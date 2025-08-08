Εταιρείες Διαχείρισης: Οφειλές 514,37 εκατ. ευρώ για 6.500 οφειλέτες ρύθμισαν τον Ιούνιο

Οφειλές 514,37 εκατ. ευρώ για 6.500 οφειλέτες, ρύθμισαν τον Ιούνιο οι τέσσερις μεγαλύτεροι Servicers (Intrum, Cepal, doValue, QQuant), με το 37% των ρυθμίσεων που έδωσαν να αφορά στεγαστικά δάνεια.

Το προβάδισμα από πλευράς ποσού ρυθμίσεων είχε η doValue, με ρυθμίσεις 223,32 εκατ. ευρώ. Από τις ρυθμίσεις αυτές οι διμερείς ανήλθαν σε 168,92 εκατ. ευρώ, ενώ ρυθμίσεις 54,4 εκατ. ευρώ αφορούσαν δάνεια του νόμου Κατσέλη (ν.3869/2010). Ακολούθησε η Intrum με ρυθμίσεις 114,80 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 100,98 σε διμερείς ρυθμίσεις και 13,82 εκατ. του ν. Κατσέλη.

Στην τρίτη θέση ήταν η Cepal με ρυθμίσεις 98,21 εκατ. ευρώ, διμερείς 68,67 εκατ. ευρώ και του νόμου Κατσέλη 29,01 εκατ. ευρώ, ενώ η QQuant έδωσε τον Ιούνιο ρυθμίσεις ύψους 78,04 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων η πλειοψηφία – 58,04 εκατ. ευρώ – ήταν σε δάνεια του ν. Κατσέλη και τα υπόλοιπα 20 εκατ. ευρώ διμερείς.

Από πλευράς πλήθους οφειλετών, τους περισσότερους οφειλέτες έχει ρυθμίσει η Intrum (1.158 με διμερείς ρυθμίσεις και 660 στο πλαίσιο του ν. 3869 και ακολουθούν η QQuant με 1.806 ρυθμισμένους οφειλέτες, οι 1.363 στον νόμο Κατσέλη και οι 440 διμερώς, η doValue με 1.660 ρυθμισμένους οφειλέτες – 1.044 με διμερείς ρυθμίσεις και 576 με τον ν. Κατσέλη – και η Cepal με 1.219 ρυθμισμένους οφειλέτες, εκ των οποίων 927 με διμερείς ρυθμίσεις και 282 με τον ν. Κατσέλη.

Το 37% του ποσού των ρυθμίσεων που έγιναν τον Ιούνιο αφορά οφειλές στεγαστικών δανείων. Στεγαστικά δάνεια ρύθμισε στην πλειοψηφία η Cepal, καταναλωτικά και στεγαστικά η QQuant, μεγάλων επιχειρήσεων η Intrum και μικρομεσαίων επιχειρήσεων η doValue.

Μέσω διμερών ρυθμίσεων, η Cepal ρύθμισε 31,84 εκατ. ευρώ οφειλών από στεγαστικά δάνεια, οφειλές 22,5 εκατ. ευρώ πολύ μικρών επιχειρήσεων, 10,88 εκατ. ευρώ καταναλωτικών δανείων και 3,46 εκατ. ευρώ μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Από ρυθμίσεις οφειλών του νόμου Κατσέλη, η Cepal ρύθμισε 21,49 οφειλές από στεγαστικά δάνεια, 4,75 εκατ. ευρώ από καταναλωτικά και 2,77 εκατ. ευρώ πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Η QQuant ρύθμισε διμερώς οφειλές 12,61 εκατ. ευρώ από στεγαστικά δάνεια, 4,33 εκατ. ευρώ από καταναλωτικά και 2,69 εκατ. ευρώ από δάνεια πολύ μικρών επιχειρήσεων. Όσον αφορά ρυθμίσεις του ν. Κατσέλη, οι ρυθμίσεις καταναλωτικών δανείων ανήλθαν σε 33,97 εκατ. ευρώ, στεγαστικών σε 22,15 εκατ. ευρώ και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε 1,92 εκατ. ευρώ.

Μέσω διμερών ρυθμίσεων, η doValue ρύθμισε 93,31 εκατ. ευρώ οφειλών από δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οφειλές 36,14 εκατ. ευρώ από στεγαστικά δάνεια, 23,1 εκατ. ευρώ από δάνεια πολύ μικρών επιχειρήσεων, 8,99 εκατ. ευρώ από καταναλωτικά δάνεια και 7,38 εκατ. ευρώ από δάνεια μεγάλων επιχειρήσεων. Από ρυθμίσεις οφειλών του νόμου Κατσέλη, η doValue ρύθμισε 50,09 εκατ. ευρώ από οφειλές στεγαστικών δανείων, 2,31 εκατ. ευρώ δανείων πολύ μικρών επιχειρήσεων και 2 εκατ. ευρώ καταναλωτικών δανείων.

Όσο για την Intrum ρύθμισε διμερώς οφειλές 53,77 εκατ. ευρώ από δάνεια μεγάλων επιχειρήσεων, 23,29 εκατ. ευρώ από καταναλωτικά, 8,85 εκατ. ευρώ από δάνεια πολύ μικρών επιχειρήσεων, 8,5 εκατ. ευρώ από δάνεια μικρομεσαίων Κι 6,75 εκατ. ευρώ από στεγαστικά. Όσον αφορά ρυθμίσεις του ν. Κατσέλη, οι ρυθμίσεις καταναλωτικών δανείων ανήλθαν σε 3,15 εκατ. ευρώ, στεγαστικών σε 10,3 εκατ. ευρώ και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε 0,19 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι τρεις από τους τέσσερις μεγάλους servicers πραγματοποίησαν τον Ιούνιο και μικρά ποσά ρυθμίσεων οφειλών του νόμου 4605/2019 για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ειδικότερα, η Cepal 0,53 εκατ. ευρώ, η QQuant 0,37 εκατ. ευρώ και η Intrum 0,17 εκατ. ευρώ.