ΕΚΤ: Οι Ευρωπαίοι αναμένουν αυξήσεις στις τιμές των κατοικιών τους

Σταθερές έμειναν τον Νοέμβριο του 2025 οι αντιλήψεις και οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, ενώ οι εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη καθώς και τις τιμές κατοικιών έγιναν πιο αρνητικές και η αναμενόμενη ανεργία σε ορίζοντα 12 μηνών υποχώρησε οριακά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Καταναλωτικών Προσδοκιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα (08.01.2026).

Στο σκέλος του πληθωρισμού, η διάμεση αντίληψη για τον ρυθμό που «βίωσαν» τα νοικοκυριά στους προηγούμενους 12 μήνες έμεινε αμετάβλητη στο 3,1% για δέκατο συνεχόμενο μήνα. Αμετάβλητη έμεινε και η διάμεση προσδοκία για τον πληθωρισμό στους επόμενους 12 μήνες, στο 2,8%. Χωρίς μεταβολή καταγράφηκαν και οι μεσοπρόθεσμες προσδοκίες, με τον ορίζοντα τριετίας στο 2,5% και τον ορίζοντα πενταετίας στο 2,2%. Η ΕΚΤ αναφέρει ότι και η αβεβαιότητα γύρω από τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό σε ορίζοντα 12 μηνών έμεινε αμετάβλητη τον Νοέμβριο.

Η έρευνα καταγράφει διαφοροποίηση ανά εισόδημα και ηλικία, χωρίς όμως να αλλάζει η συνολική τάση. Οι συμμετέχοντες στα χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια συνεχίζουν, κατά μέσο όρο, να δηλώνουν ελαφρώς υψηλότερες αντιλήψεις και βραχυπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό από εκείνους στα υψηλότερα εισοδήματα, μια εικόνα που, όπως σημειώνεται, παρατηρείται από το 2023. Παράλληλα, οι νεότεροι (18-34) εξακολουθούν να δηλώνουν χαμηλότερες αντιλήψεις και προσδοκίες από τις ηλικιακές ομάδες 35-54 και 55-70. Ωστόσο, η συνολική εξέλιξη των αντιλήψεων και των προσδοκιών παραμένει σχετικά ευθυγραμμισμένη μεταξύ εισοδηματικών ομάδων.

Στο εισόδημα και την κατανάλωση, η διάμεση προσδοκία για την ονομαστική αύξηση του εισοδήματος στους επόμενους 12 μήνες έμεινε αμετάβλητη στο 1,2%. Την ίδια στιγμή, η «αντιληπτή» ονομαστική αύξηση των δαπανών τους προηγούμενους 12 μήνες ενισχύθηκε οριακά στο 5,0% από 4,9% τον Οκτώβριο 2025. Στον αντίποδα, η προσδοκώμενη ονομαστική αύξηση των δαπανών για τους επόμενους 12 μήνες υποχώρησε στο 3,4% από 3,5%, με τους ερωτώμενους στις τρεις χαμηλότερες εισοδηματικές ομάδες να δηλώνουν ελαφρώς υψηλότερες προσδοκίες αύξησης δαπανών από εκείνους στις δύο υψηλότερες.

Στην εικόνα της οικονομίας, οι προσδοκίες για την ανάπτυξη στους επόμενους 12 μήνες έγιναν πιο αρνητικές, με τη διάμεση εκτίμηση να διαμορφώνεται στο -1,3% τον Νοέμβριο από -1,1% τον Οκτώβριο 2025. Παράλληλα, η προσδοκία για το ποσοστό ανεργίας σε 12 μήνες μειώθηκε στο 10,9% από 11,0%. Όπως και σε προηγούμενους μήνες, οι χαμηλότερες εισοδηματικές ομάδες «βλέπουν» την υψηλότερη ανεργία σε έναν χρόνο (13,4%), ενώ οι υψηλότερες τη χαμηλότερη (9,4%). Οι καταναλωτές τοποθετούν το «τρέχον» ποσοστό ανεργίας στο 10,4%, πολύ κοντά στην πρόβλεψη για τους επόμενους 12 μήνες, ένδειξη ότι οι προσδοκίες παραμένουν σε γραμμές σταθερότητας για την αγορά εργασίας.

Στην κατοικία και την πρόσβαση σε πίστωση, οι καταναλωτές αναμένουν ότι η τιμή της κατοικίας τους θα αυξηθεί κατά 3,4% τους επόμενους 12 μήνες, χαμηλότερα από το 3,5% του Οκτωβρίου. Οι προσδοκίες για την άνοδο των τιμών κατοικιών παραμένουν κοντά μεταξύ εισοδηματικών ομάδων, στο 3,5% για το χαμηλότερο και στο 3,2% για το υψηλότερο εισοδηματικό κλιμάκιο. Παράλληλα, οι προσδοκίες για τα στεγαστικά επιτόκια σε 12 μήνες υποχώρησαν στο 4,6% από 4,7%, με τα χαμηλότερα εισοδήματα να περιμένουν υψηλότερα επίπεδα (5,3%) και τα υψηλότερα χαμηλότερα (4,1%). Επιπλέον, το καθαρό ποσοστό των νοικοκυριών που δήλωσαν ότι η πρόσβαση σε πίστωση έγινε πιο δύσκολη τους προηγούμενους 12 μήνες μειώθηκε σε σχέση με τον Οκτώβριο, ενώ το καθαρό ποσοστό όσων αναμένουν αυστηρότερες συνθήκες πίστωσης για τους επόμενους 12 μήνες έμεινε αμετάβλητο.