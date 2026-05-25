Στουρνάρας: Οι 4 προκλήσεις για την ΕΕ και το παράθυρο ευκαιρίας για την Ελλάδα

Τις βασικές εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για το διεθνές περιβάλλον, τον πληθωρισμό, τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, τις εξελίξεις του τραπεζικού συστήματος και τις κύριες προκλήσεις της επόμενης περιόδου παρουσίασε ο Γιάννης Στουρνάρας κατά την έγκριση της επανεκλογής του στο τιμόνι της ΤτΕ από την Επιτροπή δημοσίων επιχειρήσεων, τραπεζών, οργανισμών κοινής ωφελείας και φορέων κοινωνικής ασφάλισης της Βουλής.

Η συγκυρία διαμορφώνει μια εξαιρετικά λεπτή ισορροπία για τη νομισματική πολιτική, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Στουρνάρας τονίζοντας την ανάγκη διασφάλισης της επιστροφής του πληθωρισμού στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%, με ταυτόχρονη αποφυγή μιας υπερβολικά περιοριστικής νομισματικής κατεύθυνσης που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα και τις επενδύσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παραμένουν ευνοϊκές, τόνισε ο Διοικητής της ΤτΕ, προσθέτοντας ότι η πρόσφατη έξαρση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας εκτιμάται ότι θα μετριάσει τη δυναμική της ανάπτυξης το 2026. Υπενθύμισε τις εκτιμήσεις του σεναρίου βάσης της ΤτΕ που αντιστοιχούν στο σενάριο βάσης της ΕΚΤ του περασμένου Μαρτίου (αύξηση οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα κατά 1,9%, με πληθωρισμό 3,1% το 2026) τονίζοντας ότι η διάρκεια και η ένταση της σύρραξης θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης σε εγχώριο επίπεδο.

Ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη του τραπεζικού τομέα αποτελούν εχέγγυο για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και περιγράφοντας το ταχέως μεταβαλλόμενο ψηφιακό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον ανέδειξε μια σειρά από προκλήσεις:

Την καθιέρωση του ψηφιακού ευρώ, συμπληρωματικά προς τα μετρητά και τα υφιστάμενα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών, παρέχοντας στους πολίτες και στις επιχειρήσεις μια ασφαλή και αξιόπιστη ψηφιακή μορφή χρήματος Κεντρικής Τράπεζας. Τη σύνδεση των υπηρεσιών εκκαθάρισης των συναλλαγών του συστήματος TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross Express Transfer system), δηλαδή του διευρωπαϊκού αυτοματοποιημένου συστήματος πληρωμών, με τη νέα Τεχνολογία Κατανεμημένου Καθολικού ─ Distributed Ledger Technology (DLT), για τη διευκόλυνση των συναλλαγών χονδρικής. Τη διασύνδεση και συνεργασία των συστημάτων πληρωμών του Ευρωσυστήματος με εκείνα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και άλλων χωρών εκτός Ευρώπης, όπως π.χ. η Ινδία, για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών συναλλαγών. Την εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στις ίδιες τις Κεντρικές Τράπεζες, αλλά και στους εποπτευόμενους από αυτές χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται ότι το ευρώ, ως το χρήμα της Κεντρικής Τράπεζας, θα παραμείνει το κυρίαρχο μέσο συναλλαγών στην ευρωζώνη, άγκυρα εμπιστοσύνης και σταθερότητας στην καρδιά του χρηματοπιστωτικού της συστήματος.

Τέλος, ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι οι πρόσφατες διεθνείς οικονομικές και χρηματοπιστωτικές εξελίξεις δημιουργούν ένα παράθυρο ευκαιρίας για τον διεθνή ρόλο του ευρώ, για την Ευρώπη και την Ελλάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Ελλάδα, έχοντας ανακάμψει από τη μεγάλη οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, έχει κερδίσει αξιοπιστία και θεωρείται παράδειγμα οικονομικής προσαρμογής, ανθεκτικότητας και πρωτοβουλιών για την περαιτέρω προώθηση της ευρωπαϊκής ενοποίησης… Η Ελλάδα έχει πλέον κάθε δυνατότητα να επωφεληθεί από τις διεθνείς οικονομικές ανακατατάξεις, αν συνεχίσει να διακρίνεται από δημοσιονομική υπευθυνότητα, νομισματική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα και προώθηση μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την παραγωγικότητα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Στουρνάρας που σημείωσδε ότι η αξιοποίηση των ευκαιριών που διανοίγονται συνδέεται κυρίως με σημαντικές επενδύσεις.

«Ο συνδυασμός μακροοικονομικής, δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, βελτιωμένης πιστοληπτικής ικανότητας και χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργεί ένα ελκυστικό περιβάλλον για τους επενδυτές. Και για την Ελλάδα σήμερα, οι επενδύσεις, ιδιαιτέρως σε υποδομές και σε τομείς που ενισχύουν την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών, που είτε εξάγονται είτε υποκαθιστούν εισαγωγές, είναι πολύτιμες, διότι, πέραν της συμβολής τους στην οικονομική ανάπτυξη, συμβάλλουν και στη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, που αποτελεί σημαντική διαρθρωτική πρόκληση για την ελληνική οικονομία. Η κεντρική πρόκληση για την Ελλάδα είναι να μετατρέψει τη σημερινή μακροοικονομική σταθερότητα σε υψηλότερη παραγωγικότητα, περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις και ταχύτερη πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη», κατέληξε.