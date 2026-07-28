Έρμαιο των διεθνών εξελίξεων οι εγχώριες τιμές των καυσίμων – Έπεσε το αργό πετρέλαιο, παραμένει ψηλά το αέριο

Το 6% έφτασε χθες Δευτέρα (27.07.2026) η πτώση στο αργό πετρέλαιο μετά την παύση των επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Εντούτοις, δεν είναι η συγκεκριμένη τιμή που απασχολεί αυτή τη στιγμή τους απανταχού καταναλωτές, αλλά η αντίστοιχη των καυσίμων.

Τη Δευτέρα η μέση τιμή της βενζίνης βρέθηκε κοντά στα 2 ευρώ στη χώρα μας και του ντίζελ λίγο ψηλότερα, αντανακλώντας την έλλειψη που παρατηρείται διεθνώς στο πετρέλαιο κίνησης. Έτσι, η παγκόσμια ανοδική τάση το τελευταίο διάστημα απορρόφησε πλήρως το κυβερνητικό μέτρο μείωσης των καυσίμων κατά 10 και 5 λεπτά αντίστοιχα, που αποφασίστηκε προ μερικών εβδομάδων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλέον η κυβέρνηση προχώρησε σε νέα έκπτωση 10 λεπτά στο ντίζελ, που σε συνδυασμό με την όποια αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, φιλοδοξεί να κάνει κάποια διαφορά στην τσέπη των οδηγών.

Στην κυβερνητική φαρέτρα βρίσκεται και το ενδεχόμενο νέου fuel pass, εφόσον κριθεί ότι είναι απαραίτητο, σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών. Το δημοσιονομικό «μαξιλαράκι» ανέρχεται κοντά στα 200 εκατ. ευρώ σε συνάρτηση και με τα υπόλοιπα κοινωνικά μέτρα που θα ανακοινωθούν στην προσεχή ΔΕΘ.

Οι πολυκατοικίες που αναγκάζονται να γίνουν… traders

Σιγά-σιγά στο κάδρο αρχίζει να μπαίνει και το πετρέλαιο θέρμανσης, ενόψει του επόμενου χειμώνα. Οι απανταχού καταναλωτές βρίσκονται σε δίλημμα, καθώς κανείς δεν γνωρίζει πως θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι την έναρξη της διάθεσης τον Οκτώβριο, αλλά και ακολούθως μέχρι την έλευση του χειμερινού ψύχους από το Νοέμβριο-Δεκέμβριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι, ιδιοκτήτες σπιτιών και διαχειριστές πολυκατοικιών καλούνται να λάβουν μια δύσκολη απόφαση λες και είναι traders στα ενεργειακά χρηματιστήρια: Αν αγοράσουν νωρίς και η κατάσταση εξομαλυνθεί στη συνέχεια, τότε θα έχουν πληρώσει ακριβά. Αντιθέτως, αν καθυστερήσουν την αγορά τους και οι τιμές ανέβουν κι άλλο, τότε πάλι θα βγουν χαμένοι.

Διπλάσια από πέρυσι η τιμή του αερίου

Η πρόσφατη αποκλιμάκωση εκδηλώθηκε και στο φυσικό αέριο, όπου το ευρωπαϊκό συμβόλαιο TTF έπεσε από τα 63 στα 58 ευρώ αυτή την εβδομάδα. Πρόκειται, όμως, για ένα επίπεδο που εξακολουθεί να αποτελεί μείζον πρόβλημα, καθώς είναι σχεδόν διπλάσιο από τα χαμηλά του περασμένου έτους.

Άλλωστε, η απώλεια της παραγωγής και των εξαγωγών του Κατάρ είναι μόνιμη και δεν εξομαλύνθηκε καθόλου τους περασμένους μήνες παρά την εκεχειρία. Το κρατίδιο ενημέρωσε ήδη τους πελάτες του ανά την υφήλιο ότι διατηρεί σε ισχύ το καθεστώς ανωτέρας βίας για τους επόμενους μήνες.

Στην Ευρώπη οι αποθήκες αερίου εκτιμάται ότι θα ολοκληρώσουν το θερινό εξάμηνο πολύ κάτω από το επιθυμητό 90% και πιθανότατα έως το 75%. Σε περίπτωση ενός ψυχρού χειμώνα, η έλλειψη θα είναι αισθητή, κάτι που η αγορά έχει αντιληφθεί πλήρως και αντιδρά αντίστοιχα.

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι το κόστος αναμένεται υψηλότερο για τον προσεχή χειμώνα και για όσους έχουν θέρμανση με αέριο αντί για πετρέλαιο.