Μακρο-οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,9% σημείωσε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν 1,5 δισ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν 0,56 δισ. ευρώ
Αύξηση 1,9% κατέγραψε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που τα εξυπηρετούν το γ’ τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ανερχόμενο σε 44,54 δισ. ευρώ από 43,69 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 5%, φθάνοντας τα 45,9 δισ. ευρώ από 43,7 δισ. ευρώ. Ωστόσο, το ποσοστό αποταμίευσης -που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα- διαμορφώθηκε σε -3,1%, έναντι -0,1% το γ’ τρίμηνο του 2024.

Οι ιδιωτικές επενδύσεις, δηλαδή οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, ανήλθαν σε 5,36 δισ. ευρώ. Το ποσοστό επενδύσεων του τομέα, ως προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, διαμορφώθηκε σε 23,6%, έναντι 21,8% το γ’ τρίμηνο του 2024.

Το γ’ τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 4,24 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 3,3 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το γ’ τρίμηνο του 2024. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν 1,5 δισ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν 0,56 δισ. ευρώ.

Ο τομέας της Γενικής Κυβέρνησης παρουσίασε καθαρή χορήγηση δανείων 3,9 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2024 που η καθαρή χορήγηση δανείων ήταν 2,87 δισ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, το γ’ τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων 0,98 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 1,8 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή χορήγηση δανείων 3,25 δισ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2025. Το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 η καθαρή χορήγηση δανείων ανέρχονταν σε 1,5 δισ. ευρώ.

