Καθ’ οδόν για 450 νέα μεγαβάτ αιολικών πάρκων φέτος στην Ελλάδα

Στα 321 MW ανήλθαν κατά το πρώτο μισό του φετινού έτους οι εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ευρωπαϊκού συνδέσμου WindEurope. Πρόκειται για διπλασιασμό σε σχέση με τα μόλις 152 MW του 2025, γεγονός που μαρτυρά μια επιτάχυνση.

Συνολικά η Ευρώπη εγκατέστησε 8,8 GW νέας ισχύος αιολικών πάρκων, εκ των οποίων τα τρία τέταρτα ήταν στην ξηρά και τα υπόλοιπα στη θάλασσα. Πρωταγωνίστρια ήταν η Γερμανία με 3,37 GW. Πλέον, η συνολική ισχύς της αιολικής ενέργειας στην ήπειρό μας αγγίζει τα 311 GW, με 270 GW σε χερσαία πάρκα και 40,9 GW σε υπεράκτια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως επισημαίνει ο σύνδεσμος, η Ευρώπη οδεύει πλέον προς ένα έτος-ρεκόρ στη συγκεκριμένη ανανεώσιμη τεχνολογία, με απώτερο στόχο την επίτευξη των κλιματικών στόχων και την απεξάρτηση από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, κατά το α’ εξάμηνο εγκαταστάθηκαν σε αριθμητικούς όρους 66 ανεμογεννήτριες με μια μέση ισχύ 5 MW έκαστη. Για το σύνολο του έτους, ο WindEurope αναμένει στη χώρα μας 450 MW νέων αιολικών, κατ’ επέκταση το 71% συνδέθηκε ήδη στο δίκτυο.

Μετά από τις προσθήκες του α’ εξαμήνου, η συνολική ισχύς των αιολικών στην Ελλάδα ξεπέρασαν τα 6 GW, έναντι μιας ευρύτερης ισχύος ΑΠΕ πάνω από 18 GW.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, να σημειώσουμε ότι σε αδειοδοτικό επίπεδο αιολικά έργα ισχύος 206 MW έλαβαν το πράσινο φως μέχρι τον Ιούνιο, έναντι 214 MW πέρυσι.

Όλα αυτά ενώ η κυβέρνηση σχεδιάζει τη διεξαγωγή νέων διαγωνισμών για αιολικά και φωτοβολταϊκά με μπαταρίες. Στόχος είναι να εξισορροπηθεί σε ένα βαθμό η ξέφρενη μονοκαλλιέργεια φωτοβολταϊκών, με τεχνολογίες που είναι σε θέση να παράγουν πράσινο ρεύμα σε περισσότερο εύρος εντός 24ωρου.

Οι πληροφορίες θέλουν την κυβέρνηση να έχει καταθέσει ήδη το σχετικό αίτημα στην Κομισιόν. Το συνολικό χαρτοφυλάκιο θα φτάνει τα 4,5 GW, εκ των οποίων τα αιολικά θα ανέρχονται έως στα 3 GW, δηλαδή θα έχουν τη μεγαλύτερη μερίδα. Οι εν λόγω επενδύσεις θα υλοποιηθούν μέσω συμβάσεων επί της διαφοράς (CfD). Αυτό σημαίνει ότι θα υπογράφουν για μια συγκεκριμένη τιμή αναφοράς ηλεκτρικού ρεύματος με την οποία θα πωλούν την ενέργεια που παράγουν. Όταν η πραγματική τιμή στην αγορά θα είναι υψηλότερη, τότε θα επιστρέφουν τη διαφορά στο κράτος και αντιστρόφως.