ΕΚΤ: Σταθερά τα επιτόκια όλο το 2026 – Τι αλλάζει για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Το 2026 αναμένεται να είναι καλή χρονιά για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις όσον αφορά το κόστος δανεισμού, με βάση όλες τις παραμέτρους που επηρεάζουν τα επιτόκια, όπως ο πληθωρισμός, η ανάπτυξη και άλλοι κρίσιμοι δείκτες που παρακολουθεί η ΕΚΤ για τη λήψη των αποφάσεών της. Βάσει αυτών των δεδομένων, η ΕΚΤ έχει ήδη χαράξει τη στρατηγική της, προβλέποντας ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σταθερά στο 2% καθ’ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους, φέρνοντας καλά νέα για τους δανειολήπτες.

Ευρωπαϊκές πηγές που γνωρίζουν τα κρίσιμα στοιχεία που αναλύονται στη Φρανκφούρτη υποστηρίζουν ότι, εκτός απροόπτου, ο πληθωρισμός θα παραμείνει γύρω στο 2% και το 2026. Ταυτόχρονα, η πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας δεν αναμένεται να δείξει σημάδια απεγκλωβισμού από τη φάση ασθενικής ανάπτυξης όπου βρίσκεται σήμερα. Το γ’ τρίμηνο του 2025, η ευρωζώνη κατέγραψε ρυθμό ανάπτυξης 1,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, κινούμενη ελαφρώς ανοδικά σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις για τα επιτόκια και τις αποφάσεις της ΕΚΤ.

Ωστόσο, σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, αυτό οφείλεται στην απότομη αύξηση των ευρωπαϊκών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ τους πρώτους μήνες φέτος υπό τον φόβο των δασμών Τραμπ. Γι’ αυτό και προβλέπεται διόρθωση της αύξησης αυτής και υποχώρηση του ρυθμού ανάπτυξης στη συνέχεια σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτόν του γ’ τριμήνου. Τα δεδομένα αυτά ερμηνεύουν τη γραμμή των σταθερών επιτοκίων που έχει καταστρώσει η ΕΚΤ για τον επόμενο χρόνο. Όσον αφορά το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης των επιτοκίων σε επίπεδα κάτω του 2% θα πρέπει να αποκλειστεί αυτή τη φάση. Μία τέτοια κίνηση θα δικαιολογούνταν από απότομη βουτιά της ευρωπαϊκής οικονομίας το 2026 κάτι που δεν φαίνεται στον ορίζοντα.

Τη γραμμή των σταθερών επιτοκίων του ευρώ έχουν ενσωματώσει στις προβλέψεις τους για το 2026 και οι τράπεζες. Εκτιμούν ότι τα δάνεια (στεγαστικά, επιχειρηματικά και καταναλωτικά) θα συνεχίσουν να αυξάνονται με υψηλούς ρυθμούς και το επόμενο έτος. Σ’ αυτό αναμένεται να συμβάλει και ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων ο οποίος ήδη διαφαίνεται στα στεγαστικά δάνεια με τις μικρές μειώσεις επιτοκίων στις οποίες προχωρούν σταδιακά τους τελευταίους μήνες. Για το επόμενο έτος, σύμφωνα με τις προβλέψεις των τραπεζών, η αύξηση των στεγαστικών δανείων αναμένεται να κυμανθεί στο 10% όσο δηλαδή και φέτος.

Οι εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών αναμένονται για το 2026 να προσεγγίσουν τα 3,1 δισ. ευρώ από 2,6 δισ. ευρώ φέτος. Πρόκειται για άνοδο της τάξης του 20% που εξηγείται από την αυξημένη ζήτηση που παρατηρείται για το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» μετά τις σημαντικές βελτίωσης που έγιναν από την κυβέρνηση καθώς και από το νέο τοπίο χαμηλού κόστους χρήματος. Αξίζει να σημειωθεί ο ρυθμός διείσδυσης της στεγαστικής πίστης στις αγοραπωλησίες ακινήτων παραμένει πολύ χαμηλός στη χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για αύξησή του τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι τράπεζες το 2024 με αγοραπωλησίες ακινήτων 10 δισ. ευρώ τα στεγαστικά δάνεια κάλυψαν μόνο το 1,8 δισ. ευρώ. Φέτος που οι αγοραπωλησίες υπολογίζονται σε 12 δισ. ευρώ τα στεγαστικά θα είναι 2,6 δισ. ευρώ.

Ενδείξεις ανόδου υπάρχουν και στην καταναλωτική πίστη λόγω της καλής πορείας της οικονομίας και της αύξησης των εισοδημάτων. Είναι αξιοσημείωτο ότι η ζήτηση για καταναλωτικά δάνεια δεν φαίνεται να προέρχεται από την ανάγκη κάλυψης βασικών αναγκών. Σε ότι αφορά τα επιχειρηματικά δάνεια εκτιμάται ότι θα εξακολουθήσουν να κινούνται με διψήφιους ρυθμούς ανόδου και το 2026, υψηλότερους, δηλαδή, από ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και αυτό λόγω των έργων υποδομών και άλλων μεγάλων επενδύσεων που συντελούνται στη χώρα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και των άλλων ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.