Τραπεζικοί λογαριασμοί: Σφίγγει ο κλοιός των κατασχέσεων από σήμερα – Ο νέος ψηφιακός φάκελος και τι πρέπει να προσέξουν οι οφειλέτες

Ψηφιακή ταυτότητα αποκτούν, από σήμερα (01.09.2026) οι νέες κατασχέσεις εις χείρας τρίτου, με τις τράπεζες και τους servicers να υποχρεώνονται να αφήνουν ηλεκτρονικό αποτύπωμα για κάθε δήλωση και τους οφειλέτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με μια διαδικασία που θα κινείται πλέον με αυστηρά καταγεγραμμένο χρόνο επιταχύνοντας το «πάγωμα» στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Για τον οφειλέτη που θα δει τον τραπεζικό λογαριασμό του να μπλοκάρεται, η αλλαγή είναι ουσιαστική, καθώς η απειλή της κατάσχεσης θα συνδέεται πλέον με έναν συγκεκριμένο κωδικό, μια ηλεκτρονική δήλωση και μια ακριβή ώρα υποβολής, γεγονός που σημαίνει πως οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις του παρελθόντος θα περιοριστούν σημαντικά.

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Προφανώς, κάθε χρέος δεν θα οδηγεί αυτόματα σε κατάσχεση και το μπλοκάρισμα των λογαριασμών δεν θα γίνεται χωρίς ένα συγκεκριμένο πλαίσιο όρων και προϋποθέσεων. Ωστόσο, όταν η διαδικασία ξεκινήσει, θα είναι πιο γρήγορη, πιο εύκολα ανιχνεύσιμη και πολύ πιο δύσκολο να αμφισβητηθεί ως προς το πότε και πώς προχώρησε.

Τι σημαίνει «κατάσχεση εις χείρας τρίτου»

Όταν ένας πιστωτής διαθέτει εκτελεστό τίτλο, όπως διαταγή πληρωμής ή δικαστική απόφαση, μπορεί να στραφεί κατά χρημάτων που βρίσκονται σε κάποιον τρίτο και όχι απευθείας στα χέρια του οφειλέτη.

Στην περίπτωση του τραπεζικού λογαριασμού, τρίτος είναι η τράπεζα, επειδή σε αυτήν βρίσκονται τα χρήματα του οφειλέτη. Η ίδια διαδικασία μπορεί να αφορά και εργοδότη που οφείλει μισθό, πελάτη που δεν έχει εξοφλήσει κάποιο τιμολόγιο ή δημόσιο φορέα που κρατά χρήματα για λογαριασμό του οφειλέτη.

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Μετά την επίδοση του κατασχετηρίου, ο τρίτος πρέπει να δηλώσει αν υπάρχει η απαίτηση, ποιο ποσό έχει στα χέρια του, αν έχουν προηγηθεί άλλες κατασχέσεις και αν τα χρήματα προστατεύονται από το ακατάσχετο, όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις μισθού ή σύνταξης.

Ο Μοναδικός Κωδικός Δήλωσης που θα ακολουθεί την υπόθεση

Στην καρδιά του νέου συστήματος βρίσκεται ο Μοναδικός Κωδικός Δήλωσης, ο γνωστός ΜΚΔ.

Για κάθε νέα κατάσχεση εις χείρας τρίτου, ο πιστοποιημένος δικαστικός επιμελητής θα καταχωρίζει τα στοιχεία της υπόθεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας. Το σύστημα θα δημιουργεί τον ΜΚΔ, ο οποίος θα συνδέει την κατάσχεση με τη δήλωση της τράπεζας ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου.

Ο κωδικός αυτός θα λειτουργεί ως ψηφιακή ταυτότητα της υπόθεσης. Μέσω αυτού θα μπορούν να αναζητούνται οι σχετικές δηλώσεις και να παρακολουθείται η πορεία της διαδικασίας.

Η πρόσβαση, ωστόσο, δεν θα είναι ελεύθερη για όλους. Ο οφειλέτης θα ενημερώνεται μέσω πληρεξούσιου ή εξουσιοδοτημένου δικηγόρου, ο οποίος θα χρησιμοποιεί τον ΜΚΔ και την απαιτούμενη εξουσιοδότηση για να δει τι ακριβώς δήλωσε η τράπεζα ή ο άλλος τρίτος.

Τέλος προθεσμίας στις 19:00 της 8ης ημέρας

Η δήλωση της τράπεζας θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή και υποχρεωτική ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα.

Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα θα καταγράφει με ακρίβεια την ημέρα και την ώρα υποβολής. Η λεπτομέρεια αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η προθεσμία δεν θα κρίνεται μόνο από την ημερομηνία, αλλά και από την ώρα.

Κατά κανόνα, η δήλωση πρέπει να υποβληθεί έως την όγδοη ημέρα από την επίδοση του κατασχετηρίου. Σε ειδικές περιπτώσεις ισχύει τριακονθήμερη προθεσμία. Η διαδικασία ολοκληρώνεται έως τις 19:00:00 της τελευταίας ημέρας.

Αν η τελευταία ημέρα είναι αργία, η προθεσμία μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα, και πάλι μέχρι τις 19:00.

Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος την τελευταία ημέρα, θα επιτρέπεται η επίδοση της δήλωσης στον δικαστικό επιμελητή που επέβαλε την κατάσχεση. Σε αυτή την περίπτωση, η προθεσμία παρατείνεται αυτομάτως κατά μία ημέρα.

Το ακατάσχετο δεν εξαφανίζεται

Η ψηφιοποίηση δεν καταργεί τις βασικές προϋποθέσεις επιβολής κατάσχεσης ούτε σημαίνει ότι κάθε ποσό που βρίσκεται σε έναν λογαριασμό μπορεί να δεσμευτεί χωρίς έλεγχο.

Η τράπεζα θα πρέπει να δηλώνει αν υπάρχει απαίτηση που προστατεύεται από το ακατάσχετο, όπως μέρος μισθού ή σύνταξης. Η σχετική πληροφορία θα καταγράφεται πλέον μέσα στην ηλεκτρονική δήλωση, ώστε να υπάρχει σαφές ίχνος για το τι εξετάστηκε και τι απάντησε η τράπεζα.

Επίσης, το νέο σύστημα δεν εφαρμόζεται αναδρομικά. Αφορά τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτου που επιβάλλονται από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 και μετά. Οι παλαιότερες υποθέσεις δεν μεταφέρονται αυτόματα στη νέα διαδικασία.

Πιο γρήγορα οι κατασχέσεις

Για τη σύνταξη της έκθεσης κατάσχεσης, η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή ορίζεται στα 150 ευρώ όταν το ποσό της απαίτησης δεν ξεπερνά τις 8.000 ευρώ και στα 300 ευρώ όταν είναι υψηλότερο.

Για κάθε αντίγραφο προβλέπεται αμοιβή 5 ευρώ. Το τέλος χρήσης της πλατφόρμας ανέρχεται στο 3% της αμοιβής του δικαστικού επιμελητή, όμως δεν επιβαρύνει τον οφειλέτη ούτε προστίθεται στα έξοδα της εκτελεστικής διαδικασίας.

Η ψηφιακή διαδικασία έχει τη θετική πλευρά της διαφάνειας, καθώς περιορίζει τον κίνδυνο να χαθεί μια δήλωση ή να αμφισβητηθεί η ώρα υποβολής της. Ταυτόχρονα, όμως, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ταχύτερη διεκπεραίωση μαζικών κατασχέσεων, κυρίως από τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.