Μακρο-οικονομία

«ΕΡΓΑΝΗ: Πάνω από 3,5 εκατομμύρια καταγεγραμμένες υπερωρίες στο 7μηνο του 2025

Αυξημένες κατά 80% σε σχέση με το αντίστοιχο 7μηνο του 2024
Businessman hand stacking money coins with virtual percentage icons for financial banking increase interest rate, mortgage and property investment dividend value from business growth concept.
iStock

Σημαντική επίδοση σημειώνουν οι καταγεγραμμένες υπερωρίες στους κλάδους που υπάγονται στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, από Ιανουάριο έως Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Συνολικά, στο 7μηνο του 2025 οι καταγεγραμμένες υπερωρίες στους κλάδους ένταξης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας εμφανίζονται κατά 80% αυξημένες σε σχέση με το ανάλογο επτάμηνο του 2024. Συγκεκριμένα, έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια υπερωρίες εντός του 2025, αριθμός αυξημένος κατά 1,5 εκατομμύριο ώρες συγκριτικά με το αντίστοιχο 7μηνο του 2024.

Όσον αφορά το μήνα Ιούλιο συγκεκριμένα, οι καταγεγραμμένες υπερωρίες εμφανίζονται κατά 76% αυξημένες σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024. Ταυτόχρονα, αύξηση σημειώνουν όλοι οι κλάδοι στους οποίους εφαρμόζεται η ΨΚΕ.

Η υψηλότερη αύξηση καταγεγραμμένων υπερωριών παρουσιάζεται και πάλι στον κλάδο του Τουρισμού τόσο σε 7μηνιαία (+728%) όσο και σε μηνιαία βάση (+541%), ενώ ακολουθεί ο κλάδος της Εστίασης με αύξηση +301% σε 7μηνιαία βάση και +154% σε μηνιαία βάση.

Ιδιαίτερα σημαντική παραμένει η αύξηση και στους υπόλοιπους μεγάλους τομείς απασχόλησης όπου εντάχθηκαν υποχρεωτικά στην ΨΚΕ κατά:

  1. Λιανεμπόριο: 105% σε 7μηνιαία βάση ~ 89% σε μηνιαία βάση
  2. Βιομηχανία: 65% σε 7μηνιαία βάση ~ 25% σε μηνιαία βάση

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Γιατί αναμένεται φρενάρισμα στις τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος – Οι παράγοντες του άλματος 14% και που μπορεί να υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση
Μεταξύ Ιουλίου 2024 – Ιουλίου 2025 η αύξηση στην τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος στην Ολλανδία είναι διπλάσια της αύξησης της τιμής στην Ελλάδα
Closeup side view of unrecognizable woman chossing some fresh meat at local supermarket. The meat is cut into chops and packed into one pound packages. She has reached for a package of beef sirloin steaks 12
Χατζηδάκης για πακέτο της ΔΕΘ: Θα κερδίσουν περισσότερα όσες οικογένειες έχουν περισσότερα μέλη
Φορολογική μεταρρύθμιση με επίκεντρο τους μισθωτούς και την οικογένεια θα είναι το βασικό μήνυμα των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της φετινής ΔΕΘ
Ο Κωστής Χατζηδάκης 8
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κλιματική κρίση: Υπέρογκοι πράσινοι φόροι και μηδαμινές επενδύσεις παρά τις γιγάντιες οικονομικές απώλειες
Αν και οι πράσινοι φόροι στην Ελλάδα αυξάνονται, οι επενδύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης παραμένουν απογοητευτικά χαμηλές
Close-up Of Businessperson Hands Checking Invoice With Magnifying Glass At Desk
Απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια
Το Υπουργείο Ανάπτυξης αντικρούει σειρά επιχειρημάτων του ΠΑΣΟΚ, τόσο με αριθμητικά δεδομένα όσο και με αναφορές σε θεσμικές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη
Απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια 2
ΥΠΟΙΚ: H αλήθεια για το ιδιωτικό χρέος
Ο δείκτης του συνολικού ελληνικού ιδιωτικού χρέους ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, που αποτελεί τη μόνη διεθνώς συγκρίσιμη μέτρηση, διαμορφώθηκε για το 2023 στο 93,3%, όταν ο μέσος όρος της Ε.Ε. ήταν 125,6%
Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης 2
Newsit logo
Newsit logo