Πιερρακάκης: Τα στοιχήματα της δεκαετίας – Δηλώσεις στην Επιτροπή για την ανανέωση της θητείας Στουρνάρα στην ΤτΕ

Μαζί με την εισήγηση για ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφέρθηκε στις κρίσιμες παραμέτρους για την ισχύ κάθε χώρας στην Ευρώπη την επόμενη δεκαετία μιλώντας για την ανάπτυξη και την αξιοπιστία των επιλογών.

Ειδικότερα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο της ακρόασης του Γιάννη Στουρνάρα, πρότεινε επαναδιορισμό του στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, απόφαση που αφορά -όπως είπε- όχι μόνο το πρόσωπο αυτό καθαυτό αλλά και τη θεσμική αντοχή της χώρας και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας σε μια εποχή όπου η αβεβαιότητα έχει μετατραπεί σε μόνιμο χαρακτηριστικό της διεθνούς πραγματικότητας.

Εξέφρασε την ελπίδα οι ειρηνευτικές προσπάθειες στη Μέση Ανατολή που βρίσκονται σε εξέλιξη να αποδώσουν και να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη σταθερότητα στην περιοχή. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη τα τελευταία χρόνια εμπεδώσαμε με τον πιο δύσκολο και τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο ότι ζούμε σε μια εποχή μεγάλων ανατροπών.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέτρεψε δεδομένα δεκαετιών για την ασφάλεια και την ενέργεια.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή υπογράμμισε πόσο εύθραυστη παραμένει η παγκόσμια σταθερότητα.

Ο πληθωρισμός επέστρεψε βίαια στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα.

Και η Ευρώπη καλείται πλέον να χρηματοδοτήσει ταυτόχρονα την άμυνά της, την πράσινη μετάβαση, την τεχνολογική της αυτονομία και την ανταγωνιστικότητά της.

«Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τα κράτη προφανώς αξιολογούνται μέσα από τους οικονομικούς τους δείκτες. Όμως, κρίνονται και από την ποιότητα των θεσμών τους, τη σοβαρότητα των επιλογών τους και τα πρόσωπα που τα εκπροσωπούν στα ευρωπαϊκά και διεθνή κέντρα αποφάσεων.

Η Ελλάδα γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει να χάνεται η εμπιστοσύνη. Και ακριβώς στις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης οικονομικής ιστορίας της χώρας, ο Γιάννης Στουρνάρας ήταν παρών», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Πιερρακάκης.

Αναφέρθηκε επίσης στη δημόσια διαδρομή του που συνδέεται με τις μεγάλες καμπές της οικονομικής πορείας της Ελλάδας.

Με την ευρωπαϊκή σύγκλιση και την προετοιμασία της χώρας για τη συμμετοχή της στον σκληρό πυρήνα της Ευρώπης

Με τη δύσκολη περίοδο της κρίσης χρέους, όταν η Ελλάδα έδωσε μάχη για να παραμείνει όρθια μέσα στην Ευρωζώνη

Και με την αποκατάσταση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος και της αξιοπιστίας της οικονομίας μετά από μια δεκαετία βαθιάς αμφισβήτησης.

Η μνήμη είναι απαραίτητη στην πολιτική, πρόσθεσε εξηγώντας ότι μόνο αν θυμόμαστε πόσο δύσκολα πέρασε η χώρα, μπορούμε να αντιληφθούμε το μέγεθος της προόδου που έχει επιτευχθεί.

Έκανε επίσης αναφορά στις επιδόσεις της οικονομίας και στην ανθεκτικότητα των τραπεζών σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που το 2016 ξεπερνούσαν το 48% των συνολικών χαρτοφυλακίων των τραπεζών, έχουν πλέον περιοριστεί στο 3,3%, το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από δύο δεκαετίες.



Χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη πιστωτική επέκταση και περισσότερη χρηματοδότηση της καινοτομίας, των επενδύσεων και της εξωστρέφειας, σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη που τόνισε ότι πλέον το ζητούμενο δεν είναι μόνο η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος αλλά η δυνατότητά του να στηρίξει πιο δυναμικά το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας και την ανάπτυξη που θα χρειαστούμε την επόμενη δεκαετία.

Επανήλθε επίσης στο θέμα της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, ως το μεγαλύτερο στρατηγικό στοίχημα της Ευρώπης και όλων των κρατών -μελών της, με την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή.