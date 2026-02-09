Έρχεται νομοσχέδιο για την απλούστευση διαδικασιών για τις επιχειρήσεις

Νομοσχέδιο που θα στοχεύει στη μείωση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις, μέσω απλούστευσης των διαδικασιών λειτουργίας και αδειοδότησης, ετοιμάζεται να φέρει στη Βουλή το υπουργείο Ανάπτυξης, όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Ο Κωστής Χατζηδάκης μίλησε για το νέο νομοσχέδιο στην εκδήλωση του Επιμελητηρίου Ηλείας στον Πύργο για το νέο έτος και την απονομή βραβείων σε διακριθείσες επιχειρήσεις, περιγράφοντας μια τριπλή παρέμβαση που αφορά ταυτόχρονα πολίτες και επιχειρήσεις στις συναλλαγές με το Δημόσιο.

Η πρώτη παρέμβαση, σύμφωνα με όσα είπε, αφορά σχέδιο νόμου που στοχεύει σε 14 συγκεκριμένες δυσλειτουργίες της καθημερινότητας. Η κατεύθυνση είναι να μειωθούν περιττά βήματα, επαναλαμβανόμενες απαιτήσεις και διαδικασίες που «σπάνε» σε πολλά στάδια, με αποτέλεσμα να επιμηκύνεται ο χρόνος διεκπεραίωσης μιας υπόθεσης και να αυξάνεται η ταλαιπωρία χωρίς ουσιαστική προστιθέμενη αξία.

Δεύτερη παρέμβαση είναι η μεγάλη άσκηση απλούστευσης ή κατάργησης 4.000 και πλέον διοικητικών διαδικασιών που έχουν καταγραφεί στην ψηφιακή πλατφόρμα ΜΙΤΟΣ και αφορούν τις σχέσεις του κράτους με πολίτες και επιχειρήσεις. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι η δουλειά αυτή θα προχωρήσει με αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και με κεντρικό συντονισμό, ώστε να εντοπιστούν επικαλύψεις, περιττά δικαιολογητικά και απαιτήσεις που ζητούν εκ νέου στοιχεία τα οποία ήδη υπάρχουν σε κρατικά μητρώα. Στόχος, όπως περιγράφηκε, είναι οι διαδικασίες να γίνουν πιο σύντομες και πιο ενιαίες, με λιγότερες αιτήσεις και μεγαλύτερη δυνατότητα ολοκλήρωσης χωρίς «πήγαινε – έλα» μεταξύ υπηρεσιών.

Η τρίτη παρέμβαση αφορά ειδικά τις επιχειρήσεις και συνδέεται με το επικείμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης. Ο κ. Χατζηδάκης προανήγγειλε περαιτέρω μείωση του διοικητικού βάρους μέσα από απλούστευση των διαδικασιών λειτουργίας και αδειοδότησης, με στόχο να περιοριστεί ο χρόνος και το κόστος συμμόρφωσης, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η στόχευση είναι να μειωθούν οι καθυστερήσεις και οι αλληλοεπικαλύψεις που σήμερα γεννούν πολλαπλές άδειες, διαδοχικές γνωμοδοτήσεις και ελέγχους χωρίς ενιαία λογική ή σαφές χρονοδιάγραμμα.

Στην ίδια ομιλία, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στάθηκε και σε ζητήματα της Ηλείας, συνδέοντας τη μείωση της γραφειοκρατίας με έργα και παρεμβάσεις που, όπως είπε, μπορούν να στηρίξουν την τοπική ανάπτυξη. Ανέφερε ότι έχουν ξεκινήσει εργασίες για τη μελετητική ωρίμανση του άξονα Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα, σημειώνοντας ότι το έργο αντιμετωπίζεται ως σοβαρή προτεραιότητα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων, λέγοντας ότι μετά την παραχώρηση από την ΕΤΑΔ του τουριστικού ακινήτου «Ξένιος Ζευς» στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, ώστε να δημιουργηθεί Διεθνές Πολιτιστικό Κέντρο, εκπονούνται σχέδια για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της ΕΤΑΔ στον Καϊάφα, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον.

Στη δέσμη παρεμβάσεων για την περιοχή ενέταξε την ολοκληρωμένη αποκατάσταση του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Ολυμπίας, την αποκατάσταση και ανάδειξη του Ναού του Επικούριου Απόλλωνα, καθώς και αναβαθμίσεις και ανακαινίσεις στα νοσοκομεία του Πύργου και της Αμαλιάδας και σε Κέντρα Υγείας σε Δήμους της Ηλείας. Αναφέρθηκε ακόμη σε μεγάλες αστικές αναπλάσεις στο κέντρο του Πύργου και σε άλλες πόλεις, ενώ για το λιμάνι του Κατακόλου παρέπεμψε στον διαγωνισμό του Υπερταμείου για σύμβαση παραχώρησης, με στόχο να αναβαθμιστεί ως βασικό τουριστικό λιμάνι της Δυτικής Ελλάδας.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στον νέο οδικό άξονα Πάτρα – Πύργος, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για έργο που πέρασε από μεγάλες καθυστερήσεις, αλλά πλέον είναι σε χρήση, ενισχύει την οδική ασφάλεια και μειώνει το κόστος των μεταφορών. Στο μέτωπο της διαχείρισης αποβλήτων, υπενθύμισε ότι είχε υπογραφεί πριν από 12 χρόνια Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στην Ηλεία, σημειώνοντας ότι η περιοχή κινήθηκε νωρίς προς πιο σύγχρονη πρακτική και ότι η υφιστάμενη μονάδα προβλέπεται να αναβαθμιστεί ώστε να λειτουργεί και ως μονάδα ανακύκλωσης.

Για τον αγροτικό τομέα, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε τη σημασία του πρωτογενούς τομέα για την οικονομία της Ηλείας, αναφέροντας ότι, όπως είπε, είναι ο νομός με τη μεγαλύτερη συμβολή του τομέα στο τοπικό ΑΕΠ, στο 23,5%. Πρόσθεσε ότι τον Μάρτιο θα πληρωθεί το πρόγραμμα για τους νέους αγρότες, ενώ για το πρόγραμμα θερμοκηπίων σημείωσε ότι το αρμόδιο υπουργείο υπολογίζει πως, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, όλες οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μπορούν να καλυφθούν.

Κλείνοντας, συνέδεσε το μέτωπο κατά της γραφειοκρατίας με τον κυβερνητικό προγραμματισμό για το 2026, αναφέροντας περαιτέρω μειώσεις φόρων που θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ, επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, θέσπιση ειδικών χωροταξικών σχεδίων για τουρισμό, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και βιομηχανία, καθώς και δράσεις για ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο συνολικό μήνυμα, όπως αποδόθηκε, κυριαρχεί η θέση ότι το κράτος πρέπει να μειώνει όσο γίνεται τα βάρη και να εξασφαλίζει σταθερούς κανόνες, ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να μπορούν να υλοποιούν πιο εύκολα τα σχέδιά τους.