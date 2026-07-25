Καύσιμα: Πάνω από τα 2 ευρώ αμόλυβδη και ντίζελ – Στο τραπέζι νέα μέτρα στήριξης

Νέο κύμα ανατιμήσεων καταγράφεται στην αγορά καυσίμων, με τις τιμές της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης (ντίζελ) να κινούνται κοντά στα 2 ευρώ ανά λίτρο, επιβαρύνοντας σημαντικά το κόστος μετακίνησης των οδηγών ενόψει της κορύφωσης των καλοκαιρινών διακοπών.

Η νέα άνοδος των καυσίμων που μεταφέρεται πλέον στην αντλία οφείλεται στο ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου με το Brent να φτάνει έως και τα 100 δολάρια το βαρέλι μέσα στη βδομάδα με άνοδο πάνω από 11%, παρά την μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφεται σήμερα (25.7.2026) – κάτω από τα 99 δολάρια το βαρέλι, στον απόηχο των πληροφοριών για μεσολάβηση του Πακιστάν προκειμένου να αρχίσει νέος κύκλος διαβουλεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οι διεθνείς τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Σε μηνιαία βάση η αύξηση αγγίζει το 30%.

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Παράγοντες της αγοράς προβλέπουν ότι αυτή την εβδομάδα ντίζελ και αμόλυβδη θα ξεπεράσουν τα 2 ευρώ το λίτρο. Ενδεικτικό είναι ότι σε πολλούς νομούς της χώρας τα καύσιμα έχουν ήδη ξεπεράσει αυτό το όριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, η αύξηση στο ντίζελ ξεπερνά πλέον τα 39 λεπτά ανά λίτρο, ενώ στην αμόλυβδη η άνοδος φτάνει περίπου τα 8 λεπτά. Η νέα έκρηξη στις τιμές των καυσίμων εντείνει τις ανησυχίες για αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Είναι ενδεικτικό ότι στην αρχή της εβδομάδας τη Δευτέρα (20.7.2026), λίγο πριν την έναρξη των εχθροπραξιών ανάμεσα σε ΗΠΑ Ιράν, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βρισκόταν στο 1,977 ευρώ ανά λίτρο και του ντίζελ στο 1,950 ευρώ, σύμφωνα με το δελτίο επισκόπησης υγρών καυσίμων από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

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Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βρίσκεται πλέον στο 1,996 ευρώ ανά λίτρο και η μέση τιμή του ντίζελ βρίσκεται στο 1,998 ευρώ ανά λίτρο, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία την Πέμπτη (23.7.2026).

Παράλληλα, εξετάζονται νέα μέτρα παρέμβασης από την κυβέρνηση για τη συγκράτηση των τιμών στη λιανική αγορά, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, που δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο νέων μέτρων ελάφρυνσης, δίνοντας βάρος στο πετρέλαιο κίνησης. Αναφερόμενος στο ύψος του ποσού που μπορεί να δοθεί για αυτά τα μέτρα ελάφρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ο υπουργός αποκάλυψε ότι υπάρχουν ακόμα 200 εκατ. ευρώ διαθέσιμα.

Την ίδια ώρα, προβληματισμό προκαλεί και η εκτίναξη της τιμής του φυσικού αερίου, η οποία έχει αυξηθεί κατά περίπου 50% μέσα σε έναν μήνα, εξέλιξη που αναμένεται να επηρεάσει και τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στα τιμολόγια του Αυγούστου.