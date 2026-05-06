Καύσιμα: Στα 2,10 ευρώ ανά λίτρο το σημείο ισορροπίας στην αντλία, με πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια

Σε νέο κύμα ανατιμήσεων εισέρχεται η ελληνική αγορά στα καύσιμα στις αρχές Μαΐου, λόγω των συνεχών αναταράξεων που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν.

Η μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης παραμένει πλέον σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο, με εκτιμήσεις της αγοράς να αναφέρουν ως σημείο ισορροπίας τα 2,10 ευρώ.

Οι ανοδικές πιέσεις εντείνουν την πίεση σε νοικοκυριά, επαγγελματίες και μεταφορές, ενώ η διαφορά με τις τιμές στα καύσιμα τον Φεβρουάριο αποτυπώνει χαρακτηριστικά τις μεγάλες αυξήσεις που προκλήθηκαν όταν ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν.

Σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης έχει αυξηθεί σχεδόν 20%. Στις 28 Φεβρουαρίου διαμορφωνόταν στα 1,752 ευρώ ανά λίτρο ενώ στις 5 Μάϊου η μέση τιμή κυμαινόταν στα 2,087 ευρώ ανά λίτρο. Δηλαδή η ποσοστιαία αύξηση είναι στο 19,1%. Πρακτικά πληρώνουμε τη βενζίνη περίπου 35 λεπτά ακριβότερα στο λίτρο, συγκριτικά με την περίοδο πριν τον πόλεμο.

Το κόστος εκτοξεύεται αν υπολογίσει κανείς το επιπλέον ποσό που πρέπει να καταβάλει για να γεμίσει το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου, καθώς υπερβαίνει τα 15 – 20 ευρώ, ανάλογα με τον κινητήρα και τον τύπο αυτοκινήτου.

Το ντίζελ κίνησης στις 28 Φεβρουαρίου κατέγραφε μέση τιμή της τάξης του 1,568 ευρώ ανά λίτρο, ενώ στις 5 Μάϊου η τιμή βρίσκεται στα 1,880 ευρώ ανά λίτρο, με την ποσοστιαία αύξηση να φτάνει το 16,6%.΄Η αύξηση της τιμής έχει περιοριστεί δραστικά, καθώς ευνοείται από την επιδότηση στην αντλία με 20 λεπτά ανά λίτρο.

Η επιβάρυνση για τους καταναλωτές αποτυπώνεται πλέον και σε μακροοικονομικό επίπεδο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, το πρόσθετο κόστος που έχουν επωμιστεί οι Έλληνες καταναλωτές από τις αυξήσεις στα καύσιμα ξεπερνά τα 400 εκατ. ευρώ σε διάστημα δύο μηνών, όπως προκύπτει από τα έσοδα από φόρους και ΕΦΚ.

Όπως έχουν επισημάνει παράγοντες της αγοράς, το 60 – 70% της τελικής τιμής της βενζίνης στην αντλία αφορά φόρους και επιβαρύνσεις, γεγονός που καθιστά την Ελλάδα μία από τις ακριβότερες αγορές καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα βρίσκεται ήδη στις υψηλότερες θέσεις διεθνώς ως προς το κόστος λιανικής καυσίμων.

Εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), έχουν προειδοποιήσει για ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις, σε περίπτωση που δεν ληφθούν μέτρα ανάσχεσης.

Η παρατεταμένη άνοδος των καυσίμων δημιουργεί νέο πονοκέφαλο στο οικονομικό επιτελείο, καθώς αυξάνει το μεταφορικό κόστος επιχειρήσεων και logistics, πιέζει προς τα πάνω τις τιμές βασικών αγαθών και τροφοδοτεί νέο πληθωριστικό κύμα στην αγορά τροφίμων και υπηρεσιών

Σημειώνεται πως η παράταση στο fuel pass και στην επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου και για το καλοκαίρι, κάνοντας χρήση του τελευταίου «κουμπαρά» των περίπου 200 εκατ. ευρώ.