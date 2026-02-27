Μακρο-οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση πωλήσεων 6,9% στο λιανεμπόριο τον Δεκέμβριο, με ώθηση από την εορταστική αγορά

Μείωση πωλήσεων 1,2% σημειώθηκε στα καύσιμα και στα λιπαντικά αυτοκινήτων
Αύξηση 6,9% σημείωσε ο δείκτης κύκλου εργασιών και 5,1% ο όγκος των πωλήσεων στο λιανεμπόριο της χώρας τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς ο τζίρος κινήθηκε ανοδικά σε όλα τα επιμέρους καταστήματα, με μόνη εξαίρεση τις πωλήσεις καυσίμων, σύμφωνα με τη ΕΛΣΤΑΤ.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαιώνουν τις θετικές εκτιμήσεις των επιχειρηματιών για την πορεία των πωλήσεων στον λιανεμπόριο κατά την εορταστική περίοδο.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν σε: Έπιπλα – Ηλεκτρικά είδη – Οικιακό εξοπλισμό (11,7%), Φαρμακευτικά- Καλλυντικά (10,3%), Βιβλία – Χαρτικά – Λοιπά είδη (8,6%), Μεγάλα καταστήματα τροφίμων (7,2%), Πολυκαταστήματα (6,8%), Τρόφιμα – Ποτά – Καπνό (3,3%) και Ένδυση – Υπόδηση (1,2%). Μείωση 1,2% καταγράφηκε στα Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) παρουσίασε αύξηση 5,1% τον Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2024, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2025 σημείωσε αύξηση 10,4%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,1% τον Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2025.

Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές παρουσίασε αύξηση 6,9% τον Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2024, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2025 σημείωσε αύξηση 10,3%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,3% τον Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2025.



