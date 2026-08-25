Οι τιμές ακινήτων στα νησιά «σπάνε» τα κοντέρ – Στην κορυφή Αντίπαρος, Μύκονος, Πάρος και Πάτμος

Ανοδικά συνεχίζουν να κινούνται οι μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών στα ελληνικά νησιά, με την Αντίπαρο να βρίσκεται στην κορυφή με 7.600 ευρώ/ τ.μ. Τα στοιχεία του spitogatos.gr για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 δείχνουν ότι η ζήτηση για κατοικίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό παραμένει ισχυρή, ενώ σε ορισμένα νησιά οι ετήσιες αυξήσεις ξεπερνούν ακόμη και το 30%. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Πάνω από 2.900 ευρώ το τετραγωνικό στο Αιγαίο Στα Νησιά του Αιγαίου, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών διαμορφώθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2026 στα 2.941 ευρώ ανά τ.μ., καταγράφοντας ετήσια αύξηση 5,9%.

Στα Νησιά του Ιονίου η μέση ζητούμενη τιμή έφτασε τα 2.531 ευρώ ανά τ.μ., επίσης αυξημένη κατά 5,9% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Στην Κρήτη, η μέση ζητούμενη τιμή ανήλθε στα 2.250 ευρώ ανά τ.μ., σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση, κατά 6,9%. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Σε βάθος πενταετίας, η άνοδος στην Κρήτη είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή, καθώς από το δεύτερο τρίμηνο του 2021 έως το δεύτερο τρίμηνο του 2026 οι ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 50%. Κυκλάδες: Η Αντίπαρος πάνω από τη Μύκονο Η εικόνα στην αγορά κατοικίας των Κυκλάδων παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις από νησί σε νησί. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Αντίπαρος, όπου η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών ξεπέρασε εκείνη της Μυκόνου, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για αγορά με σημαντικά μικρότερο διαθέσιμο απόθεμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα 149 διαθέσιμα διαμερίσματα προς πώληση στην Αντίπαρο το δεύτερο τρίμηνο του 2026, τα 104 ήταν νεόδμητες κατοικίες, ενώ και η Αμοργός καταγράφει από τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις. Δωδεκάνησα: Στην κορυφή η Πάτμος Ιδιαίτερα έντονη είναι η άνοδος σε ορισμένους προορισμούς των Δωδεκανήσων. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Η Λέρος καταγράφει ετήσια αύξηση της μέσης ζητούμενης τιμής άνω του 30%, ενώ στην Κάλυμνο η άνοδος πλησιάζει το 20%. Στην κορυφή των Δωδεκανήσων βρίσκεται η Πάτμος, με μέση ζητούμενη τιμή 5.000 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν η Αστυπάλαια με 4.000 ευρώ/τ.μ. και η Κάλυμνος με 2.759 ευρώ/τ.μ. Το αξιοσημείωτο στα Δωδεκάνησα είναι ότι τα 2 μεγαλύτερα νησιά, δηλαδή η Ρόδος και η Κως έχουν χαμηλότερες τιμές από τα υπόλοιπα.

Βόρειο Αιγαίο: Ανεβαίνουν οι τιμές σε όλα τα νησιά Όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου κατέγραψαν ετήσια αύξηση στις μέσες ζητούμενες τιμές κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η Ικαρία παραμένει στην πρώτη θέση, με μέση ζητούμενη τιμή 1.846 ευρώ/τ.μ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Ακολουθούν η Χίος, η Λέσβος και η Σάμος. Επτάνησα: Στην κορυφή οι Παξοί Ανοδικά κινήθηκαν οι μέσες ζητούμενες τιμές στα περισσότερα νησιά του Ιονίου το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Τις υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις σημειώνουν οι Παξοί και η Κεφαλονιά, ενώ οι Παξοί έχουν και την υψηλότερη μέση ζητούμενη τιμή στην περιοχή.

Εξαίρεση αποτελούν τα Κύθηρα, όπου καταγράφηκε ετήσια μείωση. Σποράδες: Πρωταγωνιστεί η Σκιάθος Στις Σποράδες οι μεταβολές των τιμών είναι πιο ήπιες σε σχέση με άλλους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Η Σκιάθος διατηρεί την υψηλότερη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης, στα 3.521 ευρώ/τ.μ., με την Αλόννησο και την Σκύρο να ακολουθούν.