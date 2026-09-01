Πληθωρισμός: Πάτησε «γκάζι» στο 3,7% τον Αύγουστο – Επιταχύνθηκαν οι τιμές ενέργειας και υπηρεσιών

Άνοδο κατά 3,7% σημείωσαν οι τιμές στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από πληθωρισμό που έφτανε στο 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία για τον εναρμονισμένο δείκτη της Eurostat.

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, ο δείκτης τιμών καταναλωτή ενισχύθηκε 3,3% τον Αύγουστο από 2,9% τον Ιούλιο.

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Η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση καταγράφηκε στις τιμές της ενέργειας, όπου ο πληθωρισμός ανήλθε στο 15,3%, από 13% τον Ιούλιο. Μέσα σε έναν μήνα, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης ενισχύθηκε κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Στις υπηρεσίες, ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 4,6%, από 3,1% τον Ιούλιο, καταγράφοντας άνοδο 1,5 ποσοστιαίας μονάδας. Πρόκειται για τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση μεταξύ των βασικών κατηγοριών των τιμών.

Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό διαμορφώθηκε στο 0,2%, από -0,3% τον προηγούμενο μήνα. Έτσι, οι τιμές της συγκεκριμένης κατηγορίας πέρασαν από ετήσια μείωση σε οριακή αύξηση.

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Στα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα, ο ετήσιος ρυθμός ανόδου των τιμών αυξήθηκε στο 1%, από 0,8% τον Ιούλιο. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η επιτάχυνση του συνολικού πληθωρισμού στην Ελλάδα συνοδεύτηκε από άνοδο και στις τέσσερις βασικές κατηγορίες.