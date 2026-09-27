Δεξαμενόπλοια: Άλμα άνω του 800% στους ναύλους μέσα σε έναν χρόνο – Αύξηση έως 62% στις αξίες των πλοίων

Σε μία από τις ισχυρότερες ανατιμήσεις των τελευταίων ετών έχει οδηγηθεί η αγορά των πολύ μεγάλων δεξαμενόπλοιων (VLCC), με τους ναύλους να καταγράφουν άνοδο 807,1% μέσα σε ένα δωδεκάμηνο και τις υψηλές αποδόσεις να οδηγούν πλέον σε σημαντική αύξηση των αξιών των μεταχειρισμένων πλοίων.

Σύμφωνα με ανάλυση της Xclusiv Shipbrokers, η ανοδική πορεία της αγοράς έχει επιταχυνθεί ιδιαίτερα από τα τέλη Ιουλίου, καθώς οι γεωπολιτικές αναταράξεις γύρω από το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ περιορίζουν την πραγματική διαθεσιμότητα δεξαμενόπλοιων. Σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα υψηλά έσοδα από τους ναύλους, οι συνθήκες αυτές έχουν οδηγήσει σε σημαντικές ανατιμήσεις στις τιμές των δεξαμενόπλοιων VLCC.

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Η μεταβολή αποτυπώνεται στα στοιχεία του Baltic Exchange, του βασικού διεθνούς φορέα αναφοράς για τους ναύλους στη ναυτιλία, όπου ο μέσος ημερήσιος ναύλος στην αγορά των VLCC διαμορφώθηκε κοντά στα 198.000 δολάρια τον Ιούλιο, αυξήθηκε στα 272.000 δολάρια τον Αύγουστο και έφτασε περίπου τα 449.000 δολάρια κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

Η άνοδος συνεχίστηκε, με τον σχετικό δείκτη να φτάνει περίπου τα 722.946 δολάρια ημερησίως έως τις 18 Σεπτεμβρίου, έναντι μόλις 79.700 δολαρίων ημερησίως στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2025, όπως επισημαίνεται σε δημοείσυμα του ΑΠΕ – ΜΠΕ. Πρόκειται για αύξηση 807,1% μέσα σε έναν χρόνο, η οποία έχει μεταβάλει σημαντικά τα οικονομικά δεδομένα για τους πλοιοκτήτες.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλάται εδώ και μήνες και στην πορεία του πληθωρισμού, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα, επηρεάζοντας τη λειτουργία ενεργοβόρων βιομηχανικών μονάδων, αλλά και το κόστος στην ευρύτερη εφοδιαστική αλυσίδα.

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Η «πληγή» του Ορμούζ

Καθοριστικό ρόλο στις ανατιμήσεις διαδραματίζουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αφού ο πόλεμος στο Ιράν και οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν ενισχύσει τον πολεμικό κίνδυνο, περιορίζοντας τον αριθμό των δεξαμενόπλοιων που είναι πραγματικά διαθέσιμα για εμπορική απασχόληση.

Παράλληλα, οι αλλαγές στις θαλάσσιες διαδρομές, η αύξηση της διάρκειας των ταξιδιών και η ανάγκη προμήθειας αργού πετρελαίου από εναλλακτικές περιοχές ενισχύουν τη ζήτηση για μεταφορικό έργο, το οποίο στη ναυτιλία μετριέται σε τονομίλια. Στην πράξη, η μεταφορά της ίδιας ποσότητας πετρελαίου απαιτεί πλέον περισσότερες ημέρες ταξιδιού, με αποτέλεσμα τα πλοία να παραμένουν δεσμευμένα για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Έτσι, περιορίζεται η πραγματική προσφορά διαθέσιμων VLCC, γεγονός που ασκεί πρόσθετες ανοδικές πιέσεις στους ναύλους.

Έως 62% ακριβότερα τα μεταχειρισμένα

Η αύξηση των ναύλων έχει αρχίσει να αποτυπώνεται με ιδιαίτερη ένταση και στην αγορά μεταχειρισμένων δεξαμενόπλοιων, όπου οι αξίες καταγράφουν σημαντική άνοδο μέσα σε διάστημα περίπου δύο μηνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Xclusiv Shipbrokers, μεταξύ 10 Ιουλίου και 18 Σεπτεμβρίου, η εκτιμώμενη αξία ενός VLCC ηλικίας πέντε ετών αυξήθηκε από περίπου 145 εκατ. δολάρια στα 172 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 18,6%. Μεγαλύτερη ήταν η ανατίμηση στα δεξαμενόπλοια ηλικίας δέκα ετών, των οποίων η αξία ενισχύθηκε από τα 115 εκατ. δολάρια στα 152 εκατ. δολάρια, καταγράφοντας αύξηση άνω του 32% κατά την ίδια περίοδο.

Η υψηλότερη ποσοστιαία μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία των VLCC ηλικίας 15 ετών, όπου η αξία τους αυξήθηκε από τα 83,5 εκατ. δολάρια στις 10 Ιουλίου στα 135 εκατ. δολάρια στις 18 Σεπτεμβρίου, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 62% μέσα σε περίπου δύο μήνες.

Αντίστοιχα, οι αξίες μεταπώλησης νεότερων πλοίων ενισχύθηκαν από περίπου 175 εκατ. δολάρια στα 193 εκατ. δολάρια. Οι ανατιμήσεις αυτές συνδέονται με τα ιδιαίτερα υψηλά έσοδα που μπορούν να εξασφαλίσουν σήμερα τα δεξαμενόπλοια, ενισχύοντας την αξία τους στην αγορά αγοραπωλησιών.

Στροφή στα παλαιότερα VLCC

Η αυξημένη ζήτηση για μεταχειρισμένα δεξαμενόπλοια αποτυπώνεται και στη δραστηριότητα της αγοράς, με το ενδιαφέρον των αγοραστών να επικεντρώνεται κυρίως στα πλοία μεγαλύτερης ηλικίας.

Σύμφωνα με την Xclusiv Shipbrokers, από τις αρχές του 2026 έως τις 14 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 103 πωλήσεις VLCC, ενώ η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν ιδιαίτερα έντονη κατά τους δύο πρώτους μήνες του έτους, με 38 αγοραπωλησίες τον Ιανουάριο και 27 τον Φεβρουάριο. Ακολούθησε σημαντική υποχώρηση την άνοιξη, προτού το ενδιαφέρον αρχίσει να επιστρέφει σταδιακά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αφού τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν δέκα πωλήσεις, ενώ έως τα μέσα Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν ακόμη εννέα συναλλαγές.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η ηλικία των πλοίων που άλλαξαν ιδιοκτησία. Από τα 103 VLCC που πωλήθηκαν, τα 43 ήταν ηλικίας 11 έως 15 ετών και άλλα 32 ανήκαν στην κατηγορία των 16 έως 20 ετών.

Αντίθετα, μόλις πέντε δεξαμενόπλοια είχαν ηλικία έως πέντε ετών, επιβεβαιώνοντας τη συγκέντρωση του αγοραστικού ενδιαφέροντος στον παλαιότερο στόλο. Η τάση αυτή έγινε ακόμη εντονότερη τον Σεπτέμβριο, όταν η μέση ηλικία των VLCC που άλλαξαν ιδιοκτήτη έφτασε περίπου τα 18 χρόνια, έναντι 13,6 ετών τον Αύγουστο.

Ενισχύεται η θέση των πλοιοκτητών

Η στροφή προς τα παλαιότερα δεξαμενόπλοια συνδέεται άμεσα με τα έσοδα που μπορούν να εξασφαλίσουν οι ιδιοκτήτες τους υπό τις σημερινές συνθήκες της αγοράς, καθώς με τους ημερήσιους ναύλους να βρίσκονται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, ακόμη και ένα VLCC μεγάλης ηλικίας μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές ταμειακές ροές μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Κατά συνέπεια, οι πλοιοκτήτες δεν έχουν ισχυρό κίνητρο να προχωρήσουν στην πώληση των πλοίων τους, εκτός εάν οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές προσφέρουν σημαντικά υψηλότερο τίμημα. Την ίδια στιγμή, οι μεγάλοι χρόνοι αναμονής για την παράδοση νεότευκτων δεξαμενόπλοιων ενισχύουν τη ζήτηση για τον υπάρχοντα στόλο. Όσοι επιθυμούν να αξιοποιήσουν άμεσα τις υψηλές αποδόσεις της αγοράς στρέφονται σε μεταχειρισμένα πλοία, αντί να περιμένουν την ολοκλήρωση της ναυπήγησης νέων.

Ο συνδυασμός των αυξημένων εσόδων από τους ναύλους και της ζήτησης για άμεσα διαθέσιμα δεξαμενόπλοια ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση των πωλητών, διατηρώντας τις αξίες των VLCC σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Παρά τις σημαντικές αυξήσεις στους ναύλους και στις αξίες των δεξαμενόπλοιων, η ισορροπία στην αγορά παραμένει εύθραυστη, καθώς συνδέεται άμεσα με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η Xclusiv Shipbrokers επισημαίνει ότι ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν και αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διόρθωση τόσο των ναύλων όσο και των αξιών των πλοίων.

Αντίθετα, όσο οι γεωπολιτικές διαταραχές εξακολουθούν να περιορίζουν την πραγματική διαθεσιμότητα των δεξαμενόπλοιων και να αυξάνουν τις αποστάσεις μεταφοράς πετρελαίου, η αγορά των VLCC ενδέχεται να διατηρηθεί σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.