Οι βενζινοπώλες ζητούν να μην αδικηθούν από την επιδότηση καυσίμων

Την έντονη ανησυχία του κλάδου των βενζινοπωλών αλλά και των καταναλωτών για τις υψηλές τιμές στα καύσιμα εξέφρασε η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να δοθεί επιδότηση στη βενζίνη, όπως και στο ντίζελ.

Λίγες μέρες πριν τις 30 Σεπτεμβρίου, όταν και η κυβέρνηση θα εξειδικεύσει τα μέτρα που θα πάρει για τα καύσιμα, η πρόεδρος βενζινοπωλών Αττικής,. Μαρία Ζάγκα, υπογράμμισε πως είναι άδικο να μείνουν εκτός όσοι χρησιμοποιούν βενζίνη και όχι ντίζελ για να κινηθούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Υπάρχει πάρα πολύς κόσμος που έχει βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Είναι άδικο να μείνει εκτός στήριξης», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στην ΕΡΤ και πρόσθεσε πως η λύση δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο σε μέτρα που αφορούν το πετρέλαιο κίνησης ή θέρμανσης, ζητώντας ευρύτερες παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων.

Δήλωσε ότι οι αυξημένες τιμές των καυσίμων δεν επιβαρύνουν μόνο τους οδηγούς, αλλά έχουν επιπτώσεις στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας, αφού οι ανατιμήσεις επηρεάζουν τις μεταφορές και την παραγωγή, με τις συνέπειες να μεταφέρονται στις τιμές των τροφίμων και άλλων βασικών αγαθών.

Σχετικά με το ενδεχόμενο επιβολής πλαφόν, η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής ξεκαθάρισε ότι η προσπάθεια περιορισμού των ανατιμήσεων δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά στα πρατήρια και ζήτησε να υπάρξουν παρεμβάσεις σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε το βάρος να μην πέσει μόνο στους επαγγελματίες του κλάδου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, εξέφρασε την έντονη αντίθεσή της σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, υποστηρίζοντας ότι θα δημιουργήσει αντιπαραθέσεις μεταξύ των πρατηριούχων. Παράλληλα, έθεσε ζήτημα επιβολής αντίστοιχων περιορισμών στις εταιρείες και στα διυλιστήρια, καλώντας την κυβέρνηση να λάβει υπόψη και τα κέρδη που έχουν καταγράψει τα προηγούμενα πέντε χρόνια.

Η δύσκολη «πίστα» του χειμώνα

Η Μαρία Ζάγκα αναφέρθηκε στο πετρέλαιο θέρμανσης και στις ανησυχίες που εκφράζουν οι κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας, καθώς η πτώση της θερμοκρασίας έχει ήδη ξεκινήσει σε ορισμένες περιοχές και όπως τόνισε, τα νοικοκυριά περιμένουν να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη χειμερινή περίοδο, την ώρα που το υψηλό ενεργειακό κόστος εντείνει την ανησυχία τους για τις δαπάνες θέρμανσης.

Στάθηκε στην υψηλή φορολογική επιβάρυνση των καυσίμων, επισημαίνοντας ότι οι φόροι αντιστοιχούν στο 56% της τελικής τιμής και ζήτησε να ληφθούν ουσιαστικές αποφάσεις για την οικονομική ανακούφιση των καταναλωτών, καθώς τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι επιχειρήσεις αναμένουν μέτρα απέναντι στο νέο κύμα ανατιμήσεων.