Κύκλοι ΥΠΑΝ: Αρχίζουν να αποδίδουν τα μέτρα από το «πάγωμα» τιμών

Κύκλοι του υπουργείου Ανάπτυξης εκτιμούν ότι η προφορική συμφωνία κυβέρνησης, βιομηχανίας τροφίμων και αλυσίδων σούπερ μάρκετ δείχνει να λειτουργεί όπως φαίνεται από τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ για τον πληθωρισμό στη χώρα.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία για αρνητικό πληθωρισμό στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο αποτελούν, σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου, απόδειξη ότι η συναντίληψη που επετεύχθη μεταξύ της κυβέρνησης και των εκπροσώπων της επιχειρηματικότητας και η οποία προβλέπει αρχικά το πάγωμα των τιμών, το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου και στην συνέχεια την μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα, αποδίδει.

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Ο αρνητικός πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ (-0,47%), για τον Ιούλιο αποτελεί την χαμηλότερη μέτρηση από τον Δεκέμβριο του 2024 μέχρι σήμερα, ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά που θα εκκινήσει από την 31η Αυγούστου, με εθελοντική συμμετοχή των σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ξεκίνησε στα τέλη Ιουνίου, μετά από σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ ακολούθησε νέα σύσκεψη υπό τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας, των προμηθευτών και του οργανωμένου λιανεμπορίου.

Σημειώνεται πως παρά τη μείωση του Ιουλίου οι σωρευτικές πιέσεις δεν έχουν εξαλειφθεί. Στο κυλιόμενο δωδεκάμηνο από τον Αύγουστο του 2025 έως και τον Ιούλιο του 2026, το επίπεδο των τιμών εμφανίζεται αυξημένο κατά 1,37% σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.