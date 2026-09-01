Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Στα 200 εκατ. ευρώ η δωρεά στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»

Ακόμα 100 εκατ. ευρώ πρόσθεσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών στο συνολικό ποσό των 200 εκατ. που έχουν κατευθυνθεί ως δωρεές στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» για την ανακαίνιση σχολείων της χώρας.

Οι δωρεές της Ελληνικής Ένωσης Τράπεζων έχουν μέχρι τώρα κατευθυνθεί σε ανακαινίσεις 670 σχολείων, μέσα από το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φετινή δωρεά των 100 εκατ. ευρώ αποτελεί το δεύτερο κύκλο της χορηγίας των τεσσάρων τραπεζών στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου». Τα 240 σχολεία θα παραδοθούν ανακαινισμένα σε λίγες μέρες με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Το 2025, με τον πρώτο κύκλο δωρεάς 100 εκατ. ευρώ, ανακαινίστηκαν 430 σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, έως σήμερα το ύψος της δωρεάς στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ, με συνολικά 670 ανακαινισμένα σχολεία.

Οι τέσσερις τράπεζες έχουν δεσμευθεί να προχωρήσουν σε αντίστοιχες συνεισφορές και τα επόμενα δύο χρόνια, για επιπλέον ανακαινίσεις σχολείων σε όλη τη χώρα, συνεκτιμώντας τις συνθήκες και την πορεία υλοποίησης του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αφορμή για την ανακοίνωση υπήρξε η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, των διοικήσεων της Alpha Bank, της Eurobank, της Εθνικής Τράπεζας και της Πειραιώς, καθώς και του προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, σε σχολείο στην Καισαριανή.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank Δημήτρης Τσιτσιράγκος, στάθηκε στις ίσες ευκαιρείες που προσφέρει το πρόγραμμα χωρίς να αφήνει εκτός κάποιο παιδί.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας, δήλωσε ότι «430 ανακαινισμένα δημόσια σχολεία παραδόθηκαν πέρυσι και σε λίγες ημέρες παραδίδονται επιπλέον 240. H δωρεά των τεσσάρων τραπεζών πιάνει τόπο».

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας Γκίκας Χαρδούβελης, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα σταματήσουν αυτές οι δράσεις, αφού «670 ανακαινισμένα σχολεία είναι μόνο η αρχή. Η δέσμευσή μας απέναντι στην Πολιτεία και την κοινωνία παραμένει ισχυρή».

Ο διευθύνων σύμβουλός της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, δήλωσε: «Η Παιδεία είναι η αφετηρία κάθε ουσιαστικής προόδου. Στην Πειραιώς είμαστε υπερήφανοι που ενώνουμε δυνάμεις και συμβάλλουμε έμπρακτα στη βελτίωση της καθημερινότητας χιλιάδων μαθητών και εκπαιδευτικών».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γιώργος Ζανιάς, τόνισε πως «τα σχολεία πρέπει να είναι όμορφα, λειτουργικά και ασφαλή, γιατί μαθητές και εκπαιδευτικοί περνούν ένα σημαντικό μέρος της ζωής τους σε αυτά. Είναι μεγάλη η χαρά και ικανοποίησή μας να στηρίζουμε την Πολιτεία σε μία τέτοια δράση».

Σημειώνεται πως οι τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς έχουν αναλάβει μία ακόμα κοινή πρωτοβουλία εθνικής σημασίας, διαθέτοντας συνολικά 160 εκατ. ευρώ για τη ριζική αναβάθμιση χώρων και κτιριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ και του ΕΜΠ στο πλαίσιο της εθνικής παρέμβασης «Ακαδημία 2030».

Στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων και προσβάσιμων campus στα τρία μεγαλύτερα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, ενισχύοντας την ποιότητα των σπουδών, της έρευνας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς τους.