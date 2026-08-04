Η ΠΟΜΙΔΑ χαρακτηρίζει «λύτρωση» το νομοσχέδιο Χατζηδάκη για πωλήσεις κατασχεμένων ακινήτων

Την ικανοποίηση της εξέφρασε η ΠΟΜΙΔΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων) για τον νόμο του Κωστή Χατζηδάκη που επιτρέπει την πώληση κατασχεμένου ακινήτου και την εξόφληση μέρους της οφειλής από το τίμημα, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη ολική αποπληρωμή του χρέους.

Ανάμεσα σε άλλα, η ΠΟΜΙΔΑ κάνει λόγο για νόμο Χατζηδάκη υπογραμμίζει ότι η πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης αποτελεί μια μεταρρύθμιση που λυτρώνει πολλές χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα, οι οποίοι, εξαιτίας μιας κατάσχεσης του Δημοσίου, έβλεπαν την περιουσία τους επί χρόνια «μπλοκαρισμένη», μη μπορώντας να την χρησιμοποιήσουν ούτε καν για να απαλλαγούν από τα χρέη τους.

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Όπως υποστηρίζει η ΠΟΜΙΔΑ, μέχρι σήμερα μια κατάσχεση του Δημοσίου «πάγωνε» στην πράξη κάθε πώληση, διότι το Δημόσιο απαιτούσε να πάρει πρώτο εκείνο, ολόκληρο το τίμημα. Ακόμη και όταν υπήρχε αγοραστής πρόθυμος να αγοράσει, ο ιδιοκτήτης δεν μπορούσε να μεταβιβάσει, γιατί έπρεπε πρώτα να εξοφλήσει ολόκληρη την οφειλή.

Με τον τρόπο αυτό προέκυπτε αδιέξοδο για τον πολίτη που δεν μπορούσε να πουλήσει και για το Δημόσιο που δεν μπορούσε να εισπράξει, με αποτέλεσμα πολλές χιλιάδες ακίνητα να μένουν εκτός αγοράς.

Τι προβλέπει η ρύθμιση

Με το νέο άρθρο 47Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ο ιδιοκτήτης υποβάλλει αίτηση και το Δημόσιο αίρει την κατάσχεση ώστε να γίνει η πώληση, εφόσον ισχύουν και οι τρεις παρακάτω προϋποθέσεις:

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Ο πωλητής να έχει τη δυνατότητα την ημέρα της αποδέσμευσης να λάβει βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας (βεβαίωση οφειλής) υπό τον όρο της παρακράτησης μέρους του τιμήματος υπέρ του Δημοσίου, όπως ακριβώς ισχύει ούτως ή άλλως σε κάθε πώληση ακινήτου με ύπαρξη οφειλών.

Να πουληθεί το ακίνητο σε «δίκαιη» τιμή. Το τίμημα δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από την πραγματική, εμπορική αξία του ακινήτου, όπως αυτή ήταν όταν επιβλήθηκε η κατάσχεση. Αν η αντικειμενική αξία είναι μεγαλύτερη, μετρά η αντικειμενική.

Να αποδοθεί μέρος της οφειλής από το τίμημα στο Δημόσιο. Ο συμβολαιογράφος κρατά από το τίμημα και αποδίδει στο Δημόσιο ένα ποσοστό του υπολοίπου της οφειλής, τουλάχιστον 25%, που διαμορφώνεται ανάλογα με το βαθμό φορολογικής συνέπειας του πωλητή.



Η διαδικασία, βήμα – βήμα:

Προετοιμασία δικαιολογητικών . Ο ιδιοκτήτης συγκεντρώνει πρόσφατο κτηματολογικό φύλλο ή πιστοποιητικό ιδιοκτησίας, φύλλο υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας και, όπου απαιτείται, έκθεση εκτίμησης εμπορικής αξίας από πιστοποιημένο εκτιμητή. Έκθεση εκτιμητή χρειάζεται όταν η κατάσχεση έχει επιβληθεί πάνω από πενταετία ή όταν η εμπορική αξία δεν έχει προσδιοριστεί κατά την ΠΟΛ 1011/2018. Ως πρόσφατα θεωρούνται τα δικαιολογητικά με χρόνο έκδοσης έως έξι μήνες

. Ο ιδιοκτήτης συγκεντρώνει πρόσφατο κτηματολογικό φύλλο ή πιστοποιητικό ιδιοκτησίας, φύλλο υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας και, όπου απαιτείται, έκθεση εκτίμησης εμπορικής αξίας από πιστοποιημένο εκτιμητή. Έκθεση εκτιμητή χρειάζεται όταν η κατάσχεση έχει επιβληθεί πάνω από πενταετία ή όταν η εμπορική αξία δεν έχει προσδιοριστεί κατά την ΠΟΛ 1011/2018. Ως πρόσφατα θεωρούνται τα δικαιολογητικά με χρόνο έκδοσης έως έξι μήνες Ηλεκτρονική αίτηση . Η αίτηση άρσης της κατάσχεσης υποβάλλεται ψηφιακά μέσω του myAADE, στην εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου» (διαδρομή: Δικαστικό, Μέτρα και Οφειλές → Άρση κατάσχεσης), στην Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την είσπραξη. Αν υπάρχουν κατασχέσεις από περισσότερες Υπηρεσίες, η αίτηση υποβάλλεται σε μία εξ αυτών

. Η αίτηση άρσης της κατάσχεσης υποβάλλεται ψηφιακά μέσω του myAADE, στην εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου» (διαδρομή: Δικαστικό, Μέτρα και Οφειλές → Άρση κατάσχεσης), στην Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την είσπραξη. Αν υπάρχουν κατασχέσεις από περισσότερες Υπηρεσίες, η αίτηση υποβάλλεται σε μία εξ αυτών Απόφαση άρσης υπό όρους . Η αρμόδια Υπηρεσία ελέγχει τις προϋποθέσεις και εκδίδει απόφαση άρσης υπό όρους, που ισχύει για έναν μήνα. Στην απόφαση αναγράφεται το ακριβές ποσό που θα παρακρατηθεί, συνοδευόμενο από φύλλο υπολογισμού των κριτηρίων

. Η αρμόδια Υπηρεσία ελέγχει τις προϋποθέσεις και εκδίδει απόφαση άρσης υπό όρους, που ισχύει για έναν μήνα. Στην απόφαση αναγράφεται το ακριβές ποσό που θα παρακρατηθεί, συνοδευόμενο από φύλλο υπολογισμού των κριτηρίων Παρακράτηση στο συμβολαιογραφείο . Κατά την υπογραφή του συμβολαίου ο συμβολαιογράφος παρακρατεί από το τίμημα το ποσό που όρισε η απόφαση και το αποδίδει ο ίδιος στη Φορολογική Διοίκηση

. Κατά την υπογραφή του συμβολαίου ο συμβολαιογράφος παρακρατεί από το τίμημα το ποσό που όρισε η απόφαση και το αποδίδει ο ίδιος στη Φορολογική Διοίκηση Οριστική άρση. Μόλις καταβληθεί το παρακρατηθέν ποσό, εκδίδεται άμεσα η οριστική άρση της κατάσχεσης, ολοκληρώνεται η μεταβίβαση και ο ιδιοκτήτης εισπράττει το υπόλοιπο τίμημα

Οι εγγυήσεις για τον ιδιοκτήτη

Το τίμημα δεν μπορεί να είναι κατώτερο της πραγματικής αξίας του ακινήτου . Ο ιδιοκτήτης προστατεύεται από ένα υποχρεωτικό ξεπούλημα και το Δημόσιο δεν ζημιώνεται.

. Ο ιδιοκτήτης προστατεύεται από ένα υποχρεωτικό ξεπούλημα και το Δημόσιο δεν ζημιώνεται. Η παρακράτηση δεν ξεπερνά ποτέ το ίδιο το τίμημα. Κανείς δεν καλείται να πληρώσει από την τσέπη του για να ολοκληρώσει την πώληση .

. Όποιος έχει ήδη εξασφαλίσει πλήρως την οφειλή του με άλλο ακίνητο, αποδεσμεύει το ακίνητο που πουλά και εισπράττει ολόκληρο το τίμημα χωρίς καμία παρακράτηση. Πρόκειται για ρύθμιση που εισάγεται για πρώτη φορά και δίνει στον οφειλέτη τη δυνατότητα της εναλλαγής του κατεσχημένου ακινήτου με άλλο ακίνητό του.

Πώς διαμορφώνεται το ποσοστό παρακράτησης

Το ποσοστό υπολογίζεται με πέντε αντικειμενικά κριτήρια, σε κλίμακα 0 έως 100 βαθμών:

Συνέπεια στην αποπληρωμή ρυθμισμένων οφειλών (έως 10)

Συνέπεια στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων (έως 20)

Αποπληρωμή της οφειλής μετά την κατάσχεση (έως 15)

Χρόνος από την κατάσχεση έως την αίτηση (έως 25)

Προέλευση της οφειλής (έως 30)

Όσο υψηλότερη η φορολογική συνέπεια, τόσο μικρότερη η παρακράτηση: βαθμολογία 80-100 αντιστοιχεί σε 25%, 60-79 σε 45%, 40-59 σε 65%, 20-39 σε 85% και 0-19 σε 100%.

Παράδειγμα: για οφειλή 80.000 ευρώ, ένας ιδιοκτήτης με την υψηλότερη βαθμολογία έχει παρακράτηση 25%, δηλαδή 20.000 ευρώ, και όχι ολόκληρο το ποσό των 80.000 ευρώ που θα απαιτούνταν με το προηγούμενο καθεστώς.