«Εκτινάχθηκαν» κατά 33% τα έσοδα από τον τουρισμό τον Δεκέμβριο, στο +49% η ταξιδιωτική κίνηση

Αύξηση 33% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις και 49% στην ταξιδιωτική κίνηση κατέγραψε η Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, με τον τελευταίο μήνα της χρονιάς να δίνει ισχυρή ώθηση στα έσοδα από τον τουρισμό κλείνοντας το έτος.

Οι εισπράξεις από τον τουρισμό και η ταξιδιωτική κίνηση ενισχύθηκαν έντονα στο τέλος της χρονιάς, αλλά με διαφορετική ποιότητα σε σχέση με την περσινή επίδοση, καθώς η αύξηση των εσόδων τον Δεκέμβριο προήλθε κυρίως από τον πολύ μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών και όχι από υψηλότερη δαπάνη ανά ταξίδι, η οποία υποχώρησε κατά 10,6%.

Ειδικότερα, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 313,2 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025, από 170,7 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, δηλαδή αύξηση 83,5%. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 623 εκατ. ευρώ από 468,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι ταξιδιωτικές πληρωμές αυξήθηκαν ηπιότερα, κατά 4%, στα 309,9 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος της κίνησης, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση έφτασε τα 1,315 εκατ. ταξιδιώτες τον Δεκέμβριο, αυξημένη κατά 49,0% σε ετήσια βάση. Η εικόνα αυτή στηρίχθηκε τόσο στα αεροδρόμια, όπου καταγράφηκε αύξηση 34,9%, όσο και -ακόμη περισσότερο- στους οδικούς συνοριακούς σταθμούς, όπου η άνοδος έφτασε το 80,5%.

Η ώθηση προήλθε από την ΕΕ αλλά και από αγορές εκτός ΕΕ. Οι εισπράξεις από κατοίκους της ΕΕ – 27 αυξήθηκαν κατά 10,9% και διαμορφώθηκαν στα 295,1 εκατ. ευρώ, ενώ από τις λοιπές χώρες κατέγραψαν άνοδο 63,3% στα 322,4 εκατ. ευρώ. Στις χώρες της ευρωζώνης, οι εισπράξεις υποχώρησαν κατά 9,1%, αλλά η μεγάλη ενίσχυση από χώρες της ΕΕ εκτός ευρώ κατά 154,3% άλλαξε τη συνολική εικόνα.

Σε επίπεδο βασικών αγορών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 10% στα 60,3 εκατ. ευρώ και από τη Γαλλία κατά 13,5% στα 15,9 εκατ. ευρώ, ενώ από την Ιταλία αυξήθηκαν κατά 59,4% στα 31,4 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η άνοδος από το Ηνωμένο Βασίλειο, με αύξηση 176% και εισπράξεις 83,8 εκατ. ευρώ, ενώ από τις ΗΠΑ οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 6,1% στα 55,5 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, στην ταξιδιωτική κίνηση του Δεκεμβρίου, η Γερμανία εμφάνισε αύξηση 85,1%, η Ιταλία 83,5% και το Ηνωμένο Βασίλειο 117,9%, ενώ η Γαλλία κινήθηκε πτωτικά κατά 14,2% και οι ΗΠΑ κατά 8,7%. Η εικόνα αυτή εξηγεί γιατί ο αριθμός των ταξιδιωτών ανέβηκε πολύ πιο γρήγορα από τις ταξιδιωτικές εισπράξεις.

Σε επίπεδο έτους, το αποτύπωμα παραμένει θετικό. Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο του 2025 έκλεισε με πλεόνασμα 20,255 δισ. ευρώ, έναντι 18,787 δισ. ευρώ το 2024. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 9,4% και έφτασαν τα 23,626 δισ. ευρώ, ενώ οι ταξιδιωτικές πληρωμές αυξήθηκαν κατά 20,2% στα 3,371 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση για το σύνολο του 2025 διαμορφώθηκε σε 37,981 εκατ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 5,6%. Σε αντίθεση με τον Δεκέμβριο, στο σύνολο του έτους η ενίσχυση των ταξιδιωτικών εισπράξεων δεν προήλθε μόνο από περισσότερους επισκέπτες, αλλά και από αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 3,8%.