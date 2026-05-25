Άλμα του τουρισμού και τον Μάρτιο παρά τον πόλεμο στον Κόλπο – Εκτίναξη εσόδων κατά 55% και αφίξεων κατά 38%

«Άλμα» τόσο στις αφίξεις όσο και στα έσοδα κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός τον Μάρτιο, πρώτο μήνα μετά το ξέσπασμα της σύρραξης στον Κόλπο, αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητά του και αψηφώντας στις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης που έχει προκαλέσει το «σφράγισμα» των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το ταξιδιωτικό ισοζύγιο που δημοσίευσε σήμερα (25.5.2026) η Τράπεζα της Ελλάδας, τον Μάρτιο οι επισκέπτες στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 38,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, ενώ αυξήθηκαν και τα έσοδα, με τις εισπράξεις να σημειώνουν αύξηση κατά 55,6%.

Η καλή επίδοση του Μαρτίου συνέβαλε στα εντυπωσιακά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, κατά το οποίο η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση ενισχύθηκε κατά 38,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ξεπερνώντας τα 3,4 εκατομμύρια τουρίστες, και οι εισπράξεις εκτοξεύτηκαν κατά 64,3%, αγγίζοντας τα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά σχεδόν 20%, σε μία ένδειξη ότι η χώρα μας προσελκύει πλέον υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα.

Παράγοντες τις αγοράς επισήμαναν ότι οι επιδόσεις αυτές «επισκιάζουν» ακόμα και το 2025, το οποίο ήταν η τρίτη διαδοχική χρονιά-ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, που σημαίνει ότι μέχρι στιγμής η χώρα μας κατορθώνει και ξεπερνά έναν πολύ υψηλό «πήχυ» ως προς τις στατιστικές συγκρίσεις.

Τα στοιχεία της ΤτΕ αποδεικνύουν επίσης την επιτυχία ενός ευρύτερου στρατηγικού μετασχηματισμού του τουρισμού την τελευταία εξαετία, ο οποίος έχει ως αιχμές την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου πέραν των θερινών μηνών, την προσθήκη εναλλακτικών προορισμών που δεν προσφέρουν μόνο «ήλιο και θάλασσα», αλλά και τη συστηματική αποκατάσταση της καλής εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό μετά την πανδημία.

Τα στοιχεία της ΤτΕ καταδεικνύουν πως το πρώτο τρίμηνο η Ελλάδα προσέλκυσε αυξημένους αριθμούς επισκεπτών από τις κύριες ευρωπαϊκές αγορές, όπως η Γερμανία (+21,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (+49,3%) και η Γαλλία (+27,6%), με τις τουριστικές ροές από αυτές τις τρεις χώρες να ξεπερνούν τα 624.000 άτομα.

Μοναδικό ελαφρώς μελανό σημείο ήταν η μικρή πτώση των αφίξεων από τις ΗΠΑ, αγορά που η χώρα μας έχει «ανοίξει» τα τελευταία χρόνια. Στελέχη του ταξιδιωτικού κλάδου απέδωσαν την υποχώρηση στην αποδυνάμωση του δολαρίου, που καθιστά πιο ακριβές τις υπερατλαντικές διακοπές για τους Αμερικανούς, στις διεθνείς αναταράξεις και τις πληθωριστικές πιέσεις που χαρακτήρισαν το πρώτο έτος της δεύτερης θητείας Τραμπ.