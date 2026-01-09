Μακρο-οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Κατά 2,6% αυξήθηκε η βιομηχανική παραγωγή

Color image of futuristic new factory producing plastic pieces for car industry. Factory modern interior where is placed a lot of robot machines which provide work for human, space for copy. Modern indoor hall for assembly. Large group of automated injection moulding machines for plastic parts production.
iStock

Αυξήθηκε κατά 2,6% η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2025, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών αυξήθηκε κατά 7%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 2,6% τον Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ έναντι αύξησης 3,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2024 με το 2023.

Αυτή η εξέλιξη προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

  • Κατά 7% του δείκτη μεταποίησης. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στους κλάδους εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη, άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.
  • Κατά 2,3% του δείκτη ορυχείων-λατομείων.

Από τη μείωση:

  • Κατά 5,2% του δείκτη παροχής νερού.
  • Κατά 11,9% του δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Σε μέσα επίπεδα το 11μηνο πέρυσι ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2024, ενώ ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 1,6% τον Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2025.

