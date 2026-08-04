Επαφές Παπασταύρου με τον ισραηλινό ομόλογο του – Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ανάγκη για τη δημιουργία εναλλακτικών διαδρόμων μετά την κρίση στα Στενά του Ορμούζ ήταν από τα θέματα που κυριάρχησαν στη συνομιλία που είχε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, με τον Ισραηλινό ομόλογο του.

Συγκεκριμένα, ο Σταύρος Παπασταύρου επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον υπουργό Ενέργειας και Υποδομών του Ισραήλ, Έλι Κοέν, με τη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στο Ιράν να βρίσκονται στο επίκεντρο.

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Πέρα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, συζητήθηκε η ανάγκη για τη δημιουργία εναλλακτικών διαδρόμων μετά την κρίση στα Στενά του Ορμούζ, η γεωπολιτική σημασία που έχει αποκτήσει η Ανατολική Μεσόγειος και η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου και ΗΠΑ, με την πρωτοβουλία «3+1», αλλά και οι εξελίξεις στην ηλεκτρική διασύνδεση GSI.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν και για την ίδρυση του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου, East Med Energy Center (EMEC), που υπεγράφη τον περασμένο Ιούνιο στο Baker Institute του Πανεπιστημίου Rice στο Χιούστον, και στην ανάληψη, από την 1η Αυγούστου, της προεδρίας του Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Aνατολικής Μεσογείου (East Med Gas Forum-EMGF) από το Ισραήλ, που διαδέχεται την ελληνική προεδρία.