Βιομηχανία: Νέες παραγγελίες ενίσχυσαν τον ελληνικό δείκτη μεταποίησης S&P Global

Αύξηση της ζήτησης, με νέες παραγγελίες, στα ελληνικά εργοστάσια έδωσε ώθηση στον ελληνικό δείκτη της μεταποίησης S&P Global.

Ειδικότερα, στις 54,4 μονάδες διαμορφώθηκε τον Αύγουστο, ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index – PMI) από 54,3 μονάδες τον Ιούλιο.

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Τα τελευταία στοιχεία έδειξαν μια σημαντική βελτίωση της ζήτησης, την εντονότερη που έχει καταγραφεί από τον Μάρτιο.

Την άνοδο υποστήριξε η συνεχιζόμενη και ταχύτερη αύξηση των νέων πωλήσεων στα εργοστάσια των Ελλήνων κατασκευαστών στα μέσα του τρίτου τριμήνου. Η ζήτηση ήταν η δριμύτερη που έχει καταγραφεί σε διάστημα πέντε μηνών.

Η πίεση στην εφοδιαστική αλυσίδα του ελληνικού τομέα μεταποίησης ήταν ιστορικά υψηλή. Σύμφωνα με αναφορές των συμμετεχόντων στην έρευνα για τον δείκτη S&P Global, τα προβλήματα στις οδικές μεταφορές συνέβαλαν στις καθυστερήσεις.

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Ταυτόχρονα, οι Έλληνες παραγωγοί αγαθών κατέγραψαν επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης του κόστους εισροών κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, γεγονός που συνδέεται με το υψηλότερο κόστος ενέργειας, καυσίμων και υλικών, ιδιαίτερα εκείνων που είναι παράγωγα του πετρελαίου.

Ο ρυθμός αύξησης των τιμών πώλησης ήταν ο βραδύτερος που έχει καταγραφεί από τον Φεβρουάριο. Ήταν ωστόσο ιστορικά υψηλός.

Εν τω μεταξύ, οι προσπάθειες δημιουργίας αποθεμάτων ασφαλείας οδήγησαν σε ταχύτερη αύξηση των αποθεμάτων ετοίμων προϊόντων, η οποία ήταν η ταχύτερη που έχει καταγραφεί από τον Ιούνιο του 2008.

Τέλος, οι Έλληνες κατασκευαστές εμφάνισαν τον Αύγουστο μεγαλύτερη αισιοδοξία ως προς τις προοπτικές σχετικά με την παραγωγή κατά το επόμενο έτος. Ο βαθμός εμπιστοσύνης εκτινάχθηκε στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από τον Ιανουάριο του 2024 και ήταν ισχυρότερος από τον μέσο όρο της έρευνας. Σύμφωνα με αναφορές, το θετικό κλίμα οφειλόταν στις αυξημένες νέες παραγγελίες, στην προσέλκυση νέων πελατών και στις προγραμματισμένες επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις.