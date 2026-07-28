Ξεκινούν οι μελέτες για το μεγάλο αγωγό υδρογόνου του ΔΕΣΦΑ – Θα καλύψει τις ανάγκες στις εγχώριες βιομηχανίες και τις γειτονικές χώρες

Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τις τεχνικές μελέτες του αγωγού υδρογόνου H2DRIA που αναπτύσσει ο ΔΕΣΦΑ.



Πρόκειται για έναν αγωγό που θα διασχίζει τη χώρα μας στον άξονα βορρά-νότου παράλληλα με το τον υφιστάμενο αγωγό φυσικού αερίου υψηλής πίεσης του ΔΕΣΦΑ. Συγκεκριμένα, θα ξεκινά από την περιοχή των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας και θα καταλήγει στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Το συνολικό του μήκος θα φτάνει τα 570 χλμ και η μεταφορική δυναμικότητα προσδιορίζεται στις 80 γιγαβατώρες υδρογόνου ετησίως.

Στόχος του έργου είναι να συνδεθούν οι μονάδες παραγωγής υδρογόνου της ηπειρωτικής χώρας με σημεία κατανάλωσης στις βιομηχανικές περιοχές της Αθήνας, της Κορίνθου και της Θεσσαλονίκης, όπου αναμένεται να βρίσκονται πιθανοί καταναλωτές.



Παράλληλα, υπάρχει και πιθανός εξαγωγικός προσανατολισμός μέσα από διμερείς συνεργασίες με γειτονικές χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ιταλία και η Βόρεια Μακεδονία. Ο αγωγός H2DRIA προβλέπεται να διασυνδεθεί με την αντίστοιχη υποδομή μεταφοράς υδρογόνου που προτείνεται από τον Διαχειριστή της Βουλγαρίας – Bulgartransgaz και αποτελεί μέρος του Νοτιοανατολικού Διαδρόμου Υδρογόνου και πιο συγκεκριμένα του Διαδρόμου Υδρογόνου Νοτιοανατολικής Ευρώπης – SEEHyC.

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Πρόσφατα ο ΔΕΣΦΑ προχώρησε σε διαγωνισμό για τις υπηρεσίες εκπόνησης των τεχνικών μελετών του νέου αγωγού, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός 16 μηνών. Ο προϋπολογισμός φτάνει τα 8 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειώσουμε επίσης ότι ο H2DRIA έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο έργων κοινού/αμοιβαίου ενδιαφέροντος της Ε.Ε. Ο ΔΕΣΦΑ έχει εξασφαλίσει 5,4 εκατ. ευρώ από το Connecting Europe Facility (CEF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εν λόγω μελέτες.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2029 έναντι συνολικού κόστους 1 δισ. ευρώ.