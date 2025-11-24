Γιατί αυξάνεται ο πιστωτικός κίνδυνος των τεχνολογικών κολοσσών

Ένα πρωτοφανές κύμα δανεισμού σαρώνει τον τεχνολογικό κλάδο, καθώς η κούρσα για την πρωτιά στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) απαιτεί επενδύσεις δισεκατομμυρίων. Ακόμη και εταιρείες με παραδοσιακά ισχυρή ρευστότητα, όπως η Amazon, η Google, η Meta και η Oracle, στρέφονται επιθετικά στην αγορά ομολόγων, αυξάνοντας σημαντικά το συνολικό χρέος τους.

Τελευταία στη λίστα των εκδοτών νέου χρέους είναι η Amazon, η οποία σχεδιάζει να αντλήσει αρχικά 15 δισ. δολάρια από την αγορά ομολόγων, σύμφωνα με την Handelsblatt.

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή αλλαγή πορείας, αφού η εταιρεία είχε τρία χρόνια να εκδώσει νέο χρέος, χάρη στην άνεση των λειτουργικών της ταμειακών ροών. Όμως η εποχή της «άνετης αυτοχρηματοδότησης» φαίνεται πως τελειώνει, καθώς μόνο τον Οκτώβριο οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας (μαζί με τη χρηματοδοτική μίσθωση) άγγιξαν τα 135 δισ. δολάρια.

Η AI καταναλώνει κεφάλαια με ρυθμό που δεν προλαβαίνουν τα κέρδη

Από τα τέλη του καλοκαιριού, πολλές τεχνολογικές εταιρείες δανείζονται σε ταχείς ρυθμούς για να χρηματοδοτήσουν κέντρα δεδομένων, τσιπ και τεράστιες ενεργειακές υποδομές. Η Wall Street, που για χρόνια θεωρούσε ότι οι επενδύσεις καλύπτονταν από ίδια κεφάλαια, παρακολουθεί πλέον με ανησυχία την έκρηξη χρέους.

Ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης έχει εξελιχθεί σε μια κούρσα ταχύτητας, στην οποία μόνο η Nvidia εμφανίζει ήδη μεγάλα κέρδη. Όλες οι υπόλοιπες εταιρείες επενδύουν μαζικά χωρίς άμεσες αποδόσεις.

Σύμφωνα με την JP Morgan, τέσσερις μόνο εταιρείες – Amazon, Google, Meta και Oracle – έχουν εκδώσει από την αρχή του φθινοπώρου ομόλογα ύψους 81 δισ. δολαρίων. Παράλληλα, η Morgan Stanley προβλέπει ότι μέχρι το 2028 οι ανάγκες δανεισμού για κέντρα δεδομένων AI θα αγγίξουν το 1 τρισ. δολάρια.

Επιπλέον, κάνουν την εμφάνισή τους πολύπλοκα χρηματοοικονομικά εργαλεία, όπως τα Special Purpose Vehicles (SPV), που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά χρέους εκτός ισολογισμού. Η Meta αξιοποιεί ήδη τέτοια σχήματα, αυξάνοντας το συνολικό ρίσκο της.

Τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την JP Morgan, συνολικά δάνεια ύψους 1,2 τρισ. δολαρίων συνδέονταν άμεσα ή έμμεσα με το στοίχημα της Silicon Valley στην τεχνητή νοημοσύνη. Κάποιοι έμπειροι επενδυτές αρχίζουν να συγκρίνουν την κατάσταση με προηγούμενες περιόδους υπερδανεισμού και χρηματοοικονομικής ευφορίας.

Ιδιαίτερα εκτεθειμένες εμφανίζονται οι νεο-cloud εταιρείες Coreweave και Crusoe, οι οποίες επιδιώκουν να επωφεληθούν από τη ζήτηση για ενοικιαζόμενη υπολογιστική ισχύ AI. Σε αντίθεση με τους τεχνολογικούς κολοσσούς, δεν έχουν κερδοφόρα «βασική δραστηριότητα» που θα μπορούσε να απορροφήσει τις επενδύσεις.

Η Coreweave έχει ήδη συγκεντρώσει χρέος 14 δισ. δολαρίων και αναμένει τόκους έως 1,25 δισ. δολάρια το επόμενο έτος, περίπου το 25% του τζίρου της. Αντίστοιχα, η Nebius συγκέντρωσε 3,16 δισ. δολάρια με ομόλογα μετατρέψιμα σε μετοχές.

Η OpenAI, της οποίας το κόστος έχει εκτοξευθεί (11,5 δισ. δολάρια μόνο το τελευταίο τρίμηνο), έχει φτάσει στο σημείο να εξετάζει ακόμη και κρατικές εγγυήσεις για έργα υποδομών AI.

Οι επενδύσεις προσπερνούν τις ταμειακές ροές

Οι επενδύσεις σε AI αυξάνονται τόσο γρήγορα, ώστε σύμφωνα με την Bank of America απορροφούν πλέον το 94% των λειτουργικών ταμειακών ροών των εταιρειών τεχνολογίας.

Για παράδειγμα, η Oracle έχει λάβει δάνεια 38 δισ. δολαρίων συνδεδεμένα με συγκεκριμένα έργα κέντρων δεδομένων, ενώ η πιστοληπτική της ικανότητα έχει υποβαθμιστεί.

Η Meta ξεχώρισε με το SPV «Beignet», μέσω του οποίου συγκεντρώθηκαν 27,3 δισ. δολάρια για το κέντρο δεδομένων «Hyperion» στη Λουιζιάνα. Παρότι η Meta κατέχει μόλις το 20% του σχήματος και δεν καταγράφει το χρέος στον ισολογισμό της, παραμένει η εταιρεία που το διαχειρίζεται. Για τον Rosenbaum της JP Morgan, πρόκειται για «τη μεγαλύτερη έκδοση εταιρικού ομολόγου στην ιστορία».

Μέσα σε δύο εβδομάδες, οι συνολικές υποχρεώσεις της Meta υπερδιπλασιάστηκαν, από 29 δισ. σε 76 δισ. δολάρια.

Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας σχεδιάζουν ακόμη μεγαλύτερες επενδύσεις σε AI το επόμενο έτος. Η ζήτηση για γη, ηλεκτρισμό και κατασκευαστικές υπηρεσίες εκτοξεύει περαιτέρω τα κόστη.

Την ίδια στιγμή, η θυγατρική της Allianz, Pimco, συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στο χρέος που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη και αποτελεί ένδειξη ότι η αγορά δεν έχει φτάσει ακόμη στα όριά της.