ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 3,3% στον γενικό δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Νοέμβριο

Μείωση 3,3% σημείωσε, ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Νοέμβριο πέρυσι σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2024, έναντι μείωσης 2,8% το 2024 σε σχέση με το 2023, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα, η ΕΛΣΤΑΤ σημειώνει ότι η πτώση αυτή στον «εισαγόμενο πληθωρισμό» οφείλεται κυρίως στη μείωση των τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης κατά 6%, ενώ οι τιμές εισαγωγών από χώρες της ευρωζώνης παρουσίασαν οριακή αύξηση 0,4%.

Ταυτόχρονα, ο γενικός δείκτης σημείωσε μείωση 0,4% τον Νοέμβριο του 2025 σε σχέση με τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, έναντι αύξησης 0,5% που είχε καταγραφεί στην αντίστοιχη σύγκριση το 2024.