ΦΠΑ: Ο αριθμός των ελέγχων για παράνομες επιστροφές και απάτες αυξάνεται κατά 57% – Πού θα επικεντρωθεί η ΑΑΔΕ

Αύξηση σημειώνεται στον αριθμό των φορολογικών ελέγχων στις επιστροφές ΦΠΑ, σε 6.600 από 4.200 (57%), που θα πραγματοποιήσει το επόμενο διάστημα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με βάση το επικαιροποιημένο επιχειρησιακό σχέδιο της Αρχής.

Πιο συγκεκριμένα, στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ βρίσκονται οι παράνομες επιστροφές ΦΠΑ και οι φορολογικές απάτες, με εντατικούς ελέγχους για την προστασία των δημοσίων εσόδων, σύμφωνα με το Ertnews.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επιλογή των υποθέσεων γίνεται βάσει ανάλυσης κινδύνου, με έμφαση σε αιτήματα υψηλών ποσών ή σε φορολογούμενους με ασυνήθιστη συμπεριφορά.

Που θα επικεντρωθούν οι έλεγχοι

Επιχειρήσεις και επαγγελματίες που πρέπει να λάβουν μεγάλες επιστροφές σε σχέση με τον τζίρο τους.

Περιπτώσεις με ασυνήθιστες αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα στοιχεία και τα αιτούμενα ποσά.

Φορολογούμενους με υπότροπο φορολογικό παρελθόν ή που δείχνουν «ύποπτη» συμπεριφορά.

Νεοσύστατες και εποχικές επιχειρήσεις που έχουν αιτήματα πολύ υψηλά για το ύψος των στοιχείων τους.

Στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ βρίσκονται φορολογούμενοι που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις το 2024, παρά το ότι τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν πραγματική οικονομική δραστηριότητα. Αντίστοιχοι έλεγχοι δρομολογούνται και για το 2023, αξιοποιώντας τα στοιχεία της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA.

Παράλληλα, διεξάγονται μερικοί έλεγχοι με βάση διασταυρώσεις δεδομένων από POS, ηλεκτρονικά βιβλία, ενδοκοινοτικές συναλλαγές και άλλες πηγές. Για το 2025 προβλέπεται η διενέργεια 8.318 τέτοιων ελέγχων, που αφορούν μία ή περισσότερες φορολογικές περιόδους, ενισχύοντας τη στοχευμένη εποπτεία της αγοράς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, κομβική αλλαγή αποτελεί το νέο μοντέλο υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ. Σήμερα οι δηλώσεις προσυμπληρώνονται με βάση τα δεδομένα του myDATA, αλλά απαιτείται η τελική υποβολή από τον φορολογούμενο. Στο επόμενο στάδιο, η ΑΑΔΕ θα προχωρά σε αυτόματη υποβολή, εφόσον δεν υπάρξει παρέμβαση, περιορίζοντας σημαντικά τις δυνατότητες μεταγενέστερων διορθώσεων.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το κενό στην είσπραξη ΦΠΑ στην Ελλάδα μειώθηκε από το 29% το 2017 στο 11,4% το 2023, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των κρατών – μελών της ΕΕ. Παρά τη βελτίωση, η χώρα μας καταγράφει απώλειες 73,5 δισ. ευρώ την τελευταία 15ετία, περίπου το 30% του ΑΕΠ. Το 2023 χάθηκαν 2,532 δισ. ευρώ, ενώ για το 2024 οι απώλειες εκτιμάται ότι περιορίστηκαν στα 2,116 δισ. ευρώ, ποσό αντίστοιχο με τις ετήσιες εισπράξεις από τον ΕΝΦΙΑ.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας τις νέες ψηφιακές δυνατότητες, περιορίζει σταθερά τις απώλειες του κράτους χρόνο με τον χρόνο. Η κατάσταση βελτιώνεται ταχέως, καθώς οι απώλειες έπεσαν κάτω από τα 5 δισ. ευρώ μετά το 2018 (2019: 4,872 δισ. ευρώ, 2020: 3,533 δισ. ευρώ, 2021: 2,969 δισ. ευρώ, 2022: 2,644 δισ. ευρώ, 2023: 2,532 δισ. ευρώ, 2024: 2,116 δισ. ευρώ).