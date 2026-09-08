Επιχειρήσεις: Έως 5 δισ. ευρώ για τις ΜμΕ – Αποσβέσεις-εξπρές, επενδυτικό clawback 200 εκατ. ευρώ και προκαταβολή φόρου 50% το 2034

Χρηματοδότηση έως 5 δισ. ευρώ, αποσβέσεις-εξπρές και σταδιακές φορολογικές ελαφρύνσεις συγκροτούν το νέο πολυετές πακέτο για τις επιχειρήσεις, με τις ΜμΕ να βρίσκονται στο επίκεντρο των δύο νέων εργαλείων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Για τις επιχειρήσεις και ειδικά για τις ΜμΕ, η πιο άμεση παρέμβαση του πακέτου της ΔΕΘ εδράζεται στη χρηματοδότηση, καθώς 1,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για να κινητοποιηθούν συνολικά δάνεια έως 5 δισ. ευρώ με τη συμμετοχή των τραπεζών.

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Το ποσό των 5 δισ. ευρώ προκύπτει από τη μόχλευση των 1,5 δισ. ευρώ και τα πρόσθετα κεφάλαια που θα διαθέσει το τραπεζικό σύστημα.Την ίδια στιγμή, ανάμεσα στα μέτρα της ΔΕΘ, δεν λείπουν και οι φορολογικές αλλαγές με το τέλος επιτηδεύματος κνα αταργείται πρώτα στην Περιφέρεια, ενώ η προκαταβολή φόρου θα υποχωρήσει στο 50% μόλις στις δηλώσεις του 2034.

Δύο εργαλεία για δάνεια έως 5 δισ. ευρώ

Tα 1,5 δισ. ευρώ από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης μεταφέρονται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τη δημιουργία δύο νέων προγραμμάτων αποκλειστικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

Δανειοδοτικό πρόγραμμα ύψους 1,1 δισ. ευρώ

Εγγυοδοτικό πρόγραμμα ύψους 400 εκατ. ευρώ

Με τη συμμετοχή των εμπορικών τραπεζών, τα δύο εργαλεία αναμένεται να κινητοποιήσουν συνολικά δάνεια έως 5 δισ. ευρώ.

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Το δανειοδοτικό πρόγραμμα θα προσφέρει χρηματοδότηση με χαμηλότερο επιτοκιακό κόστος μέσω της συγχρηματοδότησης των δανείων. Το εγγυοδοτικό εργαλείο θα καλύπτει σημαντικό μέρος των απαιτούμενων εξασφαλίσεων, διευκολύνοντας την πρόσβαση επιχειρήσεων που σήμερα δυσκολεύονται να χρηματοδοτηθούν.

Τα κεφάλαια θα μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων όσο και για την κάλυψη αναγκών ρευστότητας.

Αποσβέσεις-εξπρές σε έξι χρόνια

Για τον νέο μηχανολογικό εξοπλισμό που θα αποκτάται από την 1η Ιανουαρίου 2027 θεσπίζονται επιταχυνόμενες αποσβέσεις.

Αντί για δέκα χρόνια, η απόσβεση θα ολοκληρώνεται σε έξι, με ενδεικτική κατανομή των συντελεστών:

10% – 10% – 15% – 15% – 25% – 25%.

Η συνολική επιχειρηματική δαπάνη που αναγνωρίζεται φορολογικά δεν αλλάζει. Το όφελος, όμως, μεταφέρεται νωρίτερα, καθώς μεγαλύτερο μέρος της αξίας του εξοπλισμού θα αφαιρείται από τα φορολογητέα κέρδη κατά τα πρώτα χρόνια της επένδυσης.

Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η φορολογική επιβάρυνση στην αρχική περίοδο και ενισχύεται η ρευστότητα της επιχείρησης όταν πραγματοποιούνται οι μεγαλύτερες επενδυτικές δαπάνες.

Στα 200 εκατ. ευρώ το επενδυτικό clawback

Ξεχωριστή παρέμβαση προβλέπεται για τη φαρμακοβιομηχανία, με την αύξηση της επιστροφής μέσω του επενδυτικού R&D clawback από τα 150 στα 200 εκατ. ευρώ.

Το αυξημένο ποσό αφορά επενδυτικά σχέδια έρευνας και ανάπτυξης που θα εγκριθούν για τη διετία 2026–2027.

Μέσω του μηχανισμού, οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις μπορούν να συμψηφίζουν μέρος των υποχρεωτικών επιστροφών τους με επιλέξιμες επενδύσεις σε έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγικές εγκαταστάσεις και εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τους.

Καταργείται το τέλος επιτηδεύματος εκτός Αττικής

Από το φορολογικό έτος 2026, με την ελάφρυνση να αποτυπώνεται στις δηλώσεις του 2027, καταργείται το τέλος επιτηδεύματος για τις έδρες και τα υποκαταστήματα νομικών προσώπων που βρίσκονται εκτός της Περιφέρειας Αττικής.

Η κατάργηση καλύπτει και τις επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης, ενώ στο μέτρο εντάσσεται και η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Αττικής.

Στην υπόλοιπη Αττική το τέλος επιτηδεύματος:

Μειώνεται κατά 50% το 2028

Καταργείται πλήρως το 2029

Το 2025 τέλος επιτηδεύματος βεβαιώθηκε σε 245.003 νομικά πρόσωπα, από τα οποία 121.922 είχαν έδρα εκτός Αττικής.

Επιχείρηση με έδρα και ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, η οποία πλήρωνε συνολικά 1.600 ευρώ, από το 2027 απαλλάσσεται από τη συγκεκριμένη επιβάρυνση.

Σε επιχείρηση με έδρα στην Αττική και υποκαταστήματα στην Περιφέρεια, η κατάργηση θα αφορά αρχικά τις εγκαταστάσεις εκτός Αττικής, ενώ η έδρα θα ακολουθήσει το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται για το λεκανοπέδιο.

Η προκαταβολή φόρου φτάνει στο 50% το 2034

Σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου απλώνεται η αποκλιμάκωση της προκαταβολής φόρου των νομικών προσώπων, η οποία σήμερα ανέρχεται στο 80%.

Η μείωση αρχίζει από το φορολογικό έτος 2028 και θα πραγματοποιείται κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες κάθε χρόνο:

75% για το φορολογικό έτος 2028

70% για το 2029

65% για το 2030

60% για το 2031

55% για το 2032

50% για το 2033, με αποτύπωση στις δηλώσεις του 2034

Με την ολοκλήρωση της παρέμβασης, η προκαταβολή φόρου των νομικών προσώπων θα έχει εξισωθεί με εκείνη των ατομικών επιχειρήσεων.

Φόρος 15% στις υψηλές αμοιβές από κέρδη

Στο πακέτο περιλαμβάνεται και μία επιβαρυντική ρύθμιση για τις υψηλές αμοιβές διοικητικών στελεχών.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, οι αμοιβές μελών διοικητικών συμβουλίων και ανώτερων στελεχών που προέρχονται από συμμετοχή στα κέρδη θα φορολογούνται με συντελεστή 15% για το τμήμα τους που υπερβαίνει τις 60.000 ευρώ.

Σήμερα οι συγκεκριμένες αμοιβές μπορούν να φορολογούνται με τον συντελεστή 5% που εφαρμόζεται στα μερίσματα. Η αλλαγή δεν αφορά οριζόντια τις διανομές μερισμάτων, αλλά τη συγκεκριμένη κατηγορία υψηλών αμοιβών προς διοικητικά στελέχη.