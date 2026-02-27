Μακρο-οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 3,7% σημείωσε ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιανουάριο

Η μείωση οφείλεται κυρίως στη μείωση τιμών παραγωγού της εξωτερικής αγοράς
Φωτογραφία: Reuters

Μείωση 3,7% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Ιανουάριο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση αυτή στο κόστος παραγωγής των εγχώριων βιομηχανιών οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

  • Στη μείωση του δείκτη τιμών παραγωγού εξωτερικής αγοράς κατά 7,3%.
  • Στη μείωση του δείκτη τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς κατά 2,1% (με τον δείκτη της βιομηχανίας τροφίμων, ωστόσο, να αυξάνεται 2,6%).

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,2% τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Δεκεμβρίου 2025, έναντι αύξησης 1,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2025 με το 2024.

Μακρο-οικονομία
