Συμβαίνει τώρα:
Μακρο-οικονομία

Άλμα 75% σε σχέση με πέρυσι για τα τιμολόγια λιανικής στο φυσικό αέριο

Πανάκριβα και τα δύο καύσιμα της θέρμανσης λίγο πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου
Αγωγοί φυσικού αερίου
REUTERS / Mahmoud Hassano
Χάρης Αποσπόρης
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Πραγματικές αυξήσεις μεγαλύτερες από τις εκτιμώμενες του πετρελαίου θέρμανσης χαρακτηρίζουν το φυσικό αέριο κατά το μήνα που διανύουμε, σε σύγκριση με την έναρξη της περσινής χειμερινής σεζόν.

Αρχικά, να σημειωθεί ότι ως αποτέλεσμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή, το πετρέλαιο θέρμανσης εκτιμάται ότι θα κάνει πρεμιέρα κοντά στο 1,8 ευρώ /λίτρο από περίπου 1,1 ευρώ πέρυσι. Πρόκειται, δηλαδή για μια άνοδο περίπου 60%. Στο φυσικό αέριο, η ευρωπαϊκή χονδρική τιμή ήταν πέρυσι τέτοια εποχή στα 31 ευρώ/MWh και πλέον βρίσκεται στα 82 ευρώ, δηλαδή 164% επάνω.

Αυτό σημαίνει ότι μια πολύ μεγάλη αύξηση παρατηρείται και στις λιανικές τιμές για τα νοικοκυριά, οι οποίες ακολουθούν πολύ στενά τις διακυμάνσεις του TTF. Μια ματιά στα μεταβλητά (κίτρινα) προϊόντα των προμηθευτών δείχνει ότι ήδη είναι αυξημένα κατά περίπου 75% από τον περσινό στο φετινό Σεπτέμβριο. Μάλιστα, η ανατίμηση υπήρξε ιδιαίτερα αισθητή κατά τον τελευταίο μήνα, καθώς έφτασε κοντά στο 10%.

Έτσι, από τιμολόγια που ένα χρόνο πριν βρίσκονταν στο εύρος των 30-40 λεπτών, φτάσαμε πλέον πάνω από τα 60 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Μάλιστα, τα πράγματα ενδεχομένως να γίνουν ακόμα χειρότερα τον Οκτώβριο, αν κρίνουμε από το νέο άλμα της τιμής στο TTF, που συντελέστηκε την περασμένη εβδομάδα. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται μια μέση χονδρική τιμή το Σεπτέμβριο παραπάνω από ότι είχαν λάβει υπόψη οι προμηθευτές προηγουμένως κατά την κατάρτιση των τιμολογίων του τρέχοντος μήνα.

Την ανιούσα έχουν πάρει και τα σταθερά συμβόλαια φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά, αν και σε μικρότερο βαθμό. Πέρυσι ξεκινούσαν από τα 31 λεπτά και φέτος το φθηνότερο είναι στα 42 λεπτά. Πάντως, οι περισσότεροι προμηθευτές δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα τα προϊόντα τους για το Σεπτέμβριο, οπότε μια πλήρης εικόνα θα διαμορφωθεί στο επόμενο διάστημα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
251
131
124
115
101
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo