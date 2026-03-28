Γιατί απέτυχε ο διαγωνισμός για τις ΑΠΕ του προγράμματος Απόλλων, που έχουν στόχο φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα για ευάλωτους καταναλωτές

Δύο χρόνια μετά την αρχική του ανακοίνωση, ο διαγωνισμός για το πρόγραμμα αυτοπαραγωγής Απόλλων δεν απέφερε εν τέλει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, λόγω της χαμηλής συμμετοχής.

Να σημειώσουμε ότι ο διαγωνισμός είχε στόχο την επιλογή και υλοποίηση 400 MW αιολικών και 200 MW φωτοβολταϊκών μαζί με μπαταρία, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες ευάλωτων καταναλωτών ανά περιφέρεια της χώρας με φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα. Πρόκειται για μια από τις φάσεις του Απόλλων, το οποίο στοχεύει επίσης σε εξυπηρέτηση των ΔΕΥΑ, ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ και Δήμων.

Σύμφωνα με τη ΡΑΑΕΥ που διενήργησε τις δύο δημοπρασίες, η αρχική εκτίμηση ήταν ότι περί τα 1.200 MW αιολικών ήταν θεωρητικά σε θέση να λάβουν μέρος, όπως και μεγάλη μάζα φωτοβολταϊκών. Επίσης, οι τιμές που προσφέρθηκαν, κρίνονταν επαρκείς με 75 ευρώ/MWh για τα αιολικά και 80 ευρώ για τα φωτοβολταϊκά.

Εντούτοις, τα αποτελέσματα αιφνιδίασαν, καθώς υποβλήθηκαν αιτήσεις για 380 MW από τους συμμετέχοντες στα αιολικά και μόλις τρεις αιτήσεις για 61 MW στα φωτοβολταϊκά, οι οποίες είναι κάτω από τα όρια που είχαν τεθεί.

Εν τέλει ο διαγωνισμός κρίνεται εκ του αποτελέσματος άγονος και στόχος είναι να επαναπροκηρυχθεί μελλοντικά. Πάντως, ανοικτό ερώτημα προκύπτει από το γεγονός ότι η όλη διαδικασία στηρίχθηκε σε κρατική ενίσχυση, και καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται, δεν είναι σαφές αν οι ελληνικές αρχές θα μπορούν να υποβάλλουν νέο αίτημα εγκαίρως.

Σχολιάζοντας την αποτυχία του διαγωνισμού, ο ενεργειακός σύμβουλος Στέλιος Ψωμάς, δήλωσε την Παρασκευή σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη ότι αρχικά υπήρχαν πολλά υποψήφια έργα όταν ξεκίνησε ο διαγωνισμός. Δύο χρόνια μετά όμως, μεγάλοι παίκτες δεν είχαν πλέον διαθέσιμα έργα, καθώς είχαν δεσμευτεί.

Ο ίδιος εκτιμά ότι θα έπρεπε να γίνει ένας έλεγχος εκ μέρους του ΥΠΕΝ για το ποιοι επενδυτές ήταν διατεθειμένοι να καταθέσουν προσφορά. Πρόσθετος σκόπελος ήταν το γεγονός ότι υπήρχε απαίτηση για μπαταρία στα φωτοβολταϊκά πάρκα, άρα οι επενδυτές θα έπρεπε να τροποποιήσουν πρώτα τις άδειες τους και να ξαναπάνε στις τράπεζες για νέα χρηματοδότηση.

Εκ μέρους της αιολικής ένωσης ΕΛΕΤΑΕΝ, ο Παναγιώτης Παπασταματίου εστίασε στην αδειοδοτική διαδικασία ως το βασικό λόγο για τη μειωμένη συμμετοχή. «Ναι μεν υπάρχουν πολλά γιγαβάτ, αλλά στα αιολικά η συντριπτική πλειοψηφία βρίσκεται αυτή την περίοδο σε τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων και είναι χρονοβόρος και προβληματική η συγκεκριμένη διαδικασία».

Ταυτόχρονα, υπάρχει αβεβαιότητα στον κλάδο σχετικά με το νέο χωροταξικό, ενώ το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού ήταν σφιχτό. Τέλος, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι ευρύτερες αβεβαιότητες στην εφοδιαστική αλυσίδα συνέβαλαν, αφού δεν υπήρχε κάποια ρήτρα για προστασία στις τιμές που προσφέρθηκαν.

«Το ΥΠΕΝ πρέπει να κάνει σκληρή αυτοκριτική και να παραδεχτεί τα λάθη που έγιναν», κατέληξε ο κ. Παπασταματίου, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα γίνουν διορθώσεις από εδώ και πέρα.