Συμβαίνει τώρα:
Μακρο-οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Συρρίκνωση του εμπορικού ελλείματος έφερε η αύξηση των εξαγωγών

Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 4.254,6 εκατ. ευρώ έναντι 4.021,6 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 5,8%
Containers
REUTERS / Lee Jae-Won / File Photo

Κατά 18,4% μειώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Οκτώβριο φέτος, καθώς καταγράφηκε της αξίας των εξαγωγών και μείωση εκείνης των εισαγωγών, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Πιο συγκεκριμένα στο δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 4.254,6 εκατ. ευρώ έναντι 4.021,6 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 5,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε αύξηση κατά 11 εκατ. ευρώ ή 0,3%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία υπήρξε αύξηση κατά 25,4 εκατ. ευρώ ή 0,8%).

Η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των 6.908,4 εκατ. ευρώ έναντι 7.272,3 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο 2024 παρουσιάζοντας μείωση 5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε μείωση κατά 211,8 εκατ. ευρώ ή 3,5%, χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε μείωση κατά 215,1 εκατ. ευρώ ή 3,6%)

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 2.653,8 εκατ. ευρώ έναντι 3.250,7 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο 2024, παρουσιάζοντας μείωση 18,4% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε μείωση κατά 222,8 εκατ. ευρώ ή 7,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε μείωση κατά 240,5 εκατ. ευρώ ή 8,6%).

Το 10μηνο, η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των 67.439,2 εκατ. ευρώ έναντι 70.700,3 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 4,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε αύξηση κατά 1.172,3 εκατ. ευρώ ή 2,2%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 1.004,4 εκατ. ευρώ ή 1,9%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 40.334,7 εκατ. ευρώ έναντι 41.870,1 εκατ. ευρώ το 10μηνο του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 3,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε αύξηση κατά 801,3 εκατ. ευρώ ή 2,7%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία καταγράφηκε αύξηση κατά 865,5 εκατ. ευρώ ή 2,9%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 27.104,5 εκατ. ευρώ έναντι 28.830,2 εκατ. ευρώ το 10μηνο του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε αύξηση κατά 371 εκατ. ευρώ ή 1,6%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 138,9 εκατ. ευρώ ή 0,6%).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
196
192
92
86
80
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Παπασταύρου στο Fox News: Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα αναδιαμορφώνουν το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης
Η Ελλάδα είναι το ιδανικό σημείο εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, διαθέτουμε ενεργειακούς τερματικούς σταθμούς, έχουμε διασυνδεσιμότητα με όλες τις γειτονικές μας χώρες, τονίζει ο ΥΠΕΝ
Ο Σταύρος Παπασταύρου
Newsit logo
Newsit logo