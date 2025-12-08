ΕΛΣΤΑΤ: Συρρίκνωση του εμπορικού ελλείματος έφερε η αύξηση των εξαγωγών

Κατά 18,4% μειώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Οκτώβριο φέτος, καθώς καταγράφηκε της αξίας των εξαγωγών και μείωση εκείνης των εισαγωγών, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Πιο συγκεκριμένα στο δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 4.254,6 εκατ. ευρώ έναντι 4.021,6 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 5,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε αύξηση κατά 11 εκατ. ευρώ ή 0,3%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία υπήρξε αύξηση κατά 25,4 εκατ. ευρώ ή 0,8%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των 6.908,4 εκατ. ευρώ έναντι 7.272,3 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο 2024 παρουσιάζοντας μείωση 5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε μείωση κατά 211,8 εκατ. ευρώ ή 3,5%, χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε μείωση κατά 215,1 εκατ. ευρώ ή 3,6%)

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 2.653,8 εκατ. ευρώ έναντι 3.250,7 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο 2024, παρουσιάζοντας μείωση 18,4% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε μείωση κατά 222,8 εκατ. ευρώ ή 7,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε μείωση κατά 240,5 εκατ. ευρώ ή 8,6%).

Το 10μηνο, η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των 67.439,2 εκατ. ευρώ έναντι 70.700,3 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 4,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε αύξηση κατά 1.172,3 εκατ. ευρώ ή 2,2%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 1.004,4 εκατ. ευρώ ή 1,9%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 40.334,7 εκατ. ευρώ έναντι 41.870,1 εκατ. ευρώ το 10μηνο του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 3,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε αύξηση κατά 801,3 εκατ. ευρώ ή 2,7%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία καταγράφηκε αύξηση κατά 865,5 εκατ. ευρώ ή 2,9%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 27.104,5 εκατ. ευρώ έναντι 28.830,2 εκατ. ευρώ το 10μηνο του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε αύξηση κατά 371 εκατ. ευρώ ή 1,6%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 138,9 εκατ. ευρώ ή 0,6%).