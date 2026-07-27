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Πετρέλαιο: «Βουτιά» 6% μετά την εκεχειρία ΗΠΑ και Ιράν – Το Brent υποχωρεί στα 92 δολάρια

Οι ελπίδες για διπλωματική αποκλιμάκωση και επανέναρξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ πιέζουν τις τιμές πετρελαίου
Εργοστάσιο της Gazprom
REUTERS/Maxim Nazarov/File Photo
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Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν πτώση 6% σήμερα Δευτέρα (27.7.2026), αφού οι ΗΠΑ και το Ιράν ανέστειλαν τις επιθέσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, μετά από 2 εβδομάδες επιθέσεων, ενισχύοντας τις ελπίδες για μια διπλωματική λύση που θα αποκλιμακώσει τη σύγκρουση και θα επιτρέψει την επανέναρξη της ναυτιλίας στα Στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο από πλευράς ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παύει να απειλεί με βομβαρδισμούς και εχθροπραξίες το Ιράν. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχωρούν πάνω από 6%, στα 92 δολάρια το βαρέλι, στις 07:15 ώρα Ελλάδος, αλλά λίγο νωρίτερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης είχαν πέσει για λίγο κάτω από το βασικό επίπεδο στήριξης των 90 δολαρίων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) διαμορφώνεται στα 85 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση πάνω από 5%.

Και τα δύο συμβόλαια διαπραγματεύονται στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας εβδομάδας, μετά από ανοδική πορεία λόγω αναζωπύρωσης της έντασης ΗΠΑ – Ιράν. Το Brent είχε φτάσει τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς η σύγκρουση, η οποία μείωσε τις αποστολές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, επεκτάθηκε στην Ερυθρά Θάλασσα, εμποδίζοντας τις εξαγωγές από τον μεγαλύτερο εξαγωγέα στον κόσμο, τη Σαουδική Αραβία, μέσω του Στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ προς την Ασία. 

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