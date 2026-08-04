Σούπερ μάρκετ: Μείωση 0,47% στις τιμές τον Ιούλιο – Φθηνότερα φρούτα, λαχανικά και τυροκομικά, σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ

Σε αρνητικό έδαφος πέρασε τον Ιούλιο ο δείκτης τιμών στα σούπερ μάρκετ, καταγράφοντας μείωση 0,47% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ υποχώρησαν και σε μηνιαία βάση, καθώς σε σχέση με τον Ιούνιο σημείωσαν πτώση 0,77%, με τη μέτρηση του Ιουλίου να είναι η χαμηλότερη που έχει καταγραφεί από τον Δεκέμβριο του 2024.

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Η εικόνα αποτελεί σαφή μεταβολή σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Τον Ιούνιο ο πληθωρισμός στις μεγάλες αλυσίδες είχε διαμορφωθεί στο 0,39% σε ετήσια βάση, ενώ τον Μάιο οι ανατιμήσεις έφθαναν το 1,14%.

Παρά τη μείωση του Ιουλίου, πάντως, οι σωρευτικές πιέσεις δεν έχουν εξαλειφθεί. Στο κυλιόμενο δωδεκάμηνο από τον Αύγουστο του 2025 έως και τον Ιούλιο του 2026, το επίπεδο των τιμών εμφανίζεται αυξημένο κατά 1,37% σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.

Θετική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι η αποκλιμάκωση δεν περιορίζεται στα προϊόντα εκτός τροφίμων. Ο επιμέρους δείκτης των τροφίμων μειώθηκε κατά 0,25% σε ετήσια βάση, ενώ στα μη τρόφιμα η πτώση ήταν εντονότερη και έφθασε το 1,47%.

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Οι μεγαλύτερες μειώσεις

Τη μεγαλύτερη υποχώρηση εμφάνισαν τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, με τις τιμές τους να είναι χαμηλότερες κατά 6,97% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025. Η εξέλιξη αποδίδεται μεταξύ άλλων στις ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες και στην ομαλοποίηση της παραγωγής, έπειτα από περιόδους κατά τις οποίες η προσφορά είχε περιοριστεί.

Μείωση 5,21% καταγράφηκε στις τροφές και στα είδη για κατοικίδια, ενώ οι νωπές και κατεψυγμένες ζύμες ήταν φθηνότερες κατά 4,27%. Ακολούθησαν τα είδη πρωινού και τα ροφήματα με πτώση 1,98% και τα τυροκομικά προϊόντα με μείωση 1,69%.

Η υποχώρηση σε ορισμένες κατηγορίες συνδέεται, σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, με τη σταδιακή εξομάλυνση της αγοράς και τη μείωση των τιμών παραγωγού, η οποία μεταφέρεται με χρονική καθυστέρηση στις τελικές τιμές λιανικής.

Δεν κινήθηκαν, ωστόσο, όλα τα προϊόντα προς την ίδια κατεύθυνση. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις εντοπίστηκαν στα έτοιμα γεύματα, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 3,75%. Στα νερά, τα αναψυκτικά και τους χυμούς η άνοδος έφθασε το 3,26%, ενώ αυγά, βούτυρα και ζωμοί ακρίβυναν κατά 2,99%.

Αυξήσεις 2,79% καταγράφηκαν στους ξηρούς καρπούς και 2,71% στα αλλαντικά, δείχνοντας ότι πίσω από τον αρνητικό γενικό δείκτη εξακολουθούν να υπάρχουν κατηγορίες που επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Το ΙΕΛΚΑ αποδίδει την ευρύτερη συγκράτηση των τιμών στις οικονομίες κλίμακας των μεγάλων αλυσίδων, στην ταχύτερη ανανέωση των αποθεμάτων και στη διεύρυνση του μεριδίου των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία προσφέρουν συνήθως χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τα επώνυμα προϊόντα.