Επένδυση ύψους 63,5 εκατ. ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση στρατιωτικών εργοστασίων από το ΥΠΕΘΑ

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού στρατιωτικών εργοστασίων υλοποιεί για πρώτη φορά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με συνολικό προϋπολογισμό 63,5 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι έργα σε εγκαταστάσεις του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας και εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του ΥΠΕΘΑ για την περίοδο 2026-2030.

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Τα έξι έργα του προγράμματος

Οι παρεμβάσεις αφορούν στρατιωτικά εργοστάσια και εγκαταστάσεις σε Αττική, Βόλο, Θεσσαλονίκη και Σαλαμίνα.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται:

Διακλαδικό Στρατιωτικό Εργοστάσιο (700 ΣΕ) στην Αττική: προϋπολογισμός 20 εκατ. ευρώ

304 Προκεχωρημένο Εργοστάσιο Βάσης (304 ΠΕΒ) στον Βόλο: προϋπολογισμός 20,5 εκατ. ευρώ

308 Προκεχωρημένο Εργοστάσιο Βάσης (308 ΠΕΒ) στη Θεσσαλονίκη: προϋπολογισμός 7 εκατ. ευρώ

Διακλαδικό Χημείο Ενόπλων Δυνάμεων (ΧΗΕΔ) στην Αττική: προϋπολογισμός 6,1 εκατ. ευρώ

Εγκαταστάσεις συντήρησης και επισκευής ναυτικών μέσων στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας: περιλαμβάνονται το Μηχανουργείο, το Εφαρμογείο και το υπόστεγο HANGAR, με προϋπολογισμό 7 εκατ. ευρώ

Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών (ΚΕΑ) στην Αττική: προϋπολογισμός 2,9 εκατ. ευρώ.

28 εκατ. ευρώ για νέο μηχανολογικό εξοπλισμό

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού.

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Από το συνολικό ποσό των 63,5 εκατ. ευρώ, περίπου 28 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 44,1%, κατευθύνονται στην προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού.

Οι επενδύσεις αναμένεται να αναβαθμίσουν τις παραγωγικές και επισκευαστικές δυνατότητες των στρατιωτικών εργοστασίων και να βελτιώσουν σημαντικά τις διαδικασίες λειτουργίας τους.

Μείωση του ενεργειακού κόστους

Βασικός στόχος των παρεμβάσεων είναι και η κατακόρυφη μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων των εγκαταστάσεων.

Με την ολοκλήρωση των έργων αναμένεται να αυξηθεί η παραγωγική ικανότητα των στρατιωτικών εργοστασίων, ενώ παράλληλα θα περιοριστεί το κόστος λειτουργίας τους.

Ο συνδυασμός ενεργειακής αναβάθμισης και νέου εξοπλισμού δημιουργεί, σύμφωνα με το ΥΠΕΘΑ, πιο σύγχρονες και αποδοτικές παραγωγικές και επισκευαστικές υποδομές.

Ενίσχυση της αυτάρκειας των Ενόπλων Δυνάμεων

Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της δυνατότητας των Ενόπλων Δυνάμεων να πραγματοποιούν με ίδια μέσα εργασίες αναβάθμισης, επισκευής και συντήρησης κρίσιμου υλικού.

Η αναβάθμιση των στρατιωτικών εργοστασίων εντάσσεται έτσι στη συνολικότερη προσπάθεια ενίσχυσης της εγχώριας αμυντικής και στρατιωτικής παραγωγικής βάσης.

Παράλληλα, επιδιώκεται ο περιορισμός της εξάρτησης από εξωτερικούς παρόχους για κρίσιμες εργασίες υποστήριξης, ενισχύοντας την επιχειρησιακή αυτονομία και την παραγωγική δυνατότητα των Ενόπλων Δυνάμεων.