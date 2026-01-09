ΕΛΣΤΑΤ: Κατά 2,6% αυξήθηκε η βιομηχανική παραγωγή

Αυξήθηκε κατά 2,6% η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2025, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών αυξήθηκε κατά 7%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 2,6% τον Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ έναντι αύξησης 3,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2024 με το 2023.

Αυτή η εξέλιξη προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

Κατά 7% του δείκτη μεταποίησης. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στους κλάδους εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη, άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.

Κατά 2,3% του δείκτη ορυχείων-λατομείων.

Από τη μείωση:

Κατά 5,2% του δείκτη παροχής νερού.

Κατά 11,9% του δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Σε μέσα επίπεδα το 11μηνο πέρυσι ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2024, ενώ ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 1,6% τον Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2025.