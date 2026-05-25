Πιερρακάκης: Οι πρόωρες αποπληρωμές χρέους εξοικονομούν ήδη έως 800 εκατ. ευρώ

Στη σημερινή (25.5.2026) συνεδρίαση της Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο της ακρόασης του Γιάννη Στουρνάρα για ανανέωση της θητείας του ως Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), βρέθηκε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και στην δευτερολογία του μίλησε μεταξύ άλλων για το το χρέος και τις πρόωρες αποπληρωμές.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι ο κίνδυνος για το δημόσιο χρέος το 2032 έχει ουσιαστικά εξαλειφθεί χάρη στις πρόωρες αποπληρωμές και τη διαχείριση του ΟΔΔΗΧ, που κατανέμει τις μελλοντικές υποχρεώσεις σε βάθος χρόνου μειώνοντας το οικονομικό βάρος για τη χώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα υπογράμμισε: «Από κάθε πρόωρη αποπληρωμή ενός δισ. ευρώ πόσο κερδίζουμε; Κερδίζουμε 30 εκατομμύρια το χρόνο. Πόσα έχουμε αποπληρώσει μέχρι τώρα; Έχουμε αποπληρώσει 26,5 δισ. ευρώ. Αυτά είναι περίπου 800 εκατομμύρια. Άρα, έχουμε από το 1,5 δισ. ευρώ έξτρα που θα μας έρθει μετά το 2032, τα 800 εκατομμύρια ήδη τα αφαιρούμε.

Ο στόχος είναι και από τα υπόλοιπα χρήματα τα οποία θα συνεχίσουμε με τις πρόωρες αποπληρωμές, άρα περίπου 19,5 δισ. ευρώ, να έχουμε παλαντζάρει το κόστος αυτού του ποσού και να μην υφίσταται κανένα ρίσκο για τη χώρα. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω, αυτή είναι μια εξαιρετικά θα πω ώριμη, προνοητική και συνεπής πολιτική γιατί κοιτάει μακριά στο χρόνο και τιμά και μια πολιτική άποψη κατά τη γνώμη μου διαγενεακή άποψη.

Να μην περάσει το χρέος στην επόμενη γενιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νομίζω ότι ανεξαρτήτως κομματικής και πολιτικής προέλευσης, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι μια γενιά το φορτώθηκε και το παρέλαβε από τις προηγούμενες. Λοιπόν αυτή η γενιά δεν θα το ξαναφορτώσει. Θα κάνει τη δουλειά σωστά. Αυτό αποδεικνύει αυτή η πολιτική. Τιμάται και διεθνώς, αντανακλάται αυτό και στις αξιολογήσεις της χώρας μας από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό».

Γιατί δεν φορολογούνται οι τράπεζες

Εν τω μεταξύ ως προς τη συζήτηση περί φορολόγησης των κερδών των τραπεζών, ο ΥΠΟΙΚ εστίασε:

«Τώρα, σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία συζητήθηκαν, δεν θα επαναλάβω τα ίδια για να μην σας κουράσω. Εγώ απλώς θα αναφέρω ότι μέχρι σήμερα τα πραγματικά στοιχεία για τη φορολόγηση τραπεζών έχει τύχει να τα επαναλάβω στη Βουλή. Απλώς να αναφέρω δύο στοιχεία. Τα στοιχεία τα δικά σας, της Τραπέζης της Ελλάδος, κύριε Διοικητά, για το 2025 δείχνουν ότι τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν μόλις κατά 0,5%. Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 15%. Ενώ τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 7,2%. Το αποτέλεσμα ποιο είναι; Τα καθαρά λειτουργικά αποτελέσματα των τραπεζών μειώθηκαν κατά περίπου 247 εκατ. ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν. Αυξήθηκαν από τα 5,44 δισ. ευρώ στα 5,82 δισ. ευρώ. Αυτό δεν έχει συμβεί επειδή αυξήθηκαν σημαντικά τα βασικά έσοδα των τραπεζών. Έχει συμβεί γιατί έχουμε μείωση προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου κατά 438 εκατομμύρια ευρώ. Μείωση λοιπών ζημιών κατά 158 εκατομμύρια ευρώ και μικρότερες μη επαναλαμβανόμενες θετικές επιδράσεις. Βασικά, σε απλά λόγια».

Τόνισε ότι «οι τράπεζες χρειάζονται λιγότερες προβλέψεις πλέον γιατί μειώθηκαν οι επισφάλειες και βελτιώθηκε η κατάσταση της οικονομίας. Και δείτε σε ποιο διεθνές περιβάλλον έχει συμβεί ακριβώς αυτό. Και αυτό κάτι λέει».

Σημειώνοντας ακόμα ότι: «τώρα, η πρόσθετη φορολόγηση και θα περιόριζε την κεφαλαιακή ενίσχυση και θα μείωνε τη δυνατότητα χρηματοδότησης της οικονομίας… γιατί εμάς τώρα η δουλειά μας ποια είναι; Να αυξηθεί η χρηματοδότηση στον κόσμο που μας βλέπει. Και σε επιχειρήσεις και στους πολίτες, συνολικότερα. Άρα, εμείς θέλουμε να πετύχουμε αυτό. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και προσθέτω ότι θα έστελνε και αρνητικό μήνυμα στις αγορές σε μια περίοδο που η Ελλάδα έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα…»