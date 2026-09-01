Μακρο-οικονομία

Πληθωρισμός: Πάτησε «γκάζι» στο 3,7% τον Αύγουστο – Επιταχύνθηκαν οι τιμές ενέργειας και υπηρεσιών

«Καλπάζει» ο πληθωρισμός στην ενέργεια, στο 15,3% από 13% σκαρφάλωσε τον Αύγουστο
Inflation and the economic crisis. Financial market crash. The Red arrow on the chart is pointing Up. Golden Stack Coins With Red Arrow Showing Upward Direction for the higher inflation concept.
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Κώστας Αποστολόπουλος
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Άνοδο κατά 3,7% σημείωσαν οι τιμές στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από πληθωρισμό που έφτανε στο 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία για τον εναρμονισμένο δείκτη της Eurostat.

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, ο δείκτης τιμών καταναλωτή ενισχύθηκε 3,3% τον Αύγουστο από 2,9% τον Ιούλιο.

Η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση καταγράφηκε στις τιμές της ενέργειας, όπου ο πληθωρισμός ανήλθε στο 15,3%, από 13% τον Ιούλιο. Μέσα σε έναν μήνα, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης ενισχύθηκε κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Στις υπηρεσίες, ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 4,6%, από 3,1% τον Ιούλιο, καταγράφοντας άνοδο 1,5 ποσοστιαίας μονάδας. Πρόκειται για τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση μεταξύ των βασικών κατηγοριών των τιμών.

Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό διαμορφώθηκε στο 0,2%, από -0,3% τον προηγούμενο μήνα. Έτσι, οι τιμές της συγκεκριμένης κατηγορίας πέρασαν από ετήσια μείωση σε οριακή αύξηση.

Στα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα, ο ετήσιος ρυθμός ανόδου των τιμών αυξήθηκε στο 1%, από 0,8% τον Ιούλιο. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η επιτάχυνση του συνολικού πληθωρισμού στην Ελλάδα συνοδεύτηκε από άνοδο και στις τέσσερις βασικές κατηγορίες.

Η εικόνα στην υπόλοιπη ευρωζώνη

Στην ευρωζώνη, ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο, από 2,9% τον Ιούλιο. Η ενέργεια κατέγραψε τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης τιμών, στο 14,3%, από 10,3% τον προηγούμενο μήνα.

Αντίθετα, ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες επιβραδύνθηκε στο 3%, από 3,3%, ενώ στα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα αυξήθηκε στο 1,2%, από 0,9%. Στα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό παρέμεινε σταθερός στο 1,2%.

Μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης, οι υψηλότεροι ετήσιοι ρυθμοί καταγράφηκαν στη Λιθουανία με 5,8%, την Κύπρο με 5,2% και τη Βουλγαρία με 5,1%. Στον αντίποδα, ο πληθωρισμός ήταν 1,3% στην Εσθονία, 1,9% στη Μάλτα και 2,4% στη Φινλανδία.

Τα στοιχεία για τον Αύγουστο είναι προκαταρκτικά, ενώ η Eurostat έχει προγραμματίσει τη δημοσίευση των πλήρων στοιχείων στις 17 Σεπτεμβρίου.

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Μακρο-οικονομία
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