Διπλό «κόσκινο» στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος – Τι προβλέπει νομοσχέδιο

Διπλό οικονομικό και δικαστικό έλεγχο προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο έχει κατατεθεί στη Βουλή και βρίσκεται σε επεξεργασία, για υποθέσεις όπου μία ποινική έρευνα εντοπίζει ενδείξεις παρατυπιών στη διαχείριση δημόσιου χρήματος, επιχορηγήσεων ή ευρωπαϊκών πόρων.

Με ειδική διάταξη του νομοσχεδίου, οι γενικοί ή ειδικοί προανακριτικοί υπάλληλοι, οι εισαγγελικοί ή δικαστικοί λειτουργοί και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες θα διαβιβάζουν, με έκθεσή τους, στο Ελεγκτικό Συνέδριο τα στοιχεία που συγκέντρωσαν, όταν από την έρευνά τους προκύπτουν ενδείξεις παρατυπιών στη διαχείριση δημόσιου χρήματος.

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Η υποχρέωση δεν περιορίζεται στα χρήματα του στενού Δημοσίου. Καλύπτει υλικά, αξίες και χρηματικά ποσά του κράτους, των δήμων, των περιφερειών και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αλλά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.

Στο ίδιο πεδίο εντάσσονται επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις που έχουν καταβληθεί σε νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες, εφόσον τα χρήματα προέρχονται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.

Δύο διαφορετικές έρευνες για την ίδια υπόθεση

Η ποινική διερεύνηση και ο δημοσιονομικός έλεγχος μπορούν έτσι να κινηθούν παράλληλα, με διαφορετικό αντικείμενο.

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Οι εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές εξετάζουν εάν έχει τελεστεί αξιόποινη πράξη και ποια πρόσωπα φέρουν ποινική ευθύνη. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, από την πλευρά του, μπορεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του να εξετάσει τη δημοσιονομική διάσταση της υπόθεσης και τυχόν ζημία που συνδέεται με τη διαχείριση των πόρων.

Έτσι, η αποστολή των στοιχείων δημιουργεί έναν υποχρεωτικό δίαυλο, ώστε ευρήματα μιας ποινικής έρευνας να μπορούν να αξιοποιηθούν και από τον μηχανισμό δημοσιονομικού ελέγχου.

Ποιους αφορά η νέα διάταξη

Η αλλαγή έχει άμεσο ενδιαφέρον για εταιρείες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, αναπτυξιακούς φορείς, δήμους, περιφέρειες και φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν κρατικές ή ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.

Στο πεδίο μπορούν να εμπίπτουν επιχορηγήσεις επιχειρήσεων, επενδυτικά σχέδια, αγροτικές ενισχύσεις, προγράμματα κατάρτισης, κοινωνικές δράσεις, δημόσιες προμήθειες και έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους, εφόσον κατά την ποινική διερεύνηση προκύψουν οι ενδείξεις που ορίζει η διάταξη.

Εφόσον κατά τη διερεύνηση αξιόποινων πράξεων προκύψουν ενδείξεις παρατυπιών στη διαχείριση των συγκεκριμένων πόρων, ο φάκελος με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί θα πρέπει να διαβιβάζεται και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Η ρύθμιση προβλέπεται να εφαρμόζεται και σε προανακριτικές ή ανακριτικές διαδικασίες, έρευνες ή ελέγχους που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη κατά την έναρξη ισχύος της.

Το πρακτικό αποτέλεσμα της διάταξης είναι ότι στοιχεία που συγκεντρώνονται από τις ποινικές ή ελεγκτικές αρχές δεν θα μένουν αποκομμένα από τον δημοσιονομικό έλεγχο όταν υπάρχουν ενδείξεις παρατυπιών στη διαχείριση των συγκεκριμένων πόρων.

Με την υποχρεωτική διαβίβαση, τραπεζικά στοιχεία, παραστατικά, συμβάσεις, τιμολόγια και άλλα ευρήματα που έχουν ήδη συγκεντρωθεί θα μπορούν να τεθούν στη διάθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, χωρίς να απαιτείται να αναζητηθούν εκ νέου από μηδενική βάση.