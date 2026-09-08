Μακρο-οικονομία

Έρχεται νομοθετική ρύθμιση για τα κέντρα δεδομένων – Πως θα διαχωριστεί η ήρα από το στάρι

Να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά εν μέσω υψηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος επιχειρεί το ΥΠΕΝ
Aerial drone photo of Microsoft data centers in Middenmeer, Netherlands, surrounded by farmland, September 1, 2025.
Φωτογραφία iStock
Χάρης Αποσπόρης
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Μεγάλο αριθμό αιτημάτων για την κατασκευή data centers (κέντρων δεδομένων) έχουν δεχτεί μέχρι σήμερα οι κρατικές αρχές, τα οποία αγγίζουν περί τα 5 GW. Όπως είναι φυσικό, περιοριστικός παράγοντας είναι ο διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος στο δίκτυο, οπότε χρειάζεται να γίνει μια προτεραιοποίηση.

Στο εν λόγω θέμα αναφέρθηκε στο περιθώριο της ΔΕΘ ο υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, Νίκος Τσάφος, εξηγώντας ότι «δεν γίνεται να μπουν όλα αυτά τα κέντρα δεδομένων (data centers) στο δίκτυο». Κατ’ επέκταση, η κυβέρνηση και το ΥΠΕΝ καλούνται να δώσουν έμφαση στα έργα που έχουν ρεαλιστικές πιθανότητες υλοποίησης και όχι σε αιτήσεις θεωρητικού ή κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι δεν θα επαναληφθεί ο τρόπος αδειοδότησης που ακολουθήθηκε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπου ο κάθε επενδυτής έπαιρνε προτεραιότητα στους όρους σύνδεσης με βάση το πότε κατέθεσε την αίτηση.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, έχει γίνει προς το παρόν μια ανάλυση με βάση τις βέλτιστες πρακτικές σε άλλες χώρες. Μεταξύ άλλων, ένα μέτρο που εξετάζεται είναι ο ταυτοχρονισμός της παραγωγής με την κατανάλωση, αν και κρίνεται δύσκολο στην πράξη.

Πάντως, πιθανώς μέσα στο Σεπτέμβριο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση νέα νομοθετική ρύθμιση που θα αφορά τα κέντρα δεδομένων και θα ξεδιαλύνει το τοπίο. Όλο το προηγούμενο διάστημα το υπουργείο βρισκόταν σε επαφή με τους δύο διαχειριστές, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ, για να καταλήξουν από κοινού στη βέλτιστη φόρμουλα.

Πέρα από το αμιγώς ηλεκτρικό ζήτημα, υπάρχει βεβαίως και η χωροθέτηση των έργων, που καλούνται να λύσουν τα αρμόδια υπουργεία κατά τους προσεχείς μήνες.

Από την πλευρά του, ο κ. Τσάφος επισήμανε ότι στόχος είναι ένα πλαίσιο που θα έχει διάρκεια θα μπορεί να διαχειριστεί το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, τόσο το τωρινό, όσο και το μελλοντικό.

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Μακρο-οικονομία
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