Πληθωρισμός: Πάτησε «γκάζι» στο 3,7% τον Αύγουστο – Επιταχύνθηκαν οι τιμές ενέργειας και υπηρεσιών

Άνοδο κατά 3,7% σημείωσαν οι τιμές στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από πληθωρισμό που έφτανε στο 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία για τον εναρμονισμένο δείκτη της Eurostat.
Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, ο δείκτης τιμών καταναλωτή ενισχύθηκε 3,3% τον Αύγουστο από 2,9% τον Ιούλιο.
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Η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση καταγράφηκε στις τιμές της ενέργειας, όπου ο πληθωρισμός ανήλθε στο 15,3%, από 13% τον Ιούλιο. Μέσα σε έναν μήνα, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης ενισχύθηκε κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες.
Στις υπηρεσίες, ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 4,6%, από 3,1% τον Ιούλιο, καταγράφοντας άνοδο 1,5 ποσοστιαίας μονάδας. Πρόκειται για τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση μεταξύ των βασικών κατηγοριών των τιμών.
Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό διαμορφώθηκε στο 0,2%, από -0,3% τον προηγούμενο μήνα. Έτσι, οι τιμές της συγκεκριμένης κατηγορίας πέρασαν από ετήσια μείωση σε οριακή αύξηση.
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Στα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα, ο ετήσιος ρυθμός ανόδου των τιμών αυξήθηκε στο 1%, από 0,8% τον Ιούλιο. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η επιτάχυνση του συνολικού πληθωρισμού στην Ελλάδα συνοδεύτηκε από άνοδο και στις τέσσερις βασικές κατηγορίες.
Η εικόνα στην υπόλοιπη ευρωζώνη
Στην ευρωζώνη, ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο, από 2,9% τον Ιούλιο. Η ενέργεια κατέγραψε τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης τιμών, στο 14,3%, από 10,3% τον προηγούμενο μήνα.
Αντίθετα, ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες επιβραδύνθηκε στο 3%, από 3,3%, ενώ στα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα αυξήθηκε στο 1,2%, από 0,9%. Στα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό παρέμεινε σταθερός στο 1,2%.
Μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης, οι υψηλότεροι ετήσιοι ρυθμοί καταγράφηκαν στη Λιθουανία με 5,8%, την Κύπρο με 5,2% και τη Βουλγαρία με 5,1%. Στον αντίποδα, ο πληθωρισμός ήταν 1,3% στην Εσθονία, 1,9% στη Μάλτα και 2,4% στη Φινλανδία.
Τα στοιχεία για τον Αύγουστο είναι προκαταρκτικά, ενώ η Eurostat έχει προγραμματίσει τη δημοσίευση των πλήρων στοιχείων στις 17 Σεπτεμβρίου.