αξία των συναλλαγών απάτης στις εξ΄ αποστάσεως συναλλαγές χωρίς φυσική παρουσία κάρτας (Card not present – CNP) κατά 4% .