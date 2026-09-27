Η ΕΕ ετοιμάζει πακέτο 710 εκατ. ευρώ για κλιματική και ανθρωπιστική κρίση

Νέο πακέτο χρηματοδότησης ύψους σχεδόν 710 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η ΕΕ, με στόχο την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης σε περιοχές που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις και φυσικές καταστροφές, με το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων να κατευθύνεται στην Αφρική, ενώ προβλέπεται στήριξη ευάλωτων μεταναστών και εκτοπισμένων πληθυσμών.

Την πρωτοβουλία της ΕΕ για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης παρουσίασε το Σάββατο (26.9.2026) η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος για την εκστρατεία της Global Citizen

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Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η ΕΕ ενισχύει τη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση κρίσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αφρικανική ήπειρο.

Από το συνολικό πακέτο, 380 εκατ. ευρώ προορίζονται για δράσεις που σχετίζονται με τη μετανάστευση στην υποσαχάρια Αφρική, ενώ επιπλέον 252 εκατ. ευρώ προβλέπονται για έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις, επιδημίες και φυσικές καταστροφές.

Η πρόεδρος της Κομισιόν επισήμανε ότι οι συγκρούσεις, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η αύξηση του κόστους ζωής διαταράσσουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο. Όπως υπογράμμισε, η νέα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση αποσκοπεί στη στήριξη τόσο των εκτοπισμένων πληθυσμών στην Αφρική όσο και των κοινοτήτων που τους υποδέχονται, ενώ παράλληλα ενισχύεται η έκτακτη βοήθεια για όσους πλήττονται από τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

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Με τις νέες χρηματοδοτικές δεσμεύσεις και υπό την προϋπόθεση της απαιτούμενης δημοσιονομικής έγκρισης, η ανθρωπιστική βοήθεια που έχει διαθέσει η Κομισιόν από τις αρχές του 2026 υπερβαίνει τα 2,53 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κομισιόν.

Στην Αφρική το μεγαλύτερο μέρος

Το μεγαλύτερο μέρος της νέας χρηματοδότησης αφορά την υποσαχάρια Αφρική, για την οποία προβλέπονται πρόσθετοι πόροι ύψους 380 εκατ. ευρώ εντός του 2026. Στόχος είναι η προστασία ευάλωτων μεταναστών, η υποστήριξη της εθελοντικής επιστροφής και επανένταξής τους, η ενίσχυση της διαχείρισης της μετανάστευσης και η αντιμετώπιση των συνεπειών του αναγκαστικού εκτοπισμού.

Από το συγκεκριμένο ποσό, 240 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στο πρόγραμμα προστασίας, επιστροφής και επανένταξης μεταναστών στην υποσαχάρια Αφρική, ενώ τα υπόλοιπα 140 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτήσουν πρόσθετες παρεμβάσεις για τη διαχείριση της μετανάστευσης και τη στήριξη εκτοπισμένων πληθυσμών.

Στις δράσεις περιλαμβάνεται η υποστήριξη των εκτοπισμένων και των κοινοτήτων υποδοχής στην ανατολική Μαυριτανία, καθώς και η παροχή υπηρεσιών σε πρόσφυγες και τοπικές κοινότητες στην Κένυα, όπου η προσφυγική κρίση παραμένει παρατεταμένη. Παράλληλα, προβλέπονται πρωτοβουλίες επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, οι οποίες θα συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένες ευκαιρίες απασχόλησης για τους πληθυσμούς που επηρεάζονται.

Ξεχωριστό σκέλος του πακέτου αποτελεί η πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 252 εκατ. ευρώ από το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας της ΕΕ. Τα συγκεκριμένα κονδύλια προορίζονται για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών αναγκών που προκαλούνται από ένοπλες συγκρούσεις, αναγκαστικούς εκτοπισμούς, επιδημίες και φυσικές καταστροφές.Η διάθεση των 252 εκατ. ευρώ τελεί υπό την έγκριση της αρμόδιας δημοσιονομικής αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επομένως δεν πρόκειται για χρηματοδότηση που έχει ήδη εκταμιευθεί στο σύνολό της.

Από το ποσό αυτό, 97 εκατ. ευρώ προορίζονται για την υποσαχάρια Αφρική, όπου οι ανθρωπιστικές ανάγκες επιδεινώνονται εξαιτίας των συγκρούσεων, της επισιτιστικής ανασφάλειας, του υποσιτισμού και των ακραίων κλιματικών φαινομένων. Μέρος των κονδυλίων θα ενισχύσει επίσης την αντιμετώπιση της επιδημίας Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και σε γειτονικές χώρες.

Τα ποσά για Ουκρανία και Μέση Ανατολή

Σημαντικό μέρος της έκτακτης χρηματοδότησης κατευθύνεται στη Μέση Ανατολή, καθώς 103 εκατ. ευρώ προβλέπονται για τη στήριξη ευάλωτων πληθυσμών στα παλαιστινιακά εδάφη και στον Λίβανο.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι συνεχιζόμενες εχθροπραξίες, οι εκτοπισμοί μεγάλης κλίμακας και οι αυξημένες πιέσεις στις βασικές υπηρεσίες έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερα σοβαρές ανθρωπιστικές ανάγκες στις συγκεκριμένες περιοχές.

Παράλληλα, 52 εκατ. ευρώ προορίζονται για την Ουκρανία, με στόχο την ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας και την προετοιμασία ενόψει του χειμώνα.

Η χρηματοδότηση θα καλύψει παρεμβάσεις που αφορούν την παροχή καταλυμάτων, τη διατήρηση βασικών υπηρεσιών, την προετοιμασία για τις χαμηλές θερμοκρασίες και την αντιμετώπιση έκτακτων ενεργειακών αναγκών.