Ζάχαρη: Καμπανάκι για αυξήσεις τιμών η συρρίκνωση της παραγωγής και το έλλειμμα – Οι κίνδυνοι στην ΕΕ και το ελληνικό ράφι

Τον κίνδυνο να ακριβύνει η ζάχαρη σε όλες τις αγορές του κόσμου και ειδικά στην Ευρώπη, υπογραμμίζουν οι ανησυχίες για το παγκόσμιο ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης, οι κλιματικές συνθήκες με επίκεντρο το Ελ Νίνιο και οι ευρύτερες πιέσεις στην αγορά τροφίμων που έχουν πυροδοτήσει ράλι στις τιμές των συμβολαίων.

Ενδεικτικά, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ζάχαρης στις ΗΠΑ διαπραγματεύονται πάνω από 17 σεντς ανά λίβρα, κυμαινόμενα κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2025, καθώς η αγορά επηρεάζεται από τις δυσοίωνες προβλέψεις για περιορισμένη παραγωγή και το ισχυρότερο Ελ Νίνιο εδώ και δεκαετίες που ενισχύει τους κινδύνους.

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Οι αναλυτές αναθεωρούν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για ένα παγκόσμιο έλλειμμα ζάχαρης την παραγωγική σεζόν 2026/27, με το έλλειμμα να ενδέχεται να διευρυνθεί περαιτέρω την επόμενη περίοδο 2027/28 λόγω των χαμηλότερων φυτειών ζαχαροκάλαμου και τεύτλων.

Η Ινδία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ταϊλάνδη συγκαταλέγονται στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως οι πιο ευάλωτες σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ταυτόχρονα, οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν την εκτροπή του ζαχαροκάλαμου στην παραγωγή αιθανόλης σε μεγάλους παραγωγούς όπως η Βραζιλία. Η χώρα αύξησε το υποχρεωτικό μείγμα αιθανόλης στο 32% στα τέλη Ιουλίου από 30% ένα μήνα νωρίτερα και 27% ένα χρόνο νωρίτερα, μειώνοντας ενδεχομένως τη διαθεσιμότητα ζάχαρης.

Εν τω μεταξύ, η Ινδία αναζητά στο εξωτερικό εμπόρευμα για να ενισχύσει την διαθεσιμότητα ζάχαρης και να μειώσει τις τιμές ρεκόρ. Αυτό προμηνύει διαταραχή στο παγκόσμιο ισοζύγιο προσφοράς ζήτησης.

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Επίσης, στην Ευρώπη η παραγωγή ζάχαρης είναι κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες συρρικνώνουν ακόμα περισσότερο μια ήδη περιορισμένη αγορά.

«Καμπανάκι» από την παραγωγή στην Ευρώπη

Οι τιμές παραμένουν σταθερές σε επίπεδα άνω των 1.000 ευρώ ανά μεγατόνο (mt) και οι εξαγωγές παραμένουν πολύ περιορισμένες, αν και για το επόμενο τρίμηνο θα πρέπει να αναμένεται σχετική αύξηση καθώς η νέα σοδειά βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας. Οι συνολικές εξαγωγές για την επόμενη σεζόν προβλέπονται σε περίπου 495.000 mt και η συνολική παραγωγή εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει σε 14,1 εκατομμύρια τόνους σύμφωνα με την ΕΕ. Η «βουτιά» κάτω από τα 15 εκατομμύρια τόνους σηματοδοτεί πτώση στα χαμηλότερα επίπεδα δεκαετίας, από το 2015.

Προηγήθηκαν δύο συνεχόμενες χρονιές μείωσης των εκτάσεων, καθώς οι παραγωγοί αποφάσισαν να περιορίσουν τις καλλιέργειές τους για να αντιμετωπίσουν τις χαμηλές τιμές για τις σοδειές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμες ποσοστώσεις για εισαγωγές από τη Νότια Αφρική, την Κεντρική Αμερική και την Κολομβία.

Την ίδια στιγμή, οι καιρικές συνθήκες απειλούν την παραγωγή ζαχαροκάλαμου σε μεγάλες χώρες της Ασίας, όπως η Ινδία και η Ταϊλάνδη.

Παράλληλα, η μονάδα παρακολούθησης καλλιεργειών MARS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μείωσε την πρόβλεψή της για την απόδοση των ζαχαρότευτλων στην ΕΕ στους 76 τόνους ανά εκτάριο, κατά 7% χαμηλότερα από πέρυσι, επικαλούμενη τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Συγχρόνως, οι τιμές της ζάχαρης στην περιοχή έχουν αυξηθεί έως και 9% από τον Ιούνιο, ενισχύοντας το προβάδισμα που διατηρούν τα future λευκής ζάχαρης έναντι της ωμής ζάχαρης.

Οι τιμές στο ράφι στην Ελλάδα

Την ίδια στιγμή, ανοδικές πιέσεις δέχονται και οι τιμές της ζάχαρης στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ειδικά στην Ελλάδα πάντως η τιμή της ζάχαρης παραμένει σχετικά σταθερή σε ετήσια βάση, με οριακές μεταβολές ανάλογα με το σημείο πώλησης και τις προσφορές των αλυσίδων. Η τιμή κυμαίνεται από τα 0,65 με 0,68 ευρώ το κιλό για προϊόν ιδιωτικής ετικέτας στις μεγάλες αλυσίδες μέχρι 0,82 με 0,85 ευρώ το κιλό σε κάποια μικρότερα καταστήματα.

Στην αρχή της χρονιάς η μέση τιμή κιλού ήταν στα 0,70 ευρώ και η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών με σχετικά προσιτές τιμές στη ζάχαρη συγκριτικά με άλλες χώρες της ΕΕ, αν και είναι ακριβότερη από χώρες όπως το Βέλγιο και η Ρουμανία.