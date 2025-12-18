Μακρο-οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: 3.113 λιγότεροι μόνιμοι κάτοικοι στον πληθυσμό της Ελλάδας το 2024

Η κατανομή του πληθυσμού ανά ηλικία δείχνει ότι το 12,8% είναι ηλικίας 0–14 ετών, το 63,5% είναι 15–64 ετών και το 23,7% είναι 65 ετών και άνω, με δείκτη γήρανσης 185,4
Πληθυσμός
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Καταγράφηκε νέα μείωση 3.113 ατόμων στον μόνιμο πληθυσμό της Ελλάδας, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο οποίος εκτιμάται την 1η Ιανουαρίου εφέτος σε 10.372.335 άτομα (5.094.094 άνδρες και 5.278.241 γυναίκες), από 10.375.764 άτομα την 1η Ιανουαρίου 2024.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη φυσική μείωση του πληθυσμού, η οποία ανήλθε σε 57.564 άτομα (68.309 γεννήσεις έναντι 125.873 θανάτων), ενώ η καθαρή μετανάστευση παρουσίασε θετικό ισοζύγιο 54.135 ατόμων.

Η καθαρή μετανάστευση του προηγούμενου έτους προκύπτει από 132.149 εισερχόμενους και 78.014 εξερχόμενους μετανάστες. Τα στοιχεία εισερχομένων περιλαμβάνουν και όσους βρίσκονται στη χώρα υπό διεθνή ή προσωρινή προστασία. Για το 2023, η καθαρή μετανάστευση είχε αναθεωρηθεί σε 29.816 άτομα (116.591 εισερχόμενοι και 86.775 εξερχόμενοι).

Μακρο-οικονομία
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
